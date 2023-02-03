Бойцы осматривают подбитый российский танк: "Позвони Игорю и скажи, что мы гусянку нашли на Т-80". ВИДЕО

Украинские воины показали подбитый российский танк Т-80.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору военных, как трофей танк уже не годится, но некоторые запчасти пригодятся украинским бойцам.

"Звони Игорю и скажи, что мы гусянку нашли на Т-80", - говорит на записи один из воинов.

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