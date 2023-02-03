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Бойцы осматривают подбитый российский танк: "Позвони Игорю и скажи, что мы гусянку нашли на Т-80". ВИДЕО

Украинские воины показали подбитый российский танк Т-80.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору военных, как трофей танк уже не годится, но некоторые запчасти пригодятся украинским бойцам.

"Звони Игорю и скажи, что мы гусянку нашли на Т-80", - говорит на записи один из воинов.

Внимание! Ненормативная лексика!

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танк (2256) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+30
Хозяйських батьків діти.
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03.02.2023 15:04
+27
та гарна річ, треба брати...
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03.02.2023 14:58
+19
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
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03.02.2023 15:05
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та гарна річ, треба брати...
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03.02.2023 14:58 Ответить
а БК Є?????? я би взяв....
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03.02.2023 15:00 Ответить
З рогатки стріляти?
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03.02.2023 15:57 Ответить
в мене "ствол танка" поряд з будинком ще з березня лежить. Орки втекли - танки покидали
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03.02.2023 17:49 Ответить
"Ігааарь! Ігарь! Всіх заїбашив!!!"
Той самий?
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03.02.2023 15:01 Ответить
Хозяйських батьків діти.
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03.02.2023 15:04 Ответить
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
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03.02.2023 15:05 Ответить
- Скажіть будь ласка куме, а скільки ж буде коштувати для ВСУ той ремкомплект?
Чи будуть їм продавати як ті яйця в кілограмах, калоріях, дюймах чи кіловатах?
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03.02.2023 17:00 Ответить
Да это такой с завода пришел "Леопердов" пугать!
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03.02.2023 16:48 Ответить
у нашому танкозоопарку зараз понад двох з половиною десятків моделей\модифікацій танків, тому і приходиться збирати по узбіччям не тільки гусянку.
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03.02.2023 18:00 Ответить
The tank stood there likely since March 2022.
The amount of snow indicates Chernihivi or Sumy oblasts.

Now, Ukraine got some heavy trucks
from western donors to haul tanks over longer distances.

Probably sent that wreckage to Poland for repairs,
claiming, it would be some of their T-72's,
they had donated.
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03.02.2023 20:30 Ответить
Аl sen kimmen söylesip tursıñ? Onı mısıq oqï ma?
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04.02.2023 13:47 Ответить
Амандрапапупа амандрапапа! Або одне з двох.
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04.02.2023 17:03 Ответить
 
 