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В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с погибшим в Украине белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Церемония прощания прошла в Соборе Святого Александра (Главный костёл Киева). Эдуарда Лобова похоронят в Варшаве.

Эдуард Лобов служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

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26 января боец получил осколочное ранение под Угледаром. Но успел уничтожить более пяти оккупантов, пишет charter97.org.

Эдуарду было 34 года. Эдуард Лобов – бывший белорусский политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года, а после незаконно приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии "Волчьи норы". Воевал в Украине с 2015 года. Сначала служил в батальоне "Правый сектор", затем в 8-м отдельном полку специального назначения. Последние три года он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев. На войне Эдуард был стрелком из гранатомета и американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 01
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 02
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 03
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 04
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 05
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 06
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 07
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 08
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 09
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 10
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 11
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 12
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 13
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 14
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 15
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 16
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 17
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 18
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 19
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 20
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 21
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 22
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 23
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 24
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 25
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 26
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 27
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 28
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 29
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 30
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 31
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 32
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 33
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 34
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 35
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 36
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 37
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 38
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 39
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 40
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 41
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 42
В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара 43

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Беларусь (7898) потери (4393) добровольцы (1172) 72 отдельная механизированная бригада (239)


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