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Будет сделан юридический шаг против тех, кто имеет российское гражданство - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 февраля традиционно обратился к украинцам с обращением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "У нас хорошая новость: еще 116 украинцев освобождены из российского плена. Из них 114 - рядовые и сержанты, двое - офицеры.

Военные нашей армии, Национальной гвардии, терробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС.

Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые содержатся в российской неволе. И я счастлив – всякий раз, когда это удается.

Всего от 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинца и украинок из российского плена. И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения.

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Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора.

Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства.

Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО.

И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов.

Слава всем нашим военным! Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!"

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гражданство (1314) Зеленский Владимир (20452) обращение (751) плен (2615)


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Топ комментарии
+22
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04.02.2023 20:33
+14
А как на счет особ, имеющих израильские гражданство?
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04.02.2023 20:32
+10
Давно я так не смеялся про наявність російського громадянства через год войні да все и все известно кто и укого надо біло сделать лишить задержат а потом обьявлять а так очередной пиар на воздухе
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04.02.2023 20:34
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І проти тебе ..
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04.02.2023 20:31 Ответить
А как на счет особ, имеющих израильские гражданство?
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04.02.2023 20:32 Ответить
Єто другоє
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04.02.2023 20:35 Ответить
Израиль тоже напал на Украину?
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04.02.2023 20:58 Ответить
І закарпатців, які мають мадьярське громадянство.
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04.02.2023 23:02 Ответить
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04.02.2023 20:33 Ответить
Давно я так не смеялся про наявність російського громадянства через год войні да все и все известно кто и укого надо біло сделать лишить задержат а потом обьявлять а так очередной пиар на воздухе
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04.02.2023 20:34 Ответить
Год войны? К твоему сведению сепарок, война в Украине идет уже 9 лет. Или окупация крыма и дамбаса не считается для тебя войной
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04.02.2023 20:38 Ответить
только умники тут корчат розумовість якщо не вказав що активна військова то сепарек а ти ермачилі відробляеш чи зе фантики
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04.02.2023 20:47 Ответить
Суддів виродків згідно закону усунуть, є така підстава - у зв'язку зі смертю? Та поліціянтів , що ошукали українців з метою відібрати їх землі та житло?
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04.02.2023 20:34 Ответить
даю наводку - Юзик,Пикалов ( все конечно же орденоносцы), Ленка на подсосе н 30 лямов , Лысый... ну и дальше по квартальным дружбанам....
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04.02.2023 20:36 Ответить
А тебя больше всего беспокоит Невзоров? А не тот же Труханов и половина жопоблока?
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04.02.2023 20:41 Ответить
Нежже і суддя попаде під санкції?
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04.02.2023 20:40 Ответить
В УП "фіалкою заправляє" чи то башкирка чи то...... Недавно два чели теж фіалки з УП на НВ всіляко стьобались відносно Пороха, а щодо Святого Бенджаміна - шанобливо. Взагалі, чого там чекати - Фіалин друган СірожаЛещ, відомий шатун по підвалах
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04.02.2023 20:41 Ответить
депортация в рашку
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04.02.2023 20:43 Ответить
Йо , невже за всіх дупутатів і не тільки візьметься?
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04.02.2023 20:45 Ответить
чому лише російське?
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04.02.2023 20:52 Ответить
А на Украину еще кто-то напал?
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04.02.2023 20:57 Ответить
Не знаю як у вас в Штатах, але в Україні передбачено лише одне громадянство.
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04.02.2023 21:06 Ответить
У нас в Штатах тоже предполагается одно гражданство. Но тех, кто имеет другое, американского не лишают. И знаете этот как раз тот случай, когда у Штатов можно кое-чему поучиться.
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05.02.2023 02:36 Ответить
Угорське громадянство лишаємо?
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04.02.2023 21:06 Ответить
...крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора...
А мені здається це відмазування від відповідальності. Не громадянин,значить може виїхати з країни,гроші вже мабуть давно виїхали.
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04.02.2023 20:53 Ответить
это он про своих друзей? деркача, например? пленками с которыми это недоразумение угрожало Байдену? или про наумова, которого он назначил бригадным генералом сбу?
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04.02.2023 20:55 Ответить
Скумбрію теж нафіг?
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04.02.2023 21:03 Ответить
ишаючи грмодянства , чи не рятує він їх від можливості понести покарання по законам України? 🤔
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04.02.2023 21:14 Ответить
Сам себе позбавить громадянства?
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04.02.2023 21:15 Ответить
От дійсно, що мені не подобається на заході і що я ніколи не розумів, як може бути таке, що в людини ц або більшість громадянства? Для мене громадянство - це відношення себе до країни, нації, суспільства. Це ти ким ти себе відчуваєш! Ну як може бути, що людини 2 громадянства? Для мене сама постановка такого питання безглузда. Громадянство має бути одне, як і батьківщина, мати, сім'я. І звісно у цих людей, що перелічені у списку, якщо їх звісно можна назвати людьми, не має нічого спільного з Україною, Але ось такі рішення Президента про позбавляння громадянства дужу сумнівні з точки зору Конституції та законодавства України. Як мінімум, дуже сумнівні
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04.02.2023 21:16 Ответить
Той, хто таку маячню верзе, сам відповідальний за наявність ціх кротів на 9 ий рік війни, і повинен бути як мінімум розстріляний...
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04.02.2023 21:23 Ответить
Ну да, нашли жупел. А то, что призывники, имеющие кроме украинского еще польское, венгерское, израильское или еще какое-нибудь второе-третье гражданство, свободно из страны слиняли? Если запрещать, то любое второе гражданство, что, между прочим, в законе о гражданстве прописано. А кроме того, следовало бы запретить деятельность на территории Украины любых офшорных компаний.
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04.02.2023 21:27 Ответить
дойде то того, шо й парашний паспорт лієва офіційно признає не дійсним ))
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04.02.2023 21:34 Ответить
Ну вообще то это интересная ситуация. В относиткльно мирное время они жили норм, а теперь их и от воинской повинности освобождают. Норм)
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04.02.2023 21:43 Ответить
Вот и посмотрим на эту, твою "борьбу"
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04.02.2023 21:47 Ответить
відосиеи не дивлюся - одні назви відео викликають блювотину
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04.02.2023 22:02 Ответить
КРОК??? ОДИН??? А ти не черепаха???? щось дуже мляво повзеш, братан!!!
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04.02.2023 23:00 Ответить
тРУХАНОВ?
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04.02.2023 23:27 Ответить
Тупориле ватне базікало...
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05.02.2023 00:31 Ответить
Двойное или множественное ГРАЖДАНСТВО, кроме союзного или конфедеративного - это чушь собачья и профанация самой сути института гражданства - девальвация до холуйства, поэтому лишать украинского гражданства нужно не по указке президента, а по решениям судов (при наличии доказательств иностранного гражданства и не важно какого государства хоть Ватикана или Капо-Верде)!
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05.02.2023 09:02 Ответить
Если у суда есть серьезные и обоснованые подозрения в наличии иностранного гражданство у гражданина Украины, но нет однозначных доказательств, то гражданство Украны должно приостанавливаться на срок до полугода, пока сам подозреваемый не предъявит суду официальную справку от уполномоченых органов иностранного государства об отсуствии у гражданина Украины гражданства предполагаемой страны (кроме тех стран с которыми нет дипотношений, в этом случае гражданство приостанавливается на неопределеный срок для выяснения статуса гражданствв, но не более чем на 12 лет), иначе гражданство должно считаться утерянным!
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05.02.2023 09:22 Ответить
зараз труханову скоропостіжно громадянство України тільки зроблять і тоді вже можна....крокі, да.
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05.02.2023 21:17 Ответить
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06.02.2023 00:57 Ответить
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06.02.2023 00:59 Ответить
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06.02.2023 01:00 Ответить
Думаю непогано автоматично через суд лишати громадянства України по Конституції як що виявиться що є російське громадянство.
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06.02.2023 01:03 Ответить
 
 