Оккупантам из Коми выдали балаклавы "с ушами": "Теперь меня называют Бэтменом". ВИДЕО

Мобилизованным захватчикам из Республики Коми выдали гуманитарную помощь от местного губернатора в виде балаклав "с ушками".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое обмундирование вызвало смех и удивление даже у захватчиков. В сети опубликовано видео, в котором захватчики благодарят своих чиновников.

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