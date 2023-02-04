РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11579 посетителей онлайн
Новости Видео Война
51 844 107

Войска РФ начали применять против украинских дронов новые средства РЭБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ начали применять новые средства радиоэлектронной борьбы с украинскими дронами – типа "Питон", "Гарпун", "Стриж", которые располагаются в окопах.

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий Сергей Флеш, передает Цензор.НЕТ.

"Вот такие новые окопные изделия РФ типа "Питон", "Гарпун", "Стриж" валят наши дроны.

То есть новая стратегия такова: РЭБ молчит, детектор выжидает близкого подлета, затем РЭБ из близкого подавляет канал управления и мы теряем дрон. Этакая антидрон пушка с детекцией в автоматическом режиме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 103-й бригады терробороны с помощью дрона уничтожили вражеский полевой склад боеприпасов. ВИДЕО

А мы по-прежнему ищем с воздуха огромные РЭБ машины типа "Жителя", а российский РЭБ "уходит" в окопы.

Это лишь пример того, что россияне не стоят на месте в войне дронов и нам нужно равноценно отвечать. И это то, чего я всегда боюсь. У россиян сильный РЭБ, и когда что-то заводское уходит в серию, это плохо. Это не "алиэкспресс", – рассказал он.

Войска РФ начали применять против украинских дронов новые средства РЭБ 01
Войска РФ начали применять против украинских дронов новые средства РЭБ 02

армия РФ (19331) дроны (3961)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+71
Китайські підори постаралися.
показать весь комментарий
04.02.2023 21:40
+45
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXNTsNQzK8U_wHGJejhiraOlOxoDzhDdFNIOMYFUtlKMWlYWQN7_Y8bua543_7ggmIXVHZBvQdZGLlZ5J9p0vdr8H50CNwjONHBiOX9c8HpKUZ_6YFUXn7tSXUP-rL6xpnjTHkp5lgljQDNwdPCApVuJCHlm53Bm_4j-Hkbmt8Ozg&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0FvuuauvEfhCw9CCqYwwCH4Fpw26c3FqZEtQVAVZE1mmDd1MZWo2f764nRjMn2pLol?__cft__[0]=AZXNTsNQzK8U_wHGJejhiraOlOxoDzhDdFNIOMYFUtlKMWlYWQN7_Y8bua543_7ggmIXVHZBvQdZGLlZ5J9p0vdr8H50CNwjONHBiOX9c8HpKUZ_6YFUXn7tSXUP-rL6xpnjTHkp5lgljQDNwdPCApVuJCHlm53Bm_4j-Hkbmt8Ozg&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Командир батальйону попрохав створити розголос щодо цієї просто ганебної ситуації. Це один з наших найкращих офіцерів, батальйон якого з першого дня у бою, звільнив багато наших міст та сіл, і все це зроблено завдяки якісному застосуванню дронів. Але як воювати, коли влада України заблокувала масове постачання дронів в Україну, а навіть після розголосу, який підняла Марія Берлінська, проблема не вирішена?

Володимир Зеленський, Деніс Шмигаль, Олексій Резніков, голова Державної служби експортного контролю Олександр Павліченко - коли ви нарешті почнете займатись питаннями оборони, чому вас потрібно вмовляти виконувати приоритетні питання оборони? Скільки ще ви та ваші підлеглі будуть блокувати ввезення дронів та іншого високотехнологічного обладнання?

Почитайте, що думають про вас ті люди, які на фронті захищають нашу країну, поки ви засідаєте у Києві у безпечному місці, і займаєтесь піаром замість вирішення нагальних питань. Вже кілька місяців ця проблема з дронами, розголос великий, чим взагалі займається влада, яка не приділяє уваги таким ключовим питанням? Чому аеророзвідка важлива для солдат та офіцерів, для волонтерів, і не важлива для керівників держави? Ви благаєте Захід про озброєння - а що ви самі робите для озброєння України?

Ви, влада, не просто несете відповідальність за зняття усіх перешкод для ввезення дронів волонтерами - ви відповідаєте за закупівлю таких дронів усіма можливими офіційними та неофіційними засобами, і доставку їх в Україну. Бо ціна кожного дня вашої бездіяльності - чиясь кров.
показать весь комментарий
04.02.2023 22:00
+17
при чому-корисний. похвалився портативною глушилкою.тепер по глушилках будуть відпрацьовувати БПЛА трохи іншого рівня.
показать весь комментарий
04.02.2023 22:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
недооцінка ворога - це найстрашніша річ на цій війні. Сміялися з чмобіків і т.д. а по факту кацапи запускають військову промисловість і ці окопні РЕБ то як приклад. А що у нас??? "Весільні дрони", яйця по 17, збори на якісь морські дрони (і що далі, де вони анонсовані ще в жовтні????)
показать весь комментарий
05.02.2023 09:57 Ответить
"де вони анонсовані ще в жовтні" - складається враження що їх робили приватники і удари ними наносив приватний сектор без відома держави та агентів рф, но як тільки всі побачили ефективність то їх взяла під контроль держава, а агентура рф все заблокувало в очікуванні коли в рф появляться сторожеві катери для боротьби з цими дронами і як тільки так зразу ж все розблокує але вже буде пізно.

Звичайно ще може бути причина в тому що зима чи ще щось, але чесно на рахунок цього такі сумніви що більше віриться в агентуру рф.
показать весь комментарий
05.02.2023 12:59 Ответить
у московитів поруч з цією цяцьою потім буде стояти пів на шосту
показать весь комментарий
05.02.2023 12:21 Ответить
Хреново. Якщо вони таке поставлять на конвеєр то про цивільні дрони можна буде забути.

Тим часом наш ОПК нічим таким похвалитись не може. Всі досягнення і ноухау виключно з гаражів від приватників.
показать весь комментарий
05.02.2023 13:01 Ответить
Не можна недооцінювати ворога. рашисти змінюють тактику, створюють нові засоби боротьби з дронами.
показать весь комментарий
05.02.2023 13:53 Ответить
И ЧТО НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙКАХ !?)
показать весь комментарий
05.02.2023 20:06 Ответить
КОГДА ОНИ ИДУТ НА УБОЙ ИХ И ТАК ВИДНО !!! А ДОБИВАТЬ МОЖНО ЧУТЬ ПОЗЖЕ, ПУСТЬ ПОМУЧАЮТСЯ !)
показать весь комментарий
05.02.2023 20:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 