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Есть конкретные договоренности с партнерами, как Украина станет еще ближе к ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 345-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Это утро в Украине, как и многие другие, началось с воздушной тревоги. Этот день, как и многие другие, прошел в чрезвычайно жестоких боях на фронте. Но все равно этим вечером можно сказать, что Украина идет к своей цели. Мы сохранили украинскую свободу. Мы защищаем ценности Украины. И мы достигнем целей нашего государства. Европейские цели нашего государства.

Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом – во время саммита. Мы говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем – чтобы зафиксировать это де-юре. Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году. Есть понимание партнерами также и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию.

Готовим большую интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС – это большие доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местных бюджетов", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал воздушной тревоги объявлен по всей территории Украины

Зеленский Владимир (20362) членство в ЕС (1014)


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Топ комментарии
+11
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03.02.2023 21:01
+8
Т.е. тебя сегодня снова сильно покусали и сказали не дурить мозги?
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03.02.2023 20:59
+8
Яке ще ЄС коли ти продовжуєш воювати з опозицією? Казьол.
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03.02.2023 20:59
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Т.е. тебя сегодня снова сильно покусали и сказали не дурить мозги?
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03.02.2023 20:59 Ответить
Яке ще ЄС коли ти продовжуєш воювати з опозицією? Казьол.
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03.02.2023 20:59 Ответить
Україна стане ще ближчою з ЄС

Атож!
Я ж добре пам'ятаю, що "в 11 пятилетке мы будем жить еще лучше"!
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03.02.2023 21:00 Ответить
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03.02.2023 21:01 Ответить
3.14здеть - не мешки ворочать!
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03.02.2023 21:03 Ответить
"Україна йде до своєї мети. Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави." Джерело:

Замість "МИ" поставити "Україна". Тоді це буде правдою. А "ВИ" до України маєте таке саме відношення, як морська свинка - до моря.
Аби ж ви не заважали Україні і нашим ЗСУ!
Тобі, медійна дєрьмаковська ширма, за сукупністю всього, що ти понапідписував, "світить" не один пожиттєвий термін, а ось сам дєрьмак може вийти "білим і пухнастим" з усього, бо, по-перше, він не є державним службовцем і, по-друге, він нічого не підписував.
- Думай-те!
- Нічим!
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03.02.2023 21:04 Ответить
А при цьому стромляє своє рило в державні справи!
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03.02.2023 21:18 Ответить
А в нього вибору нема. Так і хочеться сказать: "Вова, якщо тебе тримають в заручниках, то маякни! Довічне за ґратами краще, ніж "і ніхто нє узнаєт, гдє могілка твоя"!"
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03.02.2023 21:25 Ответить
Є дуже хороше украінське прислів'я до цих слів зе презедента'-''Обіцянка цяцянка-дуракам радість''
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03.02.2023 21:05 Ответить
Это он о чем? ЕС разрешило слугам народа воровать помощь и хранить ее в диванах?
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03.02.2023 21:05 Ответить
Они тоже кушать хотят. А вы что не знали, что с ними и раньше делились?
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03.02.2023 21:17 Ответить
Україна і її народ мають "чергову порцію європейсько-зеленої лапші на вуха" не більше
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03.02.2023 21:12 Ответить
16 февраля, за неделю до войны, это зелёное рыльце придумало праздник: день ед(б)инения. с кем ты хотело "єднатися" после омана? малоросс с кацапами
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03.02.2023 21:38 Ответить
Звичайно ! Тільки пішло, щось не так!
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04.02.2023 16:33 Ответить
Мели Емеля твоя неделя - так как цапи кажуть.
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03.02.2023 21:58 Ответить
закликає "владу України чітко продемонструвати свою політичну рішучість діяти відповідно до європейських амбіцій свого народу, значно прискоривши прогрес у проведенні суттєвих реформ… підкреслює у цьому зв'язку необхідність захисту незалежності всіх антикорупційних інституцій, посилення свободи ЗМІ, підвищення ефективності та підзвітності судової системи, усунення недоліків у функціонуванні правоохоронних органів та забезпечення політичного і партійного плюралізму як у Верховній Раді України, так і за її межами; закликає Україну утримуватися від ухвалення законодавства, яке є несумісним із законодавством ЄС або ставить під загрозу досягнення у процесі реформ та боротьбі з корупцією".
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03.02.2023 22:22 Ответить
"Не існує "швидкого шляху" до членства в ЄС, а вступ залишається складним, заснованим на заслугах і структурованим процесом, який вимагає ефективного впровадження реформ і імплементацію acquis"

Резолюція "підкреслює необхідність відповідального, прозорого та ефективного використання фінансової допомоги ЄС та іншої міжнародної фінансової допомоги, а також наголошує на важливості перезавантаження системи державних закупівель в Україні шляхом повного відновлення системи ProZorro".

"Закликає Уряд України продовжувати зміцнювати місцеве самоврядування - реформу, яка отримала значне національне та міжнародне визнання, а також вбудувати успіх реформи децентралізації в загальну архітектуру процесів ремонту, відновлення та реконструкції в Україні;
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03.02.2023 22:25 Ответить
Американський «привіт» українській корупції https://glavcom.ua/publications/amerikanskij-privit-ukrajinskij-koruptsiji-pisljamova-do-vizitu-inspektoriv-ssha-906093.html
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03.02.2023 22:44 Ответить
 
 