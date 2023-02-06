Пенсионер из Бахмута стреляет из автомата по оккупантам, чтобы отомстить им за разрушенный дом: "Очень хорошо, дедушка! Давай еще!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пожилой мужчина из Бахмута делает несколько очередей из автомата из обустроенного украинскими воинами укрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что мужчина выпросил у бойцов возможность пострелять в оккупантов, чтобы отомстить им за то, что они разрушили его дом. Насколько точными были выстрелы бахмутского мстителя, бойцы не сообщают.

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