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Десантники 46-й бригады из ПТРК "Стугна" уничтожили вражескую БМП и грузовик с боеприпасами. ВИДЕО

Бойцы противотанковой роты 46-й отдельной аэромобильной бригады нанесли удар по технике оккупантов из ПТРК "Стугна" и уничтожили БМП и грузовик с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела и его результатов украинские воины опубликовали на странице своего подразделения в соцсети.

"Покоя оккупантам на нашей земле не будет никогда! Остановка на перекур экипажа БМП и грузовика получила яркое логическое продолжение. Благодаря бдительности и точности бойцов противотанковой роты нашей бригады вы можете наблюдать громкий фейерверк из вражеского БК и жареных "тараканов". Такой "горячий" прием обеспечен всем россиянам, кто до сих пор не осознал: им в Украине, мягко говоря, не рады", - отмечают воины в сообщении к видео.

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армия РФ (19224) уничтожение (6923) техника (1736) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) Стугна (79) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+33
З експортної "Стугни" що була виготовлена для поставки в країни Перської затоки, видно арабські символи. Це подвиг гідний звань Героїв України тим хто встиг вивезти зі складів виробника мабудь сотні ПТРК та ракет які були би 200% знищені ракетними ударами. Але не нагородили, ще кримінальні справи відкрили. Нагородили товстопиких кварталівців та дбр-вців
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03.02.2023 15:39
+21
Молодці!!!!!! Ви - супер!
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03.02.2023 15:26
+17
А я думав - ці "експортні" вже всі втрачені в боях! От тепер хай араби дивляться, ЯКУ зброю їм готували (і вироблять таку саму) Кращих бойових випробувань, ніж знищення техніки "другої армії світу" марно й шукать! Реклама - кращої не треба!!!
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03.02.2023 15:55
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Молодці!!!!!! Ви - супер!
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03.02.2023 15:26 Ответить
Стрільба дуплетом-виконавцям респект...
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03.02.2023 15:26 Ответить
Одень семью, не позорься.
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04.02.2023 15:22 Ответить
З експортної "Стугни" що була виготовлена для поставки в країни Перської затоки, видно арабські символи. Це подвиг гідний звань Героїв України тим хто встиг вивезти зі складів виробника мабудь сотні ПТРК та ракет які були би 200% знищені ракетними ударами. Але не нагородили, ще кримінальні справи відкрили. Нагородили товстопиких кварталівців та дбр-вців
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03.02.2023 15:39 Ответить
А я думав - ці "експортні" вже всі втрачені в боях! От тепер хай араби дивляться, ЯКУ зброю їм готували (і вироблять таку саму) Кращих бойових випробувань, ніж знищення техніки "другої армії світу" марно й шукать! Реклама - кращої не треба!!!
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03.02.2023 15:55 Ответить
💯%!
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03.02.2023 16:09 Ответить
حسنا يا شباب. بخير!
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03.02.2023 15:52 Ответить
Согласен с каждым завиточком!
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03.02.2023 16:46 Ответить
Вы уверены, что восклицательный знак в правильном месте поставили? Язык то не испанский
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04.02.2023 00:51 Ответить
Ні, зовсім не увєрєний
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04.02.2023 01:01 Ответить
Просто для развития кругозора. В испанском вопросительные и восклицательные знаки ставятся в начале и в конце предложения. Арабы, как известно, пишут справа налево. Так что ваш знак должен стоять слева (перед вязью) .
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04.02.2023 01:15 Ответить
Так-так, дякую Я трішки знайомий з історією, і з фінікійською абеткою зокрема. Якщо цікаво, подивіться, як виглядали рядки грецькою мовою, коли її ще писали справа наліво -- реально деякі літерки повернуті на 180 градусів А ще у ті сиві часи був бустрофедон
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04.02.2023 01:30 Ответить
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.02.2023 15:55 Ответить
Боже, помагай!
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03.02.2023 16:02 Ответить
Горить палає техніка ворожа,наша Україна переможе!
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03.02.2023 16:53 Ответить
О вже на Газельках друга армія світу в наступ йде
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03.02.2023 17:49 Ответить
ВТОРАЯ АРМИЯ ТРЕТЕГО МИРА
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03.02.2023 22:34 Ответить
молодцы.
но рисковали немало.
дистанция 2 км примерно, если бы промазали, и пуск стугны засекли, от бмп могло бы и прилететь. ее пушка на 4 км бьет.
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04.02.2023 16:08 Ответить
 
 