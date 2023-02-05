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Нам надо быть независимыми, как Северная Корея. Они не нищие - посмотрите на хронику, - российский пропагандист Мардан. ВИДЕО

Российский пропагандист Сергей Мардан назвал руководство Северной Кореи, которая построила диктатуру и находится в изоляции от всего мира, как пример независимости.

С речью об этом он обратился к своим слушателям, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам ведущего, сверхдержаве не нужно никому ничего доказывать, не нужно выполнять требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) или Международного олимпийского комитета, отчитываться перед ОБСЕ, МАГАТЭ и другими международными организациями.

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"Северная Корея независимая, для них независимость является абсолютной ценностью, ради которой они готовы на все. В том числе и весь мир - в труху, они готовы", - заявив пропагандист.

КНДР (1209) пропаганда (3680) россия (95638)


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Топ комментарии
+66
Валенок тупой. Что скажет дочка того же пескова по этому поводу? Она же папаше усы вырвет своими руками, когда ее отправят на северную корею, вместо Парижа.
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05.02.2023 11:55
+50
У этого комсомольца-пропагандона автомобиль скорее всего не северокорейской сборки, телефон, наверное, тоже какой нибудь айфон, а деньги он хранит уж точно не в северокорейской воне, а в ненавистных грязных зеленных американских бумажках, но весь такой независимый, аж из трусов выпрыгивает
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05.02.2023 12:02
+48
Конкурс им. В.В. Жириновского на звание "Лучший Шут России" продолжается.
Соискатель - Сергей Мардан.
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05.02.2023 11:56
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Потім зберем цих потвор у окремий зоопарк, десь під Воркутою і поставимо на самозабеспечення.
Побачимо на скільки вони самі "самодостатні і незалежні від світового суспільства"...
Через тиждень ці бл*ді вуха одне у одного пооб'їдають!
Та і х*й на них...
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05.02.2023 14:05 Ответить
Ну да, по сравнению с козломордией, Северная Корея богатая страна.
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05.02.2023 14:47 Ответить
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05.02.2023 15:11 Ответить
Готують.... ну, мабуть вже час.
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05.02.2023 15:20 Ответить
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05.02.2023 15:27 Ответить
"весь мир - в труху, они готовы"

скоро будет "вас в труху". А вы готовы?
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05.02.2023 15:34 Ответить
одно из 2.или тупой рашистский ***** или что скорее мразь продавшаяся на корню *****.
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05.02.2023 16:23 Ответить
Скорее, тупой рашистский ***** продавшийся на корню *****
Без ИЛИ
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06.02.2023 00:11 Ответить
Чел дело говорит! Держу кулаки, чтобы вы стали как северная Корея, во всем!😂
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05.02.2023 16:46 Ответить
Кто его слущает???.Мучительная бездарность Марданян еще и крупный фальсификатор.Так он снимки полностью уничтоженного ракетой Скад квартала в Гяндже выставил в газете ".Московский понос (комсомолец)"указав что это г.Ханкенди(степанахерт).От барана на всех передачах примитивщина для деревень России.Тужится чтоб выглядеть умным.Цыганам везде дороги открыли в России.
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05.02.2023 16:55 Ответить
Не, главная ценность не абсолютная независимость от Запада. Главная ценность - это регулярная выплата немалого жалования Сергею Мардану, whoever this fuck is.
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05.02.2023 17:46 Ответить
Я згоден з цим ******* у цьому питанні. Рашка повинна бути ізольована і "досягнення" і рівень життя Північної Кореї повинні бути метою для рашкован.
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05.02.2023 18:19 Ответить
почему этот пропогандон не живет в воркуте или архангельске или в солнечном магадане где парашу выливают прямо из окон пятиэтажек , потому что канализация забита отходами и замерзла --- да ***** вашу рашу у кыма ына и правда парашу из окон не хлещут из помойного ведра -- есть положительный пример , вам бы уродам ***** пару стаканов риса в месяц , портрет ***** и новость о том что космонавт ***** облетел СОЛНЦЕ и приземлился в заданном районе --- быдло ипать копать не перекопать , или у них ***** интернет закрыл , или они и правда все там ********
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05.02.2023 19:20 Ответить
такий розріз противний,хоча пів.кореї підійде по розміру.
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05.02.2023 19:30 Ответить
Перевод: надо быть вассалом Китая!
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05.02.2023 19:48 Ответить
Молодці. Робіть з підарстану півн корею 2 чим швидше
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05.02.2023 20:03 Ответить
А что это за хрен с горы вообще?
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05.02.2023 20:29 Ответить
Будете независимыми, как северная карея! G7 гарантируе!
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05.02.2023 20:50 Ответить
Будемо говорити - здорово, кацапчики, чого примружились. Ви тепер азіати, чи як ? Та все пусте, ці корейці бабла не дадуть, а умертвити такого пройдисвіта, аж бігом, Щоб не вносив смуту
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05.02.2023 20:57 Ответить
Незалежна? Їм постійно допомогали, колись срср, тепер ось Китай.
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05.02.2023 21:10 Ответить
Найогидніше, що справжнє прізвище цієї падли - Лелека. Всередині цієї потвори ще й українська кров тече. Зрадник та манкурт.
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05.02.2023 22:10 Ответить
Таких рашистов после победы в живых оставлять нельзя.

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05.02.2023 22:11 Ответить
Смерть маскалям.
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06.02.2023 01:10 Ответить
А, може, він насправді не Мардан, а Мердан (фр. merdant - той, хто робить дурниці)?
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05.02.2023 23:02 Ответить
moron in English. Definitely moron.
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06.02.2023 02:00 Ответить
)))) давай раха жги, будь як севкорея))))
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06.02.2023 01:09 Ответить
Чучхе Китай гріє, й так нефігово. Рашку так само. Так що, про якусь незалежність від світу, мова йти не може. Та й взагалі це повна бздура.
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06.02.2023 07:12 Ответить
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