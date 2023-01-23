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Новости Видео Война
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Украинские воины выносят раненого побратима с поля боя к месту эвакуации. ВИДЕО

Украинские воины на носилках вынесли раненого побратима с поля боя к месту эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента помощи украинскому военному опубликована в соцсети.

Также смотрите: За прошедшие сутки россияне нанесли 24 удара по Донецкой области, есть раненые. ФОТОрепортаж

ранение (3383) эвакуация (2072) медицинская помощь (85)


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Храни Вас Боже , хлопці.

Слава націі !! Героям слава !
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23.01.2023 13:01 Ответить
Одужання !
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23.01.2023 13:32 Ответить
Молюся за твоє одужання, воіне. Хай тобі щастить.
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23.01.2023 14:26 Ответить
Povnogo oduzhannya poranenomu Zaxisniku Ukraini !
Voroga-u peklo !
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23.01.2023 13:46 Ответить
Одужання! Мабудь снайпер?
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23.01.2023 13:59 Ответить
дай боже тобі здоровья рідненький
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23.01.2023 17:06 Ответить
Слава Воїнам, в т.ч. військовим медикам!!!
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23.01.2023 21:17 Ответить
аби все добре!
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23.01.2023 21:21 Ответить
Ось, як відрізняються Українці від привладних та слуг каламойськага…
Тримайся козаче!! Низький уклін тобі від усієї України!!!
Це не лайно служок з Печерську ..
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23.01.2023 23:20 Ответить
 
 