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Новости Видео Война
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В Мариуполе возобновилось движение военной техники РФ в сторону Мангуша и Бердянска, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно захваченном Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники с отметками V, едущей в сторону Мангуша и Бердянска.

Об этом в Телеграме сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня возобновилось движение грузовиков с БК с россии в направлении Мангуш/Бердянск. По меньшей мере 14 грузовиков днем с отметками V в квадрате.

Десять автобусов, набитых военными оккупантами через город в Мангушский район. Скопление резервов и мобилизованных продолжается.

Читайте: В оккупированном Мариуполе захватчики запретили деятельность всех протестантских и неправославных церквей, - Андрющенко

Оккупанты установили реактивную артиллерию в районе 23 микрорайона неподалеку от бывшего комплекса "Аляска". Приблизительно там, где на днях уже побывал в гостях Мариупольская "бавовна". Видимо, ждут продолжения", - говорится в сообщении.

армия РФ (19331) Мариуполь (5717) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+10
Вы никогда не задумывались что за это мы платим самою дорогую цену? Поэтому "да пусть" - этокак-то в стиле Арестовича. Война идет на выживание и решается судьба всего нашего народа и нашей страны. И шапкозакидательство выглядит не совсем уместно.
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04.02.2023 18:57
+5
Гидота мокшанська.
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04.02.2023 18:50
+3
Та нехай ! Їм там все одно буде 3.14зда!"!!!!
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04.02.2023 18:50
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Та нехай ! Їм там все одно буде 3.14зда!"!!!!
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04.02.2023 18:50 Ответить
Вы никогда не задумывались что за это мы платим самою дорогую цену? Поэтому "да пусть" - этокак-то в стиле Арестовича. Война идет на выживание и решается судьба всего нашего народа и нашей страны. И шапкозакидательство выглядит не совсем уместно.
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04.02.2023 18:57 Ответить
Телемарафон дивитеся?
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04.02.2023 19:25 Ответить
Гидота мокшанська.
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04.02.2023 18:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WwsafWPuzW0 невже?

https://www.youtube.com/watch?v=WwsafWPuzW0

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04.02.2023 18:53 Ответить
Побачимо чи далеко доїдуть...
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04.02.2023 18:58 Ответить
Вже вербують дамбаських зечок.
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04.02.2023 19:02 Ответить
Строгий верх і строгий низ...однако...То усе фігня...Вони про Європу мріють... Вальнуть вертухаїв і в полон...
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04.02.2023 19:44 Ответить
І що? Як кожен раз питає один ведучий на одній розмовній радіостанції: "Що ми з цього маємо розуміти?"
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04.02.2023 19:08 Ответить
Скоро они перебросят туда новый "страшный" АНАЛоГОВнет вездеход "Пластун".
https://www.svoboda.org/a/s-dvizhkom-ot-lady-gore-bronevik-dlya-rossiyskoy-armii/32254116.html С движком от "Лады". Горе-броневик для российской армии
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04.02.2023 19:13 Ответить
Ех, вальнути б по них, хоча б асфальтом, або яйцями...
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04.02.2023 19:49 Ответить
 
 