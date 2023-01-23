Украинские воины выносят раненого побратима с поля боя к месту эвакуации. ВИДЕО

Украинские воины на носилках вынесли раненого побратима с поля боя к месту эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента помощи украинскому военному опубликована в соцсети.

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