Нам надо быть независимыми, как Северная Корея. Они не нищие - посмотрите на хронику, - российский пропагандист Мардан. ВИДЕО
Российский пропагандист Сергей Мардан назвал руководство Северной Кореи, которая построила диктатуру и находится в изоляции от всего мира, как пример независимости.
С речью об этом он обратился к своим слушателям, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам ведущего, сверхдержаве не нужно никому ничего доказывать, не нужно выполнять требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) или Международного олимпийского комитета, отчитываться перед ОБСЕ, МАГАТЭ и другими международными организациями.
"Северная Корея независимая, для них независимость является абсолютной ценностью, ради которой они готовы на все. В том числе и весь мир - в труху, они готовы", - заявив пропагандист.
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Побачимо на скільки вони самі "самодостатні і незалежні від світового суспільства"...
Через тиждень ці бл*ді вуха одне у одного пооб'їдають!
Та і х*й на них...
скоро будет "вас в труху". А вы готовы?
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