Десантники 46-й бригады из ПТРК "Стугна" уничтожили вражескую БМП и грузовик с боеприпасами. ВИДЕО

Бойцы противотанковой роты 46-й отдельной аэромобильной бригады нанесли удар по технике оккупантов из ПТРК "Стугна" и уничтожили БМП и грузовик с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела и его результатов украинские воины опубликовали на странице своего подразделения в соцсети.

"Покоя оккупантам на нашей земле не будет никогда! Остановка на перекур экипажа БМП и грузовика получила яркое логическое продолжение. Благодаря бдительности и точности бойцов противотанковой роты нашей бригады вы можете наблюдать громкий фейерверк из вражеского БК и жареных "тараканов". Такой "горячий" прием обеспечен всем россиянам, кто до сих пор не осознал: им в Украине, мягко говоря, не рады", - отмечают воины в сообщении к видео.

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