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Оккупантам из Коми выдали балаклавы "с ушами": "Теперь меня называют Бэтменом". ВИДЕО

Мобилизованным захватчикам из Республики Коми выдали гуманитарную помощь от местного губернатора в виде балаклав "с ушками".

Как сообщает  Цензор.НЕТ, такое обмундирование вызвало смех и удивление даже у захватчиков. В сети опубликовано видео, в котором захватчики благодарят своих чиновников.

Также смотрите: Украинские бойцы сравнили снаряжение пленника и своего побратима: "Это просто трэшак! Только ремень нормальный. Это 22-й год!". ВИДЕО

армия РФ (19224) одежда (161) поставки (220)


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Топ комментарии
+34
Ну ну, в Україні буде вам ''трупмен''!
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30.01.2023 08:51
+28
Сьогодні - "Бетмен" Завтра - "жмур"
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30.01.2023 08:51
+22
В ней тебя и похоронят....
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30.01.2023 08:53
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Ну ну, в Україні буде вам ''трупмен''!
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30.01.2023 08:51 Ответить
Жила була одна хороша і гарна дівчина. І все було при ній, крім прізвища - Могила, яке сильно їй не подобалося. Виїхала до Німеччини, там вийшла заміж, приїжджає додому та хвалиться подружкам своїм європейським життям. А вони запитують - а як твоє прізвище зараз? Зітхнула важко і промовила - Труп.
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30.01.2023 09:05 Ответить
Сьогодні - "Бетмен" Завтра - "жмур"
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30.01.2023 08:51 Ответить
Надо было с рожками, так будет точнее.
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30.01.2023 08:52 Ответить
Чмобіки в іншій іпостасі.
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30.01.2023 09:06 Ответить
В ней тебя и похоронят....
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30.01.2023 08:53 Ответить
І це з таким непотрібом ми воюємо. Наші котики порозривають цих пацюків-бєтманов.
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30.01.2023 08:53 Ответить
Чорти.
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30.01.2023 08:54 Ответить
ани же КОМІкі!
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30.01.2023 08:54 Ответить
хороший Бетмен - мертвый Бетмен.....
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30.01.2023 08:55 Ответить
Чи не похер в какой балаклаве подохнуть.
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30.01.2023 08:56 Ответить
Ватман.
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30.01.2023 08:58 Ответить
Клеи Момент -- і тобі все по барабану .
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30.01.2023 08:59 Ответить
То не под ушки , а под рога. Пока будете воевать жены вам с ашотом рога наставят ,да и детей нарожают. Воюйте дебилы.
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30.01.2023 08:59 Ответить
Перепутали... Должны были привести костюмы чебурашки.
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30.01.2023 09:00 Ответить
Ось, знайшов:
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30.01.2023 10:10 Ответить
Це тоже мацковський підар в хорошому сенсі цього слова, але тоже вже дохлий.
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30.01.2023 10:12 Ответить
Не уявляю, як наші батьки жили в тому ссср разом з таким збродом. Ненавиджу московитів та донбасітів.
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30.01.2023 09:00 Ответить
Отак ми i жили...🥺☹️😠
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30.01.2023 09:43 Ответить
дебилы
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30.01.2023 09:02 Ответить
Теперь - "бэтманом", а завтра "Котлетой от Коми-ка". Семечек хоть по карманам распихал, кацапА!?
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30.01.2023 09:15 Ответить
Что-бы ты , одичалый не одел на голову , для ВСУ ты все равно будешь пи@ором. Хоть шапку Мономаха, на выходе будет пи@ор.
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30.01.2023 09:18 Ответить
Це ріжки. Пригожинські зеки прозвуть його чортом
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30.01.2023 09:20 Ответить
Весело веселье, тяжело похмелье(с) Посмотрим, как твои родственники ржать будут когда гроб откроют, а ты в нем весь из себя киногерой!
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30.01.2023 09:22 Ответить
Это не коми, те похожи на мордву или бурятов. Взгляните на Валеру Леонтьева, всё поймёте.
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30.01.2023 09:35 Ответить
быдлонасекомыши болот мацковии в привычном виде ...
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30.01.2023 09:42 Ответить
Пригожинські зеки оцінять таку прєлєсть.
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30.01.2023 09:42 Ответить
яб гандони видав.з вухами...😂
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30.01.2023 09:43 Ответить
********* московськие,усі вони в оцих вушках
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30.01.2023 09:46 Ответить
треба було зразу з рогами. олені
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30.01.2023 09:48 Ответить
зекам из вагнера это особенно понравится ))) а нашим снайперам пофиг какие и где у тебя ушки
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30.01.2023 10:01 Ответить
До ХІХ ст китайські солдати носили жовто-чорну смугасту форму і шапки з вухами Іменувалися "тигри" Допомогло?
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30.01.2023 10:04 Ответить
Для зеків він буде жіночка-кицька.
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30.01.2023 11:53 Ответить
Не Бетмен - Deadman
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30.01.2023 10:02 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DSGfGblVgyWc&ved=2ahUKEwjI97at6e78AhWRiv0HHZoLAjMQwqsBegQICBAE&usg=AOvVaw3EhzmBEk1qdtRnS25LAqiH
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30.01.2023 10:03 Ответить
Уши это специальный ход что бы снайпер промахнулся.
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30.01.2023 10:52 Ответить
Тєпєрь тєбя називают "підар". А позже будут називать "груз 200".
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30.01.2023 10:52 Ответить
С одной стороны доставляет послушать нытье путлеровцев.С другой это может быть часть пропаганды путлера-вызвать участие и жалость к рашистам.
А также они видно готовы воевать и убивать в захватнической войне просто просят лучше их обеспечить чтобы им комфортнее было творить военные преступления.Никто же из ватанов не критикует путлера за то что напал на соседнюю страну.Все считают бывшие колонии исконно узкими территориями.
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30.01.2023 10:59 Ответить
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30.01.2023 11:05 Ответить
.

вЯликие ))

пипец. какие же все эти кацапсины убогие...

почти все - это какое-то тупорылое, опущенное, убогое, нищебродное быдло.


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30.01.2023 11:38 Ответить
Хто ж там на расєі такі роги носить?
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30.01.2023 11:51 Ответить
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30.01.2023 12:25 Ответить
да хоч з *******. що за новина? шо там за поребріком не цікавить. у нас тут у пацанів пальці відморожені.
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30.01.2023 12:37 Ответить
Теперь у него позывной- Чёрт, впрочем, кем они и являются. Так что балаклава правильная.
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30.01.2023 13:31 Ответить
Нехай насіння не забуде з собою в ті вушка покласти. Принесе хоч якусь користь Україні цей непотріб.
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30.01.2023 14:28 Ответить
брудні кацапські чурбани
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30.01.2023 16:37 Ответить
 
 