Оккупантам из Коми выдали балаклавы "с ушами": "Теперь меня называют Бэтменом". ВИДЕО
Мобилизованным захватчикам из Республики Коми выдали гуманитарную помощь от местного губернатора в виде балаклав "с ушками".
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое обмундирование вызвало смех и удивление даже у захватчиков. В сети опубликовано видео, в котором захватчики благодарят своих чиновников.
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А также они видно готовы воевать и убивать в захватнической войне просто просят лучше их обеспечить чтобы им комфортнее было творить военные преступления.Никто же из ватанов не критикует путлера за то что напал на соседнюю страну.Все считают бывшие колонии исконно узкими территориями.
вЯликие ))
пипец. какие же все эти кацапсины убогие...
почти все - это какое-то тупорылое, опущенное, убогое, нищебродное быдло.