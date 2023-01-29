"У тебя че на#уй, одни зеки на#уй?": российский оккупант возмущен составом подразделения, - перехват ГУР. АУДИО
Россия продолжает активно использовать зеков для войны против Украины. Но их количество быстро уменьшается.
Об этом говорится в разговоре российских оккупантов, опубликованном ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Один из оккупантов удивляется, что у другого из личного состава остались только "зеки", которые в свою очередь еще и быстро численно уменьшаются.
"Сколько у тебя человек осталось? 17? А чего так мало? Ты мне одних зэков называешь, тебе больше ставить некого? Я те 20 зеков давал на#уй, #б твою мать…У тебя че, на#уй, одни зеки, на#уй?" – говорит оккупант.
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Они матом не ругаются. Они на ём разговаривают.
- Джентльмены. Сейчас вы познакомились с очень актуальной для коренного обитателя россии темой, с которой вам обязательно придется столкнуться в вашей деятельности - "Очередь у водочного магазина" Вопросы?
- Сэр, не могли бы вы еще раз разъяснить когда употре***ть неопределенные артикли "***", а когда "*****"?
- Может. Как пример:
- Пить будешь?
- Оставьте!
Во фразе - "В конце суровой зимней кампании российские чмобы передохнут", ударение в слове "передохнут" на "о" или "у" полностью меняет смысл фразы
Now I heard it by male Muslims.
Therefore I dispute that claim by yours, sire,
about "all people" swear by their mother.
swear = germ. Schwur, schwören
oath = germ. Eid, be-eiden
In their Muslim-german dialect,
it is written as it sounds
"Isssch sssschwööööre bei meiner Mutter".
And we use it to poke fun of them.
- Name?
- Ahmed al-Rhazib.
- Sex?
- Three to five times a week.
- No, no… I mean male or female?
- Male, female, sometimes camel.
- Holy cow!
- Yes, cow, sheep, animals in general.
- But isn't that hostile?
- Horse style, doggy style, any style!
- Oh dear!
- No, no! Deer run too fast.
@*************
·
https://twitter.com/*************/status/1619417956307591168 22 ч
Все идет к тому, что в рашке будет такая же **********, как в Сирии.
С одной стороны - остатки мо рф.
С другой стороны - различные чвк, пригожина, рогозина и других князьков.
С третьей стороны - белогвардейцы-имперцы во главе с гиркиндым.
Вот будет *******!.
Ну й всім іншим "нєкавказской внєшності", хто підпаде під гарячу руку теж.
Деды в ах*е.....
А зараз з РФ воюють його внуки і правнуки......
Крав генералітет, простим воякам медальки
.
Знов лютує північний народ-Амалик,
Пруть агресори дикі, жорстокі…
День рахує на фронті Господь нам за рік,
Нам в окопах по триста років.
-
Ми наброду із тюрем, як сіль у оці,
Тролим армію, «другу, та биту».
Ті, кому вісімнадцять, уже мудреці,
Синьоокії лицарі світу.
-
Кличе мужніх у військо біблейська доба.
Хоч не час нині списа та луку,
Відбиваючись, «Хаймерсом» Авель руба
Брата Каїна хижую руку.
-
У очах разом лагідність й віщий огень.
Ми до Миру проламуєм двері.
Проклинають агресори час той і день,
Коли йшли «на контракт» мародерить.
-
…Загорлав кулемет. Зек сховався за пень.
Йдуть в атаку пригожинські «сери»…
Знов, великий, як рік, починається день,
Ми до Миру проламуєм двері.