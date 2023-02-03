Бойцы осматривают подбитый российский танк: "Позвони Игорю и скажи, что мы гусянку нашли на Т-80". ВИДЕО
Украинские воины показали подбитый российский танк Т-80.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору военных, как трофей танк уже не годится, но некоторые запчасти пригодятся украинским бойцам.
"Звони Игорю и скажи, что мы гусянку нашли на Т-80", - говорит на записи один из воинов.
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+30 MausMike
показать весь комментарий03.02.2023 15:04
+27 Hanka Panyanka
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Той самий?
Чи будуть їм продавати як ті яйця в кілограмах, калоріях, дюймах чи кіловатах?
The amount of snow indicates Chernihivi or Sumy oblasts.
Now, Ukraine got some heavy trucks
from western donors to haul tanks over longer distances.
Probably sent that wreckage to Poland for repairs,
claiming, it would be some of their T-72's,
they had donated.