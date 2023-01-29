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Новости Видео Война
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"У тебя че на#уй, одни зеки на#уй?": российский оккупант возмущен составом подразделения, - перехват ГУР. АУДИО

Россия продолжает активно использовать зеков для войны против Украины. Но их количество быстро уменьшается.

Об этом говорится в разговоре российских оккупантов, опубликованном ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Один из оккупантов удивляется, что у другого из личного состава остались только "зеки", которые в свою очередь еще и быстро численно уменьшаются.

"Сколько у тебя человек осталось? 17? А чего так мало? Ты мне одних зэков называешь, тебе больше ставить некого? Я те 20 зеков давал на#уй, #б твою мать…У тебя че, на#уй, одни зеки, на#уй?"  – говорит оккупант.

Смотрите также: Российского зека - "вагнеровца", сдавшегося в плен в ВСУ, а затем опять попавшего в руки россиян, жестоко убили. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19224) разведка (4174) зэки (75) перехват (343)


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Топ комментарии
+32
Матом ругаются все люди. Кроме орков.
Они матом не ругаются. Они на ём разговаривают.
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29.01.2023 19:49
+24
Самое секретное подразделение ЦРУ - отдел по подготовке разведчиков-нелегалов для заброски в россию. Закончилась очередная лекция.
- Джентльмены. Сейчас вы познакомились с очень актуальной для коренного обитателя россии темой, с которой вам обязательно придется столкнуться в вашей деятельности - "Очередь у водочного магазина" Вопросы?
- Сэр, не могли бы вы еще раз разъяснить когда употре***ть неопределенные артикли "***", а когда "*****"?
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29.01.2023 19:59
+17
По ходу, на 9 мая по красной площади пройдёт колонна зэков, колонна вертухаев и колонна мародёров с бытовой техникой !
Деды в ах*е.....
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29.01.2023 19:55
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Чьооооо,...да их там нет, дебилы плять
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29.01.2023 19:49 Ответить
Матом ругаются все люди. Кроме орков.
Они матом не ругаются. Они на ём разговаривают.
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29.01.2023 19:49 Ответить
Самое секретное подразделение ЦРУ - отдел по подготовке разведчиков-нелегалов для заброски в россию. Закончилась очередная лекция.
- Джентльмены. Сейчас вы познакомились с очень актуальной для коренного обитателя россии темой, с которой вам обязательно придется столкнуться в вашей деятельности - "Очередь у водочного магазина" Вопросы?
- Сэр, не могли бы вы еще раз разъяснить когда употре***ть неопределенные артикли "***", а когда "*****"?
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29.01.2023 19:59 Ответить
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29.01.2023 20:11 Ответить
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29.01.2023 20:15 Ответить
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29.01.2023 20:18 Ответить
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29.01.2023 20:47 Ответить
Законченное предложение из пяти глаголов без знаков препинания и союзов. Решили послать сходить купить выпить.
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29.01.2023 21:43 Ответить
- Может ли одно и то же выражение быть и согласием и отрицанием?
- Может. Как пример:

- Пить будешь?
- Оставьте!
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29.01.2023 21:47 Ответить
А еще в ряде случаев от замены буквы Ё на Е значительно меняется смысл написанного. Например, "выпили все" или "выпили всё" или же "в суете сует" или "в суете суёт"...
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30.01.2023 10:14 Ответить
Да и на ударение тоже надо обращать внимание.
Во фразе - "В конце суровой зимней кампании российские чмобы передохнут", ударение в слове "передохнут" на "о" или "у" полностью меняет смысл фразы
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30.01.2023 10:24 Ответить
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29.01.2023 21:46 Ответить
In Germany, I newer heard "I swear / oath by my mother".

Now I heard it by male Muslims.

Therefore I dispute that claim by yours, sire,
about "all people" swear by their mother.

swear = germ. Schwur, schwören
oath = germ. Eid, be-eiden

In their Muslim-german dialect,
it is written as it sounds
"Isssch sssschwööööre bei meiner Mutter".

And we use it to poke fun of them.
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29.01.2023 20:49 Ответить
An Arabian guy at the aeroport:
- Name?
- Ahmed al-Rhazib.
- Sex?
- Three to five times a week.
- No, no… I mean male or female?
- Male, female, sometimes camel.
- Holy cow!
- Yes, cow, sheep, animals in general.
- But isn't that hostile?
- Horse style, doggy style, any style!
- Oh dear!
- No, no! Deer run too fast.
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29.01.2023 21:10 Ответить
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30.01.2023 08:42 Ответить
obyčno nazyvaetsia nariadu so slovom "iopta"
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29.01.2023 22:23 Ответить
Рузьге, на#уй! Чому на#уй ваша мова на#уй складається на#уй з одних лише на#уй?
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29.01.2023 19:53 Ответить
Ще сполучення бл# нах#й
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29.01.2023 20:12 Ответить
✙Хроники падения рашки✙

@*************

·

https://twitter.com/*************/status/1619417956307591168 22 ч

Все идет к тому, что в рашке будет такая же **********, как в Сирии.
С одной стороны - остатки мо рф.
С другой стороны - различные чвк, пригожина, рогозина и других князьков.
С третьей стороны - белогвардейцы-имперцы во главе с гиркиндым.
Вот будет *******!.
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29.01.2023 19:53 Ответить
Все правильно. Тілько кадирівців забули: вони різатимуть башки всім "кто нєуважаєт іслам" (про це сьогодні кадингандон згадував).

Ну й всім іншим "нєкавказской внєшності", хто підпаде під гарячу руку теж.
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29.01.2023 19:57 Ответить
Всі народи Кавказу отримають можливість відплатити рашці за кількастолітні війни за Кавказ !
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29.01.2023 23:57 Ответить
Хотів професуру там зустріти, чи госдуру повним складом?
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29.01.2023 19:54 Ответить
Путя хочет з помощю Украины избавиться от "вредного элемента".
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29.01.2023 20:15 Ответить
вот интересно - им оксибутират на передке раздают, или он каким-то образом в сухпае добавлен?
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29.01.2023 19:54 Ответить
Якщо згадати совєцкіє приколяси, коли навіть до наркомовських гидоту домішували, до муки й випічки у тилу..цікава документалка є з цього приводу, то там зомбаки вже та отруєні до такого ступеню, що навіть падальники погребують
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29.01.2023 20:16 Ответить
По ходу, на 9 мая по красной площади пройдёт колонна зэков, колонна вертухаев и колонна мародёров с бытовой техникой !
Деды в ах*е.....
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29.01.2023 19:55 Ответить
Діди були такі самі. Потім історію трохи підрихтували. Трохи дуже сильно підрихтували.
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29.01.2023 19:59 Ответить
Мій прадід з Россії загинув 1943 р. Нічого не крав, воював за своїх 4-х синів.....
А зараз з РФ воюють його внуки і правнуки......
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29.01.2023 20:09 Ответить
Не з росії, а з союзу..в мене один з фінської воював, потім дітей з блокади вивозив, ще один розвідник до Берліну дійшов, наймолодший пакостив на заводах вермахту.

Крав генералітет, простим воякам медальки
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29.01.2023 20:20 Ответить
Вивощили ешелонами
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29.01.2023 20:17 Ответить


.
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29.01.2023 20:01 Ответить
Судячи з мови, ви там всі зеки. Ціла країна
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29.01.2023 20:23 Ответить
Напис в магазині на рашці -- при покупці 2-х бутилок водки -- ніж в подарок .
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29.01.2023 20:23 Ответить
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29.01.2023 20:48 Ответить
Вся РоSSия это зона. Так почему он удивляется наличием зеков?
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29.01.2023 20:43 Ответить
Двері до миру

Знов лютує північний народ-Амалик,

Пруть агресори дикі, жорстокі…

День рахує на фронті Господь нам за рік,

Нам в окопах по триста років.

-

Ми наброду із тюрем, як сіль у оці,

Тролим армію, «другу, та биту».

Ті, кому вісімнадцять, уже мудреці,

Синьоокії лицарі світу.

-

Кличе мужніх у військо біблейська доба.

Хоч не час нині списа та луку,

Відбиваючись, «Хаймерсом» Авель руба

Брата Каїна хижую руку.

-

У очах разом лагідність й віщий огень.

Ми до Миру проламуєм двері.

Проклинають агресори час той і день,

Коли йшли «на контракт» мародерить.

-

…Загорлав кулемет. Зек сховався за пень.

Йдуть в атаку пригожинські «сери»…

Знов, великий, як рік, починається день,

Ми до Миру проламуєм двері.
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29.01.2023 20:53 Ответить
Сруські всі зеки, то традиція. Різниться тільки часова форма: зеки в минулому, зараз чи в майбутньому (за вердіктом трибуналу).
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29.01.2023 21:05 Ответить
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29.01.2023 21:47 Ответить
Сидят себе хлопцы по всей Украине---ужина ждут---ведь макароны будут. А патриоты, работяги, певцы, спортсмены, фермеры в гробах плывут домой в разные концы страны. Остальные многие в очередях на протезы стоят, если руку потеряли. А если ноги, так не стоят---не на чём. А ведь штрафбаты и штрафроты старая провереная тема. Списать статью за ранение или долг по выплате за ущерб что нанес. Отлично кацапы проблему решили, всю шваль махом списали. Та и сократят мразюков кровосов что служат на зонах и еще на пенсию уходят 15 лет поработав там. Тото весело литейщикам, сталеварам, и кузнецам ручной ковки от этого! Сразу писал, с любым сроком на войну и всем. И заградотряды само собой сзади. Из конвойников само собой. Всей тюрягой на фронт дружно.
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29.01.2023 22:15 Ответить
Вообще конечно классная ситуация. Ты из "Вагнера", приезжаешь с Донбасса, дерешься с ментом, получаешь срок, дальше тюрьма, Пригожин зовет тебя в "Вагнер", ты уезжешь на Донбасс. Повторять пока не убьют.
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29.01.2023 22:37 Ответить
 
 