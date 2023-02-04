В Мариуполе возобновилось движение военной техники РФ в сторону Мангуша и Бердянска, - Андрющенко. ВИДЕО
Во временно захваченном Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники с отметками V, едущей в сторону Мангуша и Бердянска.
Об этом в Телеграме сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня возобновилось движение грузовиков с БК с россии в направлении Мангуш/Бердянск. По меньшей мере 14 грузовиков днем с отметками V в квадрате.
Десять автобусов, набитых военными оккупантами через город в Мангушский район. Скопление резервов и мобилизованных продолжается.
Оккупанты установили реактивную артиллерию в районе 23 микрорайона неподалеку от бывшего комплекса "Аляска". Приблизительно там, где на днях уже побывал в гостях Мариупольская "бавовна". Видимо, ждут продолжения", - говорится в сообщении.
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