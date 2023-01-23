Подразделение пограничников продвинулось вперед и заняло вражескую позицию возле Бахмута, - ГПСУ. ВИДЕО
Пограничники у Бахмута устроили оккупантам марафон под огнем, после чего захватили их позицию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Вчера одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло вражескую позицию. Огневую поддержку обеспечили пограничники-минометчики. Под влиянием плотного огня оккупанты свой рубеж покинули, после чего бойцы ГНСУ зачистили местность и закрепились. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
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Ганьба МО що й досі не всі мають навушники й руками доводиться закривати вуха при пострілі.
гуманітаряться, харчуються, миротворчаться, нових «супер агентів» ліплять із лайна, в конвертах грошенята отримують у ВРУ, а потім «ловлять» та «викривають» самих себе на корупційних оборудках, засідають у тимчасово слідчих комісіях, як по вагнерівцях, убивцях Українців, саботують ДОЗ, призначають гоголішвілів, асфальтують гроші, призначають секспослиць, цілуються з опозажопівцями, після їх прибуття від *****, і борються, борються, борються…. ????!!
Разумовський-Стефанчук-Зеленський в курсі інших гучних питань та здобутків…
А Українці, в цей кривавий час, протистоять рашистам ***** своїм життям!!!
Слава Україні та Захисникам України!! Підтримуймо Збройні Сили та військових!
Пильнуймо осіб при владі!!
Героям слава!!!
Вони і воюють.
Вони ще в ООС на Донбасі на лінії розмежування також стояли.