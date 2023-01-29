Порошенко о закупке продовольствия для ВСУ: Надо немедленно возобновить действие системы Prozorro и вернуть право командира отказываться от некачественных продуктов. ВИДЕО

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт призвал вернуть закупки пищевого обеспечения для ВСУ через систему Prozorro и восстановить право командиров отказываться от продуктов, если они ненадлежащего качества или слишком дорогие.

Пятый президент напомнил, что качественная реформа питания в армии была проведена после 2014 года, однако сейчас многие прогрессивные новации в закупках для ВСУ отменены, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Хочу напомнить, что именно наша команда провела в ВСУ в 2014-2015 годах реформу пищевого обеспечения. В 2007 – 2008 годах была разрушена система пищевого обеспечения, передали это на откуп аутсорсинга, и нам пришлось восстанавливать систему пищевого обеспечения, увеличив уровень с 17 грн до 80", – отметил пятый президент.

"В чем был ключевой элемент? Командир части имел возможность отказаться, если качество было плохое, если стоимость продовольствия была высока и если солдатам не хватает, потому что продукты дорогие. Право командира было отменено. Я требую, чтобы мы восстановили право, когда командир будет иметь возможность отказаться от некачественной или очень дорогой пищи. Это лучший контролер, потому что командир является отцом для воинов, отцом для солдат", – уверен Порошенко.

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"Почему отменили введенную нами систему Prozorro при закупке всех товаров военного назначения, кроме гособоронзаказа? Надо немедленно возобновить действие системы Prozorro для того, чтобы каждый солдат или волонтер имел возможность проверить, сколько же стоят эти яйца – или 7 гривен, или 17. И прекратить даже разговоры о любых злоупотреблениях", – считает Порошенко.

"А те, кто виноват в злоупотреблениях, должны быть не уволены, а попасть в тюрьму", – подчеркивает Петр Порошенко.

Как известно, пятый президент с волонтерами ОО "Справа Громад" привез очередной большой груз для нескольких бригад, воюющих на восточном фронте. Это грузовики DAF, специально оборудованный кунг для управления комплексом БПЛА Poseidon, "Старлинки", мощные генераторы, автомобильные шины, стиральные машины, а также химические грелки. Общая сумма этой партии помощи превышает 9 млн грн. Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.