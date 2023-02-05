Россияне сменили стратегию, новое наступление не будет большими стрелками на карте, - Бутусов. ВИДЕО
Цель армии РФ сейчас – не быстро захватить большие территории, а снизить боеспособность украинской армии, чтобы не дать ВСУ использовать преимущество в западной технике.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сказал в программе "УП. Чат".
"Они изменили сейчас стратегию действий. То есть все люди по аналогии снова думают, возможно, что это будут какие-то большие колонны, которые будут ехать на Киев. Война изменилась. Это уже не повторится никогда", - сказал он.
По словам Бутусова, сейчас главная цель россиян - нанести поражение нашим боеспособным частям и в целом снизить боеспособность украинской армии. Он говорит, что захватчики хотят "провести размен своей живой силы на нашу, используя свое преимущество в численности".
"Когда мы говорим о наступлении, это необязательно будет иметь форму таких больших стрелочек на карте и стремительных прорывов. Это значит, что противник будет производить дополнительную мобилизацию, еще больше увеличивать преимущество на определенных участках фронта и пытаться продвигаться вперед", - пояснил главред Цензор.НЕТ.
Бутусов рассказал, что Россия имеет целью в течение 2023 года захватить весь Донбасс, выбив защитников Украины из таких ключевых узловых линий, как Бахмут, Северск, Купянск, Угледар, Авдеевка.
"Мы должны понять, что они нас изучили в определенной степени, и реализовать свое преимущество в интеллекте, в мотивации. То есть изменить тактику и не дать им возможности использовать свои сильные стороны, использовать то, что есть у нас", - подытожил Бутусов.
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от вам і картєч францкузька
Якщо погано орієнтуєшся в українських героях часів громадянської, читай про отамана Чучупаку а не чапаєва))
вєнєріческуюпсихологіческую атаку строєм ходити не будуть
Путинская пропаганда очень убедительно доказала, что США не в состоянии сбить китайский аэростат. И доказала это путинская пропаганда ПРЯМО ПЕРЕД тем, как США сбили китайский аэростат.
Вони просто хочуть нанести нам непоправні втрати. В них то населення більше.
В Ви точно сказали, Маріуполь, то ж не військова поразка була, не блискавична військова операція по захопленню та оточенню без можливості відійти.
То й добре: будуть використані невеликі снаряди та маленькі ракети!
У нас тут суспільство від озвучення у 10 раз меншої цифри втрат починає бродити та кіпішувати.
І не говоріть мені про 146 млн...
Їм немає причин робити великі наступи та ризикувати. Вони будуть просто закидувати м'ясом дофіга та регулярно, але без великих наступів. Як наслідок самі ми на наступ не відважуватимемось...
Йде це все від зелених і ОП.
1.Прийняття закону (Ослуховування команди офіцера - 8 років і т.д. ,я його читав ,якщо що)
2.Відосіки , де людей викрадають
3.Корупція в МО і непокарання винних, а навпаки ..
4.Затриска необхідних товарів на митниці. (Дрони) ,які дуже необхідні зараз
5.Протистояння ОП з Залужним , хочуть замінить на Сирського
Оригінал тут: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-3-february-2023-56183abaab20?fbclid=IwAR0-nnoNk8w38Pp2uLtzkASHGPQlFnJp3mB0sBfmfAvb6AOITHYOb6_bFms https://medium.com/.../ukraine-war-3-february-2023...
За спільний переклад дякую https://www.facebook.com/tea.sanina?__cft__[0]=AZW5iFb2vgOllEPDQt-LhdfASovlTkuyl12GmoDLlj1z_qUD6gDqATdwsemEnXUGjMJH1hESCY5p2x_hz9dNNYcY7-53_3X_Agr_lwuBbX9Rf5MyolKCmJdZCrBnkOHiH5qMErDu6YwxHztsuRRQsSiuS28KCwNxwKA0eyBgDirQSw&__tn__=-]K-R Тетяна Саніна та https://www.facebook.com/antonina.yashchuk?__cft__[0]=AZW5iFb2vgOllEPDQt-LhdfASovlTkuyl12GmoDLlj1z_qUD6gDqATdwsemEnXUGjMJH1hESCY5p2x_hz9dNNYcY7-53_3X_Agr_lwuBbX9Rf5MyolKCmJdZCrBnkOHiH5qMErDu6YwxHztsuRRQsSiuS28KCwNxwKA0eyBgDirQSw&__tn__=-]K-R Antonina Yashchuk
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ТОМ КУПЕР
ВІЙНА В УКРАЇНІ, 3 ЛЮТОГО 2023 : ВЕЛИИИИКИЙ НАСТУП ҐЕРАСІМОВА
Привіт усім! [Опубліковано 3.02 об 11.40 за Києвом]
Перш ніж перейти до коментування головних тенденцій стратегічного рівня станом на кінець січня, пропоную ще одне невелике оновлення оперативного чи навіть тактичного характеру.
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ХОРОШИЙ, ПОГАНИЙ ТА ЗЛИЙ
Перш за все… давайте «відрефлексую» ситуацію на оперативному рівні. Українські речники не втомлюються наполягати, що насувається «велиииикий» російський наступ. До їхнього хору вже навіть приєдналися деякі західні голоси. Утім, той наступ все ніяк не розпочнеться.
Тим часом, що більше я навперехрест перевіряю доступну за останні кілька днів інформацію, тим більш переконуюся, що той масштабний наступ, насправді, вже йде повним ходом. Просто це не та операція, коли всі сили та засоби зібрано «в єдиний кулак» і спрямовано в одну точку на лінії фронту.
А тепер відкиньтеся в кріслі, глибоко вдихніть і подумайте. Звісно, нас тут на Заході ще від часів (Першої) Холодної війни постійно вчили - та що там, прямо втовкмачували в голови - що слід чекати «приходу совєцьких орд» так, наче в москви є реально «нескінченні» запаси військ та озброєнь. Тим часом, принаймні станом на сьогодні, путін нічого «нескінченного» не має. Звісно, його запаси «великі», проте, як нещодавно підсумував [російський експерт] павел лузін, навіть вони закінчуються: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fridl.io%2Fthe-russian-army-in-2023%2F%3Ffbclid%3DIwAR1BAzPB2NKwM-IrgUH1HG8erFN4KiNAJ_i1gSiFKND_mL5r37IDI8gcqFk&h=AT2NyTvBa05ayxsNhQRByjTgekN4GYzLJtxTBqj8W-f20_aaET6MfFQ9igjAWlO-4hvVU2Vj5S_Y9Y9M3cdrJObmi85BKvCHrfFrJtUD-gr7x4ZJgjSIgX0aVnj63ocCvrkk&__tn__=-UK-R&c[0]=**********************************************************************************************************************************************-M4VdaxAYKSP4TO3fkGJzjBGuCp4uFJcYeZnMcwA https://ridl.io/the-russian-army-in-2023/
Крім цього, останні 11 місяців бойових дій, знову ж, яскраво продемонстрували, наскільки критичною для операцій ВСрф є «логістика». Щойно логістичні механізми перестають працювати, російські армії колапсують і розсипаються, наче карткові будиночки. Навіть путін вже зрозумів, що можна давати будь-які накази, проте без достатнього забезпечення ні регулярні частини ВСрф, ні навіть ВДВ нікуди не просунуться.
Тим часом, зараз уже не путін заправляє цією «грою», видаючи свої ідіотичні накази, а ґерасімов. Він, може, й корумпований, та ще й до такої міри, що боси мексиканських наркокартелів позленіли б від заздрості, може, має доброго пластичного хірурга, проте таки є добрим стратегом і працює самовіддано, як не надто красивий стриптизер.
Ну й риску підведем: центральною ланкою російської логістики є залізниці. росіяни нікуди в цій війні не рухаються, як не мають в тилу надійного залізничного сполучення. Саме тому - поміж іншим - вони не «атакували повторно Київ з білорусі», як про це багато хто торочив у січні, а їхня «значна концентрація військ у цій країні, як виявилося, була призначена для поповнення та відновлення 2-гої гвардійської мотострілецької дивізії (ага, тої «відомої» таманської…). Відповідно, з цим напрямком усе ясно (принаймні хочу на це сподіватися).
Тобто, «велииикий» наступ спонукав би ґерасімова сконцентрувати багато резервів та ***********. Але справа в наступному: що б там не белькотали путлєрфани в соцмережах, російські засоби ППО не можуть захистити навіть «середнього розміру» склади амуніції від ударів українських РСЗВ М142 HIMARS, М270, самохідних гармат «************** 2000» та «Caesar». Й навіть попри те, що ракет M30 GMLRS для HIMARS постійно бракує, Київ постійно заявляє, а місцеві в мережах підтверджують, що ЗСУ продовжує висаджувати в повітря принаймні по одному російському складу *********** кожнісінької ночі. (Найсвіжіший приклад: пізно вночі з 1 на 2 лютого українці накрили воєнну базу ВСрф неподалік Мелітополя, де в той час були розквартировані 1500 російських вояків. Місцеві стверджують, що будівля, в якій вони перебували, вибухнула й росіяни досі збирають частини тіл своїх солдатів…).
Через такі загрози, ґерасімов просто не може накопичити досить ресурсів у одному секторі, щоб потім зібрати багато війська й атакувати на відповідній ділянці фронту. Значна концентрація сил для формування «ударного кулака»
а) була б одразу зафіксована розвідками НАТО та України, що дало б ЗСУ можливість належним чином підготуватися до оборони та
б) концентрація *********** на великих складах стала б чудовою ціллю для української далекобійної артилерії.
Висновок очевидний: ґерасімов - читайте, його заступники - мають розосередити й заховати свої ресурси. Бажано, в багатьох місцях за 50-80 км. від лінії фронту, в глибокому тилу одразу кількох секторів.
Відповідно, я стверджую, що ґєрасімов організовує не «один велиииикий» наступ, а кілька «менших» (принаймні, «менших, ніж очікується»). Підтвердження цьому я знаходжу в нещодавніх подіях. Минулого тижня ми побачили одну таку операцію в районі Вугледара. Можемо впевнено стверджувати, що до неї було залучено 4-5 повних бригад (а не БТГр), та ще й із підкріпленнями, тобто «цілу загальновійськову армію». Також уже зрозуміло, що операції такого самого або навіть більшого масштабу відбуваються в районах Кремінної та Соледара.
Це, звісно, моє припущення, але зважаючи, що «ВДВ і ВСрф можуть підвезти і розгорнути водночас обмежену кількість особового складу», а ще на «необхідність розосереджувати склади постачання», а ще на обмежену здатність ВСрф проводити наступальні операції (через слабку підготовленість маси мобілізованих резервістів) - це припущення цілком правдоподібне.
І стає ще правдоподібнішим, якщо зробити перехресну перевірку інших різних подій на оперативному й тактичному рівні. Наприклад: численні російські джерела повідомляють про «посилене полювання на українські системи ППО», які стали «проблемою не тільки для ВКС, а й для інших гілок ВСрф» - тобто йдеться про серйозні спроби «стримування ворожих сил протиповітряної оборони» (на Заході це називають «Suppression of Enemy Air Defences», SEAD).
Звісно, деталей ми не знаємо. Зараз мені відомо тільки те, що ця боротьба ведеться силами підрозділів ВКС - літаками Су-34 і ракетами Х-31 і Х-59. Здається, дехто недооцінює ситуацію і стверджує, що ВКС полюють на дуже специфічну установку «Бук М1» (точніше, на український підрозділ, який завдав росіянам дуже неприємних втрат). Втім, для повітряних воєн ********** дуже характерно не вдаватися в деталі операцій і розкривати їх «значно пізніше», тож я й не очікую, що інформація спливе найближчим часом. Надто високі ставки. Але ось кілька моментів:
а) той факт, що звіти про «полювання» зʼявилися зараз, свідчить, що почалося воно вже деякий час тому (можливо, два тижні, якщо не більше);
б) ніхто не буде розгортати велику операцію SEAD «просто так»: проводити їх надзвичайно складно, довго і дорого, а ще - якщо це тільки не НАТО, яке бомбардувало Сербію 1999 року виключно з повітря, - вимагає підтримки наземних військ.
[ФОТО 1]
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БИТВА ЗА КРЕМІННУ
Тепер до подій на тактичному рівні…
Креміна… хоча українці й казали, що очікуваний в останні два дні великий наступ росіян в цьому районі так і не розпочався, росіяни повідомляють, що він таки відбувся. За їхніми словами, ця операція, в центрі якої (у повному складі) 76-та дивізія ВДВ та БАРС-13, рухаються в напрямку Красного Лиману, і у трьох кроках від сіл Чорнопопівка, Житлівка та від Креміні через Діброву на північний захід, захід і південний захід. Повідомляють про російські атаки на всьому шляху Р066 до Невського і Площанки, а також про захоплення Білогорівки,
Но есть еще один момент, это всё работает, пока погода хреновая, то грязь, то снег, то дождь, то холодрыга. Как погода наладится, грунт подсохнет, западная техника подъедет и ВСУ им покажет уроки маневренной войны. Да февраль-март будут жесткие, но в апреле мы рашистов поздравим это точно с днём рождения дедушки Ленина. В войне мяса против железа, железо всегда победит.
Хотя что до численного пресходства, у нас в силах обороны 1 миллион вооруженных людей, у рашистов сейчас 300+ тысяч в Украине. Даже если две-трети наших стоят вне линии боёв на Донбассе и на Юге никакого численного превосходства быть не может. Силы по численности равны. А вот тактическое численное превосходство наблюдается. Потому, что атакуют они и выбирают где они, а мы обороняемся и ждём весны.
Даже если силы Обороны Украины будут терять убитыми и тяжко раненными в год 100 тысяч человек, то чтобы добиться хоть какой-то иллюзии победы рашистам надо будет воевать здесь 10 лет. Они НЕ могут снабдить, обеспечить, вооружить, дать технику и привести в Украину сразу миллион солдат, даже 500 тыщ не могут. А 300-350 держать и воевать ими могут, вот и всё.
Причём здесь речь идёт именно о вот такой вот окопной войне, типа как сейчас в зиму, грязь, холод, снег, под Бахмутом. Когда воюет одна пехота и арта чуток досыпает.
Медленный Запад уже шлёт нам бригадные комплекты техники, за 10 лет у нас тут звездолеты летать будут. Хотя никаких 10 лет конечно эта война не продлится, всё закончится раньше.
Думаю в этом году. Как дозреют до поставок АТАКМС и Ф-16. Вот и всё.
В 2024 году в США выборы и им нужно успеть закончить с этой войной любой ценой. А цена скажем так, не велика для Америки.
кем надо быть шоб шариться там типа золкина
С увеличением числа орков у нас очень большие проблемы. Да и с доп. мобилизацией у нас почему то тянули - сейчас нехватка ресурса и это видно. Тер обороны полно по стране ни фига не делающей и полицию можно в 2раза сократить и на фронт.
Иначе будет плохо.
Начебто давно повторюють - з нашої сторони гинуть найкращі, а цапи утилізують біо сміття.
Але з нашої сторони нічого не робиться, тільки радісні відосики від шашличників.
Гобліни міняють тактику і це логічно, бо бути спаленими в колонах вони
вже не хочуть. Що з ними робити - ракетні удари, мінометні удари, арт
удари, удари с беспілотників і все це по живій силі, артскладам, місцям
скопичення живої сили і головне рясні мінні загородження.
Наверно он на минуту забыл, что логики у этой орды нет. Им нужны "победы" и желательно "к датам"
Але з окопів не так очевидно бачити стратегію ворога, яка, на відміну від тактики, може бути розтягнута в часі на місяці або роки. Тактика за 11 міс змінювалася, починаючі від банально тактики залякування, коли втупу колонами шли аж до Києва, та пропонували ВСУ не виконувати накази Президента Зеленського та вищого керівництва України, а здатися, мовляв, домовимось, проблем не буде, позиційна війна, артилерія, та до зек атак та виснаження піхоти, як зараз. Але то тактика.
змінили стратегію - ні, стратегія та ж сама.
як в спочатку війни, стратегія заснована на внутрішньому споживачі в РФ, не на Україні.
І саме тому з військової точки зору було зроблено ними багато недолугих кроків, які так критикували професійні військові їхні.
Але ці кроки збурили внуттрішне суспільство, яке не той час вагалося, чи виходити на мітинг проти війни, чи віддавати синів в армію добровольцями.
І от стратегічно була ціль щоб сталося саме друге. І машина запрацювала. Десятки та сотні тисяч поїхали на фронт, замість мітингів за мир. І чим більше буде загиблих росіян, тим більше буде тих, хто втратив батька побратима друга, тим більше буде приводів їхати на війну іншим. Такий менталітет руської людини. Він відрізняється від західного, там людські втрати та погіршення економіки в безглуздій війні, як у В'єтнамі, призводить до іншого, до небажання воювати. Чомусь Захід спроектував свою поведінку на РФ. Мабуть, так і не розгадав загадочную руску душу. Він не розгадав, або, це його стратегія, або так і заплановано. В будь якому разі, помилка це чи стратегія, платить за це Україна життями своїх хлопців, а в умовах обмеженості поставок зброї, ще як платить.
Тож, стратегія тих хто керує від РФ залишилася незмінна, залучення все ширшого верству населення в цю війну шляхом їхнього навантаження реальними втратами та загрозами та банально помстою, як на фронт, так і на заводи де "все для фронту"