Есть, пацаны, поработали, - воины 3-й штурмовой бригады уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Андрей Белецкий обнародовал видео боя 2-го батальона 3-й штурмовой бригады против российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боя он опубликовал в телеграм-канале.

"Бахмутское направление. Работает второй батальон третьей штурмовой бригады. Уничтожены российские позиции, новые трофеи и живые эмоции бойцов без цензуры. Поддерживаем азовский боевой дух, холодную голову и чувство юмора в даже самых тяжелых замесах", - отметил Белецкий.