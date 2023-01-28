Есть, пацаны, поработали, - воины 3-й штурмовой бригады уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Андрей Белецкий обнародовал видео боя 2-го батальона 3-й штурмовой бригады против российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боя он опубликовал в телеграм-канале.
"Бахмутское направление. Работает второй батальон третьей штурмовой бригады. Уничтожены российские позиции, новые трофеи и живые эмоции бойцов без цензуры. Поддерживаем азовский боевой дух, холодную голову и чувство юмора в даже самых тяжелых замесах", - отметил Белецкий.
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ЗЛО ж не тільки в Кремлі сидить... замахи на крота Ермака були?
Отож...
Всих або влаштовує або дууууже добре охороняють цю тушку.
До речі, не кріт а штатний робітник-завгосп України.
А на орко телеге бесконечно открывает новую страницу.
https://twitter.com/LaraLar93023545/status/1619312924451012610
https://www.reddit.com/r/*********/
Там куча классных видео без ретуширования
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/10nmheo/a_russian_soldier_tried_to_throw_a_drone_dropped/
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/10msy91/ua_drone_view_of_ua_soldier_attacking_russian/
https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/10lzjt6/timed_to_perfection/
Особое внимание на ноги "спасателя"