Будет сделан юридический шаг против тех, кто имеет российское гражданство - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 февраля традиционно обратился к украинцам с обращением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "У нас хорошая новость: еще 116 украинцев освобождены из российского плена. Из них 114 - рядовые и сержанты, двое - офицеры.
Военные нашей армии, Национальной гвардии, терробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС.
Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые содержатся в российской неволе. И я счастлив – всякий раз, когда это удается.
Всего от 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинца и украинок из российского плена. И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения.
Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора.
Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства.
Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО.
И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов.
Слава всем нашим военным! Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!"
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А мені здається це відмазування від відповідальності. Не громадянин,значить може виїхати з країни,гроші вже мабуть давно виїхали.