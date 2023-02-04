Войска РФ начали применять против украинских дронов новые средства РЭБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ начали применять новые средства радиоэлектронной борьбы с украинскими дронами – типа "Питон", "Гарпун", "Стриж", которые располагаются в окопах.

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий Сергей Флеш, передает Цензор.НЕТ.

"Вот такие новые окопные изделия РФ типа "Питон", "Гарпун", "Стриж" валят наши дроны.

То есть новая стратегия такова: РЭБ молчит, детектор выжидает близкого подлета, затем РЭБ из близкого подавляет канал управления и мы теряем дрон. Этакая антидрон пушка с детекцией в автоматическом режиме.

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А мы по-прежнему ищем с воздуха огромные РЭБ машины типа "Жителя", а российский РЭБ "уходит" в окопы.

Это лишь пример того, что россияне не стоят на месте в войне дронов и нам нужно равноценно отвечать. И это то, чего я всегда боюсь. У россиян сильный РЭБ, и когда что-то заводское уходит в серию, это плохо. Это не "алиэкспресс", – рассказал он.



