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В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эндрю Бэгшоу занимался гуманитарной эвакуацией из зоны боевых действий. В начале января он вместе с другим волонтером Кристофером Перри скрылся на Донбассе. Позже стало известно, что волонтеры были убиты россиянами.

Прощание прошло в Трапезном храме Софийского монастыря, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проститься с Эндрю Бэгшоу пришли украинские волонтеры, занимающиеся эвакуацией из горячих точек.

Эндрю Бэгшоу был гражданином Великобритании, но жил в Новой Зеландии. Он приехал в Украину в апреле 2022 года и приступил к волонтерскому делу, доставляя жителям фронтовых регионов продукты и лекарства, а также эвакуируя гражданских из зоны боевых действий.

Смотрите: Двое волонтеров пропали вблизи Соледара, - Нацполиция. ФОТО

Эндрю Бэгшоу и Крис Перри были убиты россиянами во время попытки эвакуации пожилой женщины. В их автомобиль попал артиллерийский снаряд.

Друг волонтера Игнат Ивлев-Йорк открыл в память об Эндрю Бэгшоу сбор для волонтеров, эвакуирующих гражданских жителей с линии фронта. Средства можно перевести на карту 5375 4112 0327 7970.

Также читайте: ВСУ, вероятно, вышли из Соледара и обороняются в окрестностях Бахмута, - британская разведка

Автор фото и видео Олег Богачук

В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 01
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 02
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 03
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 04
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 05
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 06
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 07
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 08
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 09
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 10
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 11
В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Бэгшоу, погибшим под Соледаром 12

Великобритания (4954) похороны (1528) волонтеры (2634) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+24
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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29.01.2023 13:22
+21
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29.01.2023 13:23
+20
Земля пухом
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29.01.2023 13:34
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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29.01.2023 13:22 Ответить
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29.01.2023 13:23 Ответить
Колись довелося зустрічати, людина помер закордоном, зрозумів, чому груз 200, мертве тіло ж треба теж розтаможити, як це не цинічно звучить, на вантажному терміналі, якщо воно перетинає кордон країни

Так от дивно, чому британця поховали тут, в Україні, а не на батьківщині, тобто у Новій Зеландії.
Далеко? Та будь яка найдешевша туристична страховка покриває транспортування тіла, а навіть якби і не було її, то невже людині яка віддала життя за Україну не знайшли б гроші на транспортування тіла додому...
Ще, служба в Софії, тобто Православна Церква України, але ж британці зазвичай або католики або англіканського віросповідання, невже він був Православний та прихожанин ПЦУ?
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29.01.2023 13:34 Ответить
пацачок , тобі що до того. маєте сатану фуйла то і моліться на нього
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29.01.2023 14:15 Ответить
Бачу, знаєтесь на темі, відповідь цікава та інформативна))
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29.01.2023 14:28 Ответить
Блін, їх тут із десяток на Цензорі, працюють не криючись. Тролять як коптять.
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30.01.2023 00:59 Ответить
груз 200 это что бы легче было считать вес при погрузке на самолет (тело+цинк+сопровождоющий) в роде абозночение пошло с афгана!
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29.01.2023 14:17 Ответить
Земля пухом
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29.01.2023 13:34 Ответить
Скрылся = пропал
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29.01.2023 13:44 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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29.01.2023 13:45 Ответить
Світла пам'ять
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29.01.2023 14:04 Ответить
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29.01.2023 19:54 Ответить
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29.01.2023 21:16 Ответить
 
 