Есть конкретные договоренности с партнерами, как Украина станет еще ближе к ЕС, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 345-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Это утро в Украине, как и многие другие, началось с воздушной тревоги. Этот день, как и многие другие, прошел в чрезвычайно жестоких боях на фронте. Но все равно этим вечером можно сказать, что Украина идет к своей цели. Мы сохранили украинскую свободу. Мы защищаем ценности Украины. И мы достигнем целей нашего государства. Европейские цели нашего государства.
Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом – во время саммита. Мы говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем – чтобы зафиксировать это де-юре. Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году. Есть понимание партнерами также и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию.
Готовим большую интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС – это большие доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местных бюджетов", - сказал Зеленский.
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Атож!
Я ж добре пам'ятаю, що "в 11 пятилетке мы будем жить еще лучше"!
Замість "МИ" поставити "Україна". Тоді це буде правдою. А "ВИ" до України маєте таке саме відношення, як морська свинка - до моря.
Аби ж ви не заважали Україні і нашим ЗСУ!
Тобі, медійна дєрьмаковська ширма, за сукупністю всього, що ти понапідписував, "світить" не один пожиттєвий термін, а ось сам дєрьмак може вийти "білим і пухнастим" з усього, бо, по-перше, він не є державним службовцем і, по-друге, він нічого не підписував.
- Думай-те!
- Нічим!
Резолюція "підкреслює необхідність відповідального, прозорого та ефективного використання фінансової допомоги ЄС та іншої міжнародної фінансової допомоги, а також наголошує на важливості перезавантаження системи державних закупівель в Україні шляхом повного відновлення системи ProZorro".
"Закликає Уряд України продовжувати зміцнювати місцеве самоврядування - реформу, яка отримала значне національне та міжнародне визнання, а також вбудувати успіх реформи децентралізації в загальну архітектуру процесів ремонту, відновлення та реконструкції в Україні;