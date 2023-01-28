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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Есть, пацаны, поработали, - воины 3-й штурмовой бригады уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Андрей Белецкий обнародовал видео боя 2-го батальона 3-й штурмовой бригады против российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боя он опубликовал в телеграм-канале.

"Бахмутское направление. Работает второй батальон третьей штурмовой бригады. Уничтожены российские позиции, новые трофеи и живые эмоции бойцов без цензуры. Поддерживаем азовский боевой дух, холодную голову и чувство юмора в даже самых тяжелых замесах", - отметил Белецкий. 

Автор: 

Бахмут (1602) Билецкий Андрей (239) Азов (793)


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Топ комментарии
+45
Це просто супер! Слава ЗСУ!!!
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28.01.2023 19:59
+42
Азов це назавжди. Тримайтесь і бережіть Україну
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28.01.2023 20:00
+26
Хай вас Бог береже, наші захисники !
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28.01.2023 20:01
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Це просто супер! Слава ЗСУ!!!
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28.01.2023 19:59 Ответить
Не сомневаюсь, что супер... на долбанном телеграм.
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29.01.2023 00:44 Ответить
так есть же и на твиттер
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29.01.2023 09:50 Ответить
Азов це назавжди. Тримайтесь і бережіть Україну
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28.01.2023 20:00 Ответить
пару оленівок і відучать...

ЗЛО ж не тільки в Кремлі сидить... замахи на крота Ермака були?

Отож...

Всих або влаштовує або дууууже добре охороняють цю тушку.

До речі, не кріт а штатний робітник-завгосп України.
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29.01.2023 07:43 Ответить
ты первый...
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28.01.2023 20:05 Ответить
😂
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28.01.2023 20:21 Ответить
ты
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28.01.2023 20:06 Ответить
І хто тебе за язика тягнув!? 😁
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28.01.2023 20:22 Ответить
Цифра 17.
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28.01.2023 20:42 Ответить
Хай вас Бог береже, наші захисники !
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28.01.2023 20:01 Ответить
Жалко посмотреть нельзя...its to big go to telegram for watch.
А на орко телеге бесконечно открывает новую страницу.
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28.01.2023 20:08 Ответить
То ж на twitter посилання дали....
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28.01.2023 20:25 Ответить
А ссылку можно?
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29.01.2023 00:45 Ответить
Читайте текст новини. Після слова "Білецький".

https://twitter.com/LaraLar93023545/status/1619312924451012610
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29.01.2023 00:48 Ответить
Дякую!
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29.01.2023 00:54 Ответить
Вот вам в знак благодарности:
https://www.reddit.com/r/*********/

Там куча классных видео без ретуширования
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29.01.2023 01:04 Ответить
Зачотні відео. Дякую! 🤝
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29.01.2023 01:28 Ответить
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28.01.2023 20:22 Ответить
Мочи русню.
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28.01.2023 20:32 Ответить
ruski , ti papalsi
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29.01.2023 00:04 Ответить
Які Воїни-Козаки)))), а яка Земля- який шар Чорнозему!!! Після війни Україна повинна стати НАЙУСПІШНІШША у Всьому!!!!
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28.01.2023 21:07 Ответить
Азов, просто Азов!Слава Украине!
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28.01.2023 21:36 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.01.2023 22:12 Ответить
ВАМ ДУЖЕ ВЕЛИКА ХВАЛА ЗА НАШЕ ЖИТТЯ! СЛАВА НАШИМ ЗАХИСНИКАМ!!!!!
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28.01.2023 22:05 Ответить
Респек!!!! Мужики - красава!!!!
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28.01.2023 23:05 Ответить
Премия Дарвина нашла номинанта:
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/10nmheo/a_russian_soldier_tried_to_throw_a_drone_dropped/
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29.01.2023 00:50 Ответить
Расстрел тараканов в норе:
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/10msy91/ua_drone_view_of_ua_soldier_attacking_russian/
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29.01.2023 01:19 Ответить
Моё любимое из последних видео:
https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/10lzjt6/timed_to_perfection/

Особое внимание на ноги "спасателя"
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29.01.2023 01:24 Ответить
 
 