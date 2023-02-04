В Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, погибшим в бою с российскими оккупантами возле Угледара. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с погибшим в Украине белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Церемония прощания прошла в Соборе Святого Александра (Главный костёл Киева). Эдуарда Лобова похоронят в Варшаве.

Эдуард Лобов служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

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26 января боец получил осколочное ранение под Угледаром. Но успел уничтожить более пяти оккупантов, пишет charter97.org.

Эдуарду было 34 года. Эдуард Лобов – бывший белорусский политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года, а после незаконно приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии "Волчьи норы". Воевал в Украине с 2015 года. Сначала служил в батальоне "Правый сектор", затем в 8-м отдельном полку специального назначения. Последние три года он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев. На войне Эдуард был стрелком из гранатомета и американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.



























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ