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Россияне сменили стратегию, новое наступление не будет большими стрелками на карте, - Бутусов. ВИДЕО

Цель армии РФ сейчас – не быстро захватить большие территории, а снизить боеспособность украинской армии, чтобы не дать ВСУ использовать преимущество в западной технике.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сказал в программе "УП. Чат".

"Они изменили сейчас стратегию действий. То есть все люди по аналогии снова думают, возможно, что это будут какие-то большие колонны, которые будут ехать на Киев. Война изменилась. Это уже не повторится никогда", - сказал он.

Читайте также: ВСУ с 24 февраля уничтожили, повредили и захватили 9 тыс. единиц военной техники РФ, эти потери Россия не сможет восстановить в ближайшие годы, - Бутусов

По словам Бутусова, сейчас главная цель россиян - нанести поражение нашим боеспособным частям и в целом снизить боеспособность украинской армии. Он говорит, что захватчики хотят "провести размен своей живой силы на нашу, используя свое преимущество в численности".

"Когда мы говорим о наступлении, это необязательно будет иметь форму таких больших стрелочек на карте и стремительных прорывов. Это значит, что противник будет производить дополнительную мобилизацию, еще больше увеличивать преимущество на определенных участках фронта и пытаться продвигаться вперед", - пояснил главред Цензор.НЕТ.

Читайте также: Следующие полгода в Украине будут "критическими", - глава ЦРУ Бернс

Бутусов рассказал, что Россия имеет целью в течение 2023 года захватить весь Донбасс, выбив защитников Украины из таких ключевых узловых линий, как Бахмут, Северск, Купянск, Угледар, Авдеевка.

"Мы должны понять, что они нас изучили в определенной степени, и реализовать свое преимущество в интеллекте, в мотивации. То есть изменить тактику и не дать им возможности использовать свои сильные стороны, использовать то, что есть у нас", - подытожил Бутусов.

Читайте также: Россияне пытаются выполнить приказ Путина о полной оккупации Донбасса до марта. Они не считают потери, - ГУР МО

Автор: 

армия РФ (19331) прогноз (698) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4367) ВСУ (6608) наступление (209)


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Топ комментарии
+32
Не дуже якщо чесно, брат розповів про вчорашню атаку орків на Луганщині, вилізли з своїх нор, отримали спочатку від 82-м мінометів, потім від 120, потім від 777, ну і на десерт від Паладинів. Потім на біс повторно по рятівникам, бо нори наші вже виявили
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05.02.2023 18:34
+31
Тут на цензорі один лейтенант, що воює, вже озвучив єдиноправильну стратегію для України: якомога більше смертоносної зброї, щоб менше тратити людський ресурс. На це і має працювати дипломатія і Генштаб.
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05.02.2023 18:19
+25
Проф. Преображенский @prof_preobr https://twitter.com/prof_preobr/status/1622257493043707908 30 мин
Путинская пропаганда очень убедительно доказала, что США не в состоянии сбить китайский аэростат. И доказала это путинская пропаганда ПРЯМО ПЕРЕД тем, как США сбили китайский аэростат.



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05.02.2023 18:09
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Правила форума Совет форумчан
Треба більше картєчі зранку і до ранку.
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05.02.2023 18:07 Ответить
до нас їдуть французькі танки.... мяса буде багато https://www.youtube.com/watch?v=N2QApSilnQM https://www.youtube.com/watch?v=N2QApSilnQM


от вам і картєч францкузька
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05.02.2023 18:31 Ответить
Згадайте Чапаєва, як він косив русню кулеметними чергами. росія повертається до тактики першої світової війни з пішими атакам великими силами, отже нам потрібно ставити на цих ділянках більше кулеметів, гранатометів та мінометів!
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05.02.2023 19:09 Ответить
Чапаєв сам русня, червона.
Якщо погано орієнтуєшся в українських героях часів громадянської, читай про отамана Чучупаку а не чапаєва))
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05.02.2023 20:30 Ответить
А де вона не права? Русня червона косила русню білу. Це називається громадянська війна. Ваш Кеп.
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05.02.2023 21:24 Ответить
чапаев чуваш
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06.02.2023 08:35 Ответить
нє, не такі вони вже й тупі, в вєнєріческую психологіческую атаку строєм ходити не будуть
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06.02.2023 14:29 Ответить
Проф. Преображенский @prof_preobr https://twitter.com/prof_preobr/status/1622257493043707908 30 мин
Путинская пропаганда очень убедительно доказала, что США не в состоянии сбить китайский аэростат. И доказала это путинская пропаганда ПРЯМО ПЕРЕД тем, как США сбили китайский аэростат.



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05.02.2023 18:09 Ответить
Це вже давно помітно.
Вони просто хочуть нанести нам непоправні втрати. В них то населення більше.
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05.02.2023 18:15 Ответить
при співвідношенні втрат навіть 1 до 5 є паритет а реально тепер 1 до 9, то з тактикою завала мясом кацапи швидко закінчаться.
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05.02.2023 22:39 Ответить
Народ уже подготовили для выхода ЗСУ из Бахмута?
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05.02.2023 18:16 Ответить
Я б тут навпаки думав. Військове керівництво цілком може вважати доцільним організований відхід наших підрозділів з Бахмуту (задля збереження наших підрозділів), тоді як політична верхівка не дозволяє їм цього зробити. Аби воно лиш не закінчилось "другим Маріуполем".
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05.02.2023 20:16 Ответить
В цій війні політика та військове пов'язані як ніколи , при чому в усьому , від конференцій з постачань зброї та конвоїв з зерном, до політичної прихильності зека, який насправді то взагалі раніше думав не про політику а як щось вкрасти, а тут став політиком таким що аж не хоче їхати з фронту.

В Ви точно сказали, Маріуполь, то ж не військова поразка була, не блискавична військова операція по захопленню та оточенню без можливості відійти.
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06.02.2023 11:28 Ответить
Тут на цензорі один лейтенант, що воює, вже озвучив єдиноправильну стратегію для України: якомога більше смертоносної зброї, щоб менше тратити людський ресурс. На це і має працювати дипломатія і Генштаб.
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05.02.2023 18:19 Ответить
Русня за вугледарський напрямок нила, що їх там закидали мінами типу "лєпєсток". Також десь проскакувала думка військових, що "нам би їхнє "Зємлєдєліє". Тобто масоване дистанційне мінування територій - це те, що реально "в'яже" живу силу.
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05.02.2023 22:01 Ответить
новий наступ не буде великими стрілками на карті

То й добре: будуть використані невеликі снаряди та маленькі ракети!
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05.02.2023 18:24 Ответить
У них отлично работает мясной штурм. В статичных боях у нас шансов особо нет. Они просто выдавливают, благо народцу много лишнего.
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05.02.2023 18:26 Ответить
Не дуже якщо чесно, брат розповів про вчорашню атаку орків на Луганщині, вилізли з своїх нор, отримали спочатку від 82-м мінометів, потім від 120, потім від 777, ну і на десерт від Паладинів. Потім на біс повторно по рятівникам, бо нори наші вже виявили
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05.02.2023 18:34 Ответить
Буде, буде, наступ плюс мінус на річницю.
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05.02.2023 18:28 Ответить
Буде що? Наступ вже йде. Давно йде. Ще 15 числа було епічне відео де десяток одиниць броні росіян що штурмувала за раз вибили. І ось таке постійно повторюється. Десь м'ясом намагаються заспамити, а десь бронею і так по всій лінії фронту. І швидше за все так буде на постійній основі. Мало ймовірно що вони ризикнуть сформувати ударний кулак та просрати його в одній атаці лиш трохи просунувшись, бо це відкриє нам можливість самим атакувати. Тому скоріше за все вони просто будуть планово нас закидувати м'ясом, що наносить нам дофіга втрат людей. Закидувати так щоб самим могти відновлювати м'ясо мобілізацією та жити так ніби війни немає.
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05.02.2023 18:40 Ответить
А Їм це втрат не завдає? Там втрати не 1 до 4 навіть, а 1 до 7. А населення у лише у 34 рази більше за наше. То хто раніше закінчится?
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05.02.2023 18:53 Ответить
Ні їм це втрат не завдає бо баби ще нарожают. Вони можуть вбити 10 мільйонів своїх дикунів нацменів, різних азіатів бурятів і т.п. та навіть не напрягнутись. Система залишиться стабільною. В мегаполісах у них лиш трохи менше стане бідняків. А ми пожертвувати мільйоном своїх громадян НІ.

У нас тут суспільство від озвучення у 10 раз меншої цифри втрат починає бродити та кіпішувати.
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05.02.2023 19:01 Ответить
В гондурасєї десь 80--85 млн населення.
І не говоріть мені про 146 млн...
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05.02.2023 19:13 Ответить
Так і у нас точно не 40 вже...
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05.02.2023 20:18 Ответить
Даже если было 40, то 55 процентов это женщины, остаётся 18млн, из них дети и старики половина, остаётся 9 млн, из этих 9 млн лям уже сдриснул , остаётся 8. Из этих 8 в районе ляма уже служат, остаётся 7. В эти 7 входят менты, пожарники, спасатели и тд это ещё как минимум лям. Остаётся 6. Грубо говоря максимум что может выжать из себя Украина это 5 млн военных, но это очень оптимистично. Самое реальное это ещё 1-2 ляма мы сможем вооружить к ляму что есть( или будет в перспективе) .
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06.02.2023 18:22 Ответить
Я ще уріжу трохи Вашу цифру. З цих 5 мільйонів - добрих два мільйони заброньованих, держслужбовців, посадовців, блатних тощо. Таких теж ніколи не призвуть. І ще є багато тих, хто по стану здоров'я (реально чи фіктивно) відпадає. Тому реальний резерв - ще десь 2 млн.
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06.02.2023 23:25 Ответить
Угу...и это ещё очень оптимистичная оценка...
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07.02.2023 00:39 Ответить
Закидывать линию фронта мясом не новая стратегия, это война рабссиян по лекалам второй мировой войны. Вот только рабссияне уже не те... А вот на снабжение своих чмобозеколохов наркотой прийдется потратится, тем более что это у этих чмидоров это уже не в первый раз.
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05.02.2023 18:29 Ответить
Талибан им с наркотой поможет
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06.02.2023 13:54 Ответить
Погоджуюсь.

Їм немає причин робити великі наступи та ризикувати. Вони будуть просто закидувати м'ясом дофіга та регулярно, але без великих наступів. Як наслідок самі ми на наступ не відважуватимемось...
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05.02.2023 18:43 Ответить
Ну от - " знизити боєздатність української армії ". Хто ще думає, що контракти МО з яйцями по 17, а також відоси мобілізації по одеськи, де служаки ТЦК запихують в швидку допомогу перехожих, виплили випадково в цей час? Хтось дуже продумано і явно в унісон зі зміною тактики кацапів, знищує мотивацію українців, веде морально-псигологічну атаку на народ, щоб зірвати формування резервів ЗСУ і зменшити об'єм волонтерської допомоги. Не випадково такий мерзенний контракт випав з вікна такого секретного відомства як МО. Ох не випадково. П'ята колона рашистів шкодить віртуозно і злагоджено.
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05.02.2023 18:51 Ответить
Ну звісно, то не МО винувате, що мільярди крадуть, а журналісти, які про це довідалися.
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06.02.2023 00:49 Ответить
Ви не зрозуміли мене. А на рахунок журналістів, то їх використали втемну і, можливо, ще й єдиних посадять, своїх перетасують на посадах ( лохторат схаває ).
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06.02.2023 01:06 Ответить
Хто використав втемну? Є факти?
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06.02.2023 01:08 Ответить
Якщо не втемну, це щось міняє? Посадять журналістів, значить втемну, не посадять, значить доручили оприлюднити. А фактом є те, що МО не прохідний двір і випадково звідти інфа не випадає.
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06.02.2023 12:52 Ответить
МО - гірше, ніж прохідний двір.
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06.02.2023 15:13 Ответить
Ну для людей які аналізують приблизно зрозуміло.
Йде це все від зелених і ОП.
1.Прийняття закону (Ослуховування команди офіцера - 8 років і т.д. ,я його читав ,якщо що)
2.Відосіки , де людей викрадають
3.Корупція в МО і непокарання винних, а навпаки ..
4.Затриска необхідних товарів на митниці. (Дрони) ,які дуже необхідні зараз
5.Протистояння ОП з Залужним , хочуть замінить на Сирського
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06.02.2023 09:08 Ответить
Треба заліза - шоб у них втрати були більше 1000 в день і вони будуть невстигати .
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05.02.2023 18:51 Ответить
і війну переносити на їх територію.
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06.02.2023 01:13 Ответить
Том Купер вважає, що росіянам не вдасться сконцентрувати достатню кількість сил «в один кулак» для значного наступу через активність української далекобійної артилерії, наїжджає на окремих «польових командирів», що не завжди годяться з розпорядженнями вищого командування ЗСУ і дивується, скільки ще «м'яса» кинуть російські генерали пуд «убивчий вогонь» української армії.

Оригінал тут: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-3-february-2023-56183abaab20?fbclid=IwAR0-nnoNk8w38Pp2uLtzkASHGPQlFnJp3mB0sBfmfAvb6AOITHYOb6_bFms https://medium.com/.../ukraine-war-3-february-2023...

За спільний переклад дякую https://www.facebook.com/tea.sanina?__cft__[0]=AZW5iFb2vgOllEPDQt-LhdfASovlTkuyl12GmoDLlj1z_qUD6gDqATdwsemEnXUGjMJH1hESCY5p2x_hz9dNNYcY7-53_3X_Agr_lwuBbX9Rf5MyolKCmJdZCrBnkOHiH5qMErDu6YwxHztsuRRQsSiuS28KCwNxwKA0eyBgDirQSw&__tn__=-]K-R Тетяна Саніна та https://www.facebook.com/antonina.yashchuk?__cft__[0]=AZW5iFb2vgOllEPDQt-LhdfASovlTkuyl12GmoDLlj1z_qUD6gDqATdwsemEnXUGjMJH1hESCY5p2x_hz9dNNYcY7-53_3X_Agr_lwuBbX9Rf5MyolKCmJdZCrBnkOHiH5qMErDu6YwxHztsuRRQsSiuS28KCwNxwKA0eyBgDirQSw&__tn__=-]K-R Antonina Yashchuk

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ТОМ КУПЕР

ВІЙНА В УКРАЇНІ, 3 ЛЮТОГО 2023 : ВЕЛИИИИКИЙ НАСТУП ҐЕРАСІМОВА

Привіт усім! [Опубліковано 3.02 об 11.40 за Києвом]

Перш ніж перейти до коментування головних тенденцій стратегічного рівня станом на кінець січня, пропоную ще одне невелике оновлення оперативного чи навіть тактичного характеру.

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ХОРОШИЙ, ПОГАНИЙ ТА ЗЛИЙ

Перш за все… давайте «відрефлексую» ситуацію на оперативному рівні. Українські речники не втомлюються наполягати, що насувається «велиииикий» російський наступ. До їхнього хору вже навіть приєдналися деякі західні голоси. Утім, той наступ все ніяк не розпочнеться.

Тим часом, що більше я навперехрест перевіряю доступну за останні кілька днів інформацію, тим більш переконуюся, що той масштабний наступ, насправді, вже йде повним ходом. Просто це не та операція, коли всі сили та засоби зібрано «в єдиний кулак» і спрямовано в одну точку на лінії фронту.

А тепер відкиньтеся в кріслі, глибоко вдихніть і подумайте. Звісно, нас тут на Заході ще від часів (Першої) Холодної війни постійно вчили - та що там, прямо втовкмачували в голови - що слід чекати «приходу совєцьких орд» так, наче в москви є реально «нескінченні» запаси військ та озброєнь. Тим часом, принаймні станом на сьогодні, путін нічого «нескінченного» не має. Звісно, його запаси «великі», проте, як нещодавно підсумував [російський експерт] павел лузін, навіть вони закінчуються: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fridl.io%2Fthe-russian-army-in-2023%2F%3Ffbclid%3DIwAR1BAzPB2NKwM-IrgUH1HG8erFN4KiNAJ_i1gSiFKND_mL5r37IDI8gcqFk&h=AT2NyTvBa05ayxsNhQRByjTgekN4GYzLJtxTBqj8W-f20_aaET6MfFQ9igjAWlO-4hvVU2Vj5S_Y9Y9M3cdrJObmi85BKvCHrfFrJtUD-gr7x4ZJgjSIgX0aVnj63ocCvrkk&__tn__=-UK-R&c[0]=**********************************************************************************************************************************************-M4VdaxAYKSP4TO3fkGJzjBGuCp4uFJcYeZnMcwA https://ridl.io/the-russian-army-in-2023/

Крім цього, останні 11 місяців бойових дій, знову ж, яскраво продемонстрували, наскільки критичною для операцій ВСрф є «логістика». Щойно логістичні механізми перестають працювати, російські армії колапсують і розсипаються, наче карткові будиночки. Навіть путін вже зрозумів, що можна давати будь-які накази, проте без достатнього забезпечення ні регулярні частини ВСрф, ні навіть ВДВ нікуди не просунуться.

Тим часом, зараз уже не путін заправляє цією «грою», видаючи свої ідіотичні накази, а ґерасімов. Він, може, й корумпований, та ще й до такої міри, що боси мексиканських наркокартелів позленіли б від заздрості, може, має доброго пластичного хірурга, проте таки є добрим стратегом і працює самовіддано, як не надто красивий стриптизер.

Ну й риску підведем: центральною ланкою російської логістики є залізниці. росіяни нікуди в цій війні не рухаються, як не мають в тилу надійного залізничного сполучення. Саме тому - поміж іншим - вони не «атакували повторно Київ з білорусі», як про це багато хто торочив у січні, а їхня «значна концентрація військ у цій країні, як виявилося, була призначена для поповнення та відновлення 2-гої гвардійської мотострілецької дивізії (ага, тої «відомої» таманської…). Відповідно, з цим напрямком усе ясно (принаймні хочу на це сподіватися).

Тобто, «велииикий» наступ спонукав би ґерасімова сконцентрувати багато резервів та ***********. Але справа в наступному: що б там не белькотали путлєрфани в соцмережах, російські засоби ППО не можуть захистити навіть «середнього розміру» склади амуніції від ударів українських РСЗВ М142 HIMARS, М270, самохідних гармат «************** 2000» та «Caesar». Й навіть попри те, що ракет M30 GMLRS для HIMARS постійно бракує, Київ постійно заявляє, а місцеві в мережах підтверджують, що ЗСУ продовжує висаджувати в повітря принаймні по одному російському складу *********** кожнісінької ночі. (Найсвіжіший приклад: пізно вночі з 1 на 2 лютого українці накрили воєнну базу ВСрф неподалік Мелітополя, де в той час були розквартировані 1500 російських вояків. Місцеві стверджують, що будівля, в якій вони перебували, вибухнула й росіяни досі збирають частини тіл своїх солдатів…).

Через такі загрози, ґерасімов просто не може накопичити досить ресурсів у одному секторі, щоб потім зібрати багато війська й атакувати на відповідній ділянці фронту. Значна концентрація сил для формування «ударного кулака»

а) була б одразу зафіксована розвідками НАТО та України, що дало б ЗСУ можливість належним чином підготуватися до оборони та

б) концентрація *********** на великих складах стала б чудовою ціллю для української далекобійної артилерії.

Висновок очевидний: ґерасімов - читайте, його заступники - мають розосередити й заховати свої ресурси. Бажано, в багатьох місцях за 50-80 км. від лінії фронту, в глибокому тилу одразу кількох секторів.

Відповідно, я стверджую, що ґєрасімов організовує не «один велиииикий» наступ, а кілька «менших» (принаймні, «менших, ніж очікується»). Підтвердження цьому я знаходжу в нещодавніх подіях. Минулого тижня ми побачили одну таку операцію в районі Вугледара. Можемо впевнено стверджувати, що до неї було залучено 4-5 повних бригад (а не БТГр), та ще й із підкріпленнями, тобто «цілу загальновійськову армію». Також уже зрозуміло, що операції такого самого або навіть більшого масштабу відбуваються в районах Кремінної та Соледара.

Це, звісно, моє припущення, але зважаючи, що «ВДВ і ВСрф можуть підвезти і розгорнути водночас обмежену кількість особового складу», а ще на «необхідність розосереджувати склади постачання», а ще на обмежену здатність ВСрф проводити наступальні операції (через слабку підготовленість маси мобілізованих резервістів) - це припущення цілком правдоподібне.

І стає ще правдоподібнішим, якщо зробити перехресну перевірку інших різних подій на оперативному й тактичному рівні. Наприклад: численні російські джерела повідомляють про «посилене полювання на українські системи ППО», які стали «проблемою не тільки для ВКС, а й для інших гілок ВСрф» - тобто йдеться про серйозні спроби «стримування ворожих сил протиповітряної оборони» (на Заході це називають «Suppression of Enemy Air Defences», SEAD).

Звісно, деталей ми не знаємо. Зараз мені відомо тільки те, що ця боротьба ведеться силами підрозділів ВКС - літаками Су-34 і ракетами Х-31 і Х-59. Здається, дехто недооцінює ситуацію і стверджує, що ВКС полюють на дуже специфічну установку «Бук М1» (точніше, на український підрозділ, який завдав росіянам дуже неприємних втрат). Втім, для повітряних воєн ********** дуже характерно не вдаватися в деталі операцій і розкривати їх «значно пізніше», тож я й не очікую, що інформація спливе найближчим часом. Надто високі ставки. Але ось кілька моментів:

а) той факт, що звіти про «полювання» зʼявилися зараз, свідчить, що почалося воно вже деякий час тому (можливо, два тижні, якщо не більше);

б) ніхто не буде розгортати велику операцію SEAD «просто так»: проводити їх надзвичайно складно, довго і дорого, а ще - якщо це тільки не НАТО, яке бомбардувало Сербію 1999 року виключно з повітря, - вимагає підтримки наземних військ.

[ФОТО 1]

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БИТВА ЗА КРЕМІННУ

Тепер до подій на тактичному рівні…

Креміна… хоча українці й казали, що очікуваний в останні два дні великий наступ росіян в цьому районі так і не розпочався, росіяни повідомляють, що він таки відбувся. За їхніми словами, ця операція, в центрі якої (у повному складі) 76-та дивізія ВДВ та БАРС-13, рухаються в напрямку Красного Лиману, і у трьох кроках від сіл Чорнопопівка, Житлівка та від Креміні через Діброву на північний захід, захід і південний захід. Повідомляють про російські атаки на всьому шляху Р066 до Невського і Площанки, а також про захоплення Білогорівки,
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05.02.2023 18:52 Ответить
А какое вообще может быть противоядие против такого закидывания мясом?Закидывать мясом в ответ,что не соотвествует нашей доктрине?Либо менять доктрину,либо каждый месяц констатировать факт потери какого-то крупного города на Донбассе или ещё где-то.А вообще, все это решается насыщеностью фронта в 1000 единиц западной артиллерии,танков и сотни Ф-16.Но это нужно ждать минимум 1-2 года.
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05.02.2023 18:59 Ответить
Протівоядиє одне - західна зброя . Зброя НАТО , здатна перемолоти будь яке м'ясо . Яка , на жаль , надходить з запізненням .
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05.02.2023 19:22 Ответить
После Леопард 1 логически следуют Фантом Ф-4, так победим.
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05.02.2023 19:17 Ответить
леопрад 1 50 годов это как т 54 т55..ну такое
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05.02.2023 21:49 Ответить
БУТУСОВ !!! ГДЕ ДАННЫЕ КГБЭШНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ !!!???
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05.02.2023 19:32 Ответить
Танковые колонны у орков кончились,теперь как деды воевали волнами пехоты вперед.
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05.02.2023 19:51 Ответить
Ткач і Бутусов !!!! Приємно їх бачити і чути! Патріоти ....
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05.02.2023 20:07 Ответить
Погоджуюся з думкою Бутусова👍
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05.02.2023 20:34 Ответить
Будуть атакувати малими групами, але цілодобово.
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05.02.2023 20:35 Ответить
Схоже тепер потрібні наземні дрони
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05.02.2023 20:40 Ответить
Ну хоть кто-то плюс-минус сказал правду про "великое наступление" малыми пехотными группами.
Но есть еще один момент, это всё работает, пока погода хреновая, то грязь, то снег, то дождь, то холодрыга. Как погода наладится, грунт подсохнет, западная техника подъедет и ВСУ им покажет уроки маневренной войны. Да февраль-март будут жесткие, но в апреле мы рашистов поздравим это точно с днём рождения дедушки Ленина. В войне мяса против железа, железо всегда победит.
Хотя что до численного пресходства, у нас в силах обороны 1 миллион вооруженных людей, у рашистов сейчас 300+ тысяч в Украине. Даже если две-трети наших стоят вне линии боёв на Донбассе и на Юге никакого численного превосходства быть не может. Силы по численности равны. А вот тактическое численное превосходство наблюдается. Потому, что атакуют они и выбирают где они, а мы обороняемся и ждём весны.
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05.02.2023 20:48 Ответить
По поводу мобилизационных резервов и "огромного" преимущества раши в людях.
Даже если силы Обороны Украины будут терять убитыми и тяжко раненными в год 100 тысяч человек, то чтобы добиться хоть какой-то иллюзии победы рашистам надо будет воевать здесь 10 лет. Они НЕ могут снабдить, обеспечить, вооружить, дать технику и привести в Украину сразу миллион солдат, даже 500 тыщ не могут. А 300-350 держать и воевать ими могут, вот и всё.
Причём здесь речь идёт именно о вот такой вот окопной войне, типа как сейчас в зиму, грязь, холод, снег, под Бахмутом. Когда воюет одна пехота и арта чуток досыпает.
Медленный Запад уже шлёт нам бригадные комплекты техники, за 10 лет у нас тут звездолеты летать будут. Хотя никаких 10 лет конечно эта война не продлится, всё закончится раньше.
Думаю в этом году. Как дозреют до поставок АТАКМС и Ф-16. Вот и всё.
В 2024 году в США выборы и им нужно успеть закончить с этой войной любой ценой. А цена скажем так, не велика для Америки.
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05.02.2023 21:04 Ответить
база от влогера зама дристовича
кем надо быть шоб шариться там типа золкина
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05.02.2023 21:48 Ответить
Розвідка і ще раз розвідка, більше дронів і гра випередження - виявляти та знищувати кацапів, техніку і склади до наступу. Тільки так можна змінити хід цієї війни. І тільки за це Рєзнікова треба гнати в шию, не за яйця в кілограмах а за "весільні дрони". Бо нічого не робилось в плані забезпечення підрозділів ЗСУ БПЛА
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05.02.2023 21:54 Ответить
Не треба було Арестовичу по сто разів триндіти, що наша тактика просочуватись малими групами, поки вони не перейняли цю тактику. Дебільні російські виродки всю інфу черпають з наших ЗМІ.
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05.02.2023 22:23 Ответить
А когда снаряды на 150км дальности приедут? С ними будет гораздо легче дожить до танков и бмп Брэдли, которые дай бог в мае, июне появятся, не раньше.
С увеличением числа орков у нас очень большие проблемы. Да и с доп. мобилизацией у нас почему то тянули - сейчас нехватка ресурса и это видно. Тер обороны полно по стране ни фига не делающей и полицию можно в 2раза сократить и на фронт.

Иначе будет плохо.
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05.02.2023 22:54 Ответить
московський упирь буде кидати і кидати до останнього солдата, а їх там чимало. Перемогти прокляту кацапню зможе тільки злагодженність наших захисників і ******* зброя. На жаль зброя до нас іде дуже, дуже мляво. Не може, на жаль Захід зрозуміти що зброя треба була ще вчора, а не у 2024році, як дехто заявляє. А тут ще свої кроти і в МО і в адміністрації. Важко, дуже важко нашим захисникам. Низький уклін їм! Хай Господь їх береже!
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05.02.2023 23:14 Ответить
Начебто давно очевидно.
Начебто давно повторюють - з нашої сторони гинуть найкращі, а цапи утилізують біо сміття.
Але з нашої сторони нічого не робиться, тільки радісні відосики від шашличників.
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05.02.2023 23:50 Ответить
Тактика Другої Світової повторюється - москва закидує гарматним мясом.
Гобліни міняють тактику і це логічно, бо бути спаленими в колонах вони
вже не хочуть. Що з ними робити - ракетні удари, мінометні удари, арт
удари, удари с беспілотників і все це по живій силі, артскладам, місцям
скопичення живої сили і головне рясні мінні загородження.
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06.02.2023 00:47 Ответить
Ну, ВС РФ, положим, изменили не стратегию, а тактику. Это не удивительно: идет поиск новых форм борьбы. Армия РФ не "почивает на лаврах", а думает. Думают, в основном, младшие и средние командиры на местах, которые доносят свое виденье вооруженной борьбы до высшего командования (которое худо-бедно, но реагирует). Это разумно. ВСУ же, наоборот, "заморозили" часть своих проблем (которых хватает, особенно в частях ТРО), вторую часть проблем ВСУ собрались решить способом ожидания "у моря погоды" (когда иностранная помощь придет). При этом, действенных решений у командования ВСУ не наблюдается: шагают кто во что горазд. Самое удивительное, что высшие командные инстанции (в т.ч. т.н. "Главные командования" видов ВС и родов войск) эта ситуация, как мне кажется, полностью устраивает. Ваше командование систематически делает попытки скатиться к тактике банального "размена" - решение для Украины заведомо проигрышное.
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06.02.2023 09:07 Ответить
Давно настав час "розмінювати" ці вищі командні інстанції.
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06.02.2023 10:50 Ответить
Бутусов,кажется,прав,хотя неизвестно,какие "тараканы в голове" Путина сработают,что может привести к какой-нибудь очередной авантюре,например,удар по ВСУ тактическим ядерным оружием.
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06.02.2023 09:27 Ответить
Бутусов, как человек мыслящий, пытается объяснить его виденье логических действий РФ.
Наверно он на минуту забыл, что логики у этой орды нет. Им нужны "победы" и желательно "к датам"
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06.02.2023 09:34 Ответить
Бутусов в зоні бойових дій, йому видніше, що там коєтїься та яка тактика у ворога.
Але з окопів не так очевидно бачити стратегію ворога, яка, на відміну від тактики, може бути розтягнута в часі на місяці або роки. Тактика за 11 міс змінювалася, починаючі від банально тактики залякування, коли втупу колонами шли аж до Києва, та пропонували ВСУ не виконувати накази Президента Зеленського та вищого керівництва України, а здатися, мовляв, домовимось, проблем не буде, позиційна війна, артилерія, та до зек атак та виснаження піхоти, як зараз. Але то тактика.

змінили стратегію - ні, стратегія та ж сама.

як в спочатку війни, стратегія заснована на внутрішньому споживачі в РФ, не на Україні.
І саме тому з військової точки зору було зроблено ними багато недолугих кроків, які так критикували професійні військові їхні.

Але ці кроки збурили внуттрішне суспільство, яке не той час вагалося, чи виходити на мітинг проти війни, чи віддавати синів в армію добровольцями.

І от стратегічно була ціль щоб сталося саме друге. І машина запрацювала. Десятки та сотні тисяч поїхали на фронт, замість мітингів за мир. І чим більше буде загиблих росіян, тим більше буде тих, хто втратив батька побратима друга, тим більше буде приводів їхати на війну іншим. Такий менталітет руської людини. Він відрізняється від західного, там людські втрати та погіршення економіки в безглуздій війні, як у В'єтнамі, призводить до іншого, до небажання воювати. Чомусь Захід спроектував свою поведінку на РФ. Мабуть, так і не розгадав загадочную руску душу. Він не розгадав, або, це його стратегія, або так і заплановано. В будь якому разі, помилка це чи стратегія, платить за це Україна життями своїх хлопців, а в умовах обмеженості поставок зброї, ще як платить.

Тож, стратегія тих хто керує від РФ залишилася незмінна, залучення все ширшого верству населення в цю війну шляхом їхнього навантаження реальними втратами та загрозами та банально помстою, як на фронт, так і на заводи де "все для фронту"
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06.02.2023 11:12 Ответить
 
 