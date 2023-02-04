Будет сделан юридический шаг против тех, кто имеет российское гражданство - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 февраля традиционно обратился к украинцам с обращением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "У нас хорошая новость: еще 116 украинцев освобождены из российского плена. Из них 114 - рядовые и сержанты, двое - офицеры.

Военные нашей армии, Национальной гвардии, терробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС.

Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые содержатся в российской неволе. И я счастлив – всякий раз, когда это удается.

Всего от 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинца и украинок из российского плена. И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Большой обмен пленными: Украина вернула 116 человек, среди которых 87 воинов ВСУ, защитники Мариуполя, херсонские партизаны. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора.

Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства.

Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО.

И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов.

Слава всем нашим военным! Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепов ОПЗЖ Пономарева, Королевскую, Солода и Волошина досрочно лишат мандатов, - СМИ