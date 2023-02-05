Нам надо быть независимыми, как Северная Корея. Они не нищие - посмотрите на хронику, - российский пропагандист Мардан. ВИДЕО

Российский пропагандист Сергей Мардан назвал руководство Северной Кореи, которая построила диктатуру и находится в изоляции от всего мира, как пример независимости.

С речью об этом он обратился к своим слушателям, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам ведущего, сверхдержаве не нужно никому ничего доказывать, не нужно выполнять требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) или Международного олимпийского комитета, отчитываться перед ОБСЕ, МАГАТЭ и другими международными организациями.

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"Северная Корея независимая, для них независимость является абсолютной ценностью, ради которой они готовы на все. В том числе и весь мир - в труху, они готовы", - заявив пропагандист.