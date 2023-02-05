Россияне сменили стратегию, новое наступление не будет большими стрелками на карте, - Бутусов. ВИДЕО

Цель армии РФ сейчас – не быстро захватить большие территории, а снизить боеспособность украинской армии, чтобы не дать ВСУ использовать преимущество в западной технике.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сказал в программе "УП. Чат".

"Они изменили сейчас стратегию действий. То есть все люди по аналогии снова думают, возможно, что это будут какие-то большие колонны, которые будут ехать на Киев. Война изменилась. Это уже не повторится никогда", - сказал он.

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По словам Бутусова, сейчас главная цель россиян - нанести поражение нашим боеспособным частям и в целом снизить боеспособность украинской армии. Он говорит, что захватчики хотят "провести размен своей живой силы на нашу, используя свое преимущество в численности".

"Когда мы говорим о наступлении, это необязательно будет иметь форму таких больших стрелочек на карте и стремительных прорывов. Это значит, что противник будет производить дополнительную мобилизацию, еще больше увеличивать преимущество на определенных участках фронта и пытаться продвигаться вперед", - пояснил главред Цензор.НЕТ.

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Бутусов рассказал, что Россия имеет целью в течение 2023 года захватить весь Донбасс, выбив защитников Украины из таких ключевых узловых линий, как Бахмут, Северск, Купянск, Угледар, Авдеевка.

"Мы должны понять, что они нас изучили в определенной степени, и реализовать свое преимущество в интеллекте, в мотивации. То есть изменить тактику и не дать им возможности использовать свои сильные стороны, использовать то, что есть у нас", - подытожил Бутусов.

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