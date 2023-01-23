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Подразделение пограничников продвинулось вперед и заняло вражескую позицию возле Бахмута, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники у Бахмута устроили оккупантам марафон под огнем, после чего захватили их позицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло вражескую позицию. Огневую поддержку обеспечили пограничники-минометчики. Под влиянием плотного огня оккупанты свой рубеж покинули, после чего бойцы ГНСУ зачистили местность и закрепились. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинские силы эффективно сдерживают российские войска в районе Бахмута, что мешает РФ вести наступательные действия по другим направлениям, - ISW

Автор: 

Госпогранслужба (6425) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+25
Слава нашим найкращим воїнам, нехай Господь Бог вас оберігає 💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.01.2023 11:02
+17
Всім виконавцям-респект...
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23.01.2023 11:03
+10
Слава Солдатам Великой Ukrainy
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23.01.2023 11:13
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Слава нашим найкращим воїнам, нехай Господь Бог вас оберігає 💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.01.2023 11:02 Ответить
Всім виконавцям-респект...
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23.01.2023 11:03 Ответить
Слава Захисникам України-Героям Слава!
Ганьба МО що й досі не всі мають навушники й руками доводиться закривати вуха при пострілі.
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23.01.2023 11:09 Ответить
Слава Солдатам Великой Ukrainy
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23.01.2023 11:13 Ответить
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23.01.2023 11:27 Ответить
Це коли сержанти і рядові мають більшу цінність чим генерали.
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23.01.2023 11:38 Ответить
Це мужні Захисники України за спинами яких привладні особи:
гуманітаряться, харчуються, миротворчаться, нових «супер агентів» ліплять із лайна, в конвертах грошенята отримують у ВРУ, а потім «ловлять» та «викривають» самих себе на корупційних оборудках, засідають у тимчасово слідчих комісіях, як по вагнерівцях, убивцях Українців, саботують ДОЗ, призначають гоголішвілів, асфальтують гроші, призначають секспослиць, цілуються з опозажопівцями, після їх прибуття від *****, і борються, борються, борються…. ????!!
Разумовський-Стефанчук-Зеленський в курсі інших гучних питань та здобутків…
А Українці, в цей кривавий час, протистоять рашистам ***** своїм життям!!!
Слава Україні та Захисникам України!! Підтримуймо Збройні Сили та військових!
Пильнуймо осіб при владі!!
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23.01.2023 11:39 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.01.2023 12:23 Ответить
Ясно що воюють усі, але чому прикордонники? У них інші функції.
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23.01.2023 12:29 Ответить
розумію, що питання, м*яко кажучи, дивне, але ...
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23.01.2023 12:30 Ответить
У прикордонників є спецпідрозділи швидкого реагування які уміють воювати. Як бачите у них є важке озброєння.

Вони і воюють.
Вони ще в ООС на Донбасі на лінії розмежування також стояли.
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23.01.2023 16:52 Ответить
Мочи русню.
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23.01.2023 13:49 Ответить
Обожнюю вас, хлопці !!!!
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23.01.2023 15:24 Ответить
по радіву слухав ..боєць з передової Бахмуту говорив...як би не волонтери ,то була б жопа.Міноборони,то гівно
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23.01.2023 18:35 Ответить
 
 