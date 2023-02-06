РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9268 посетителей онлайн
Новости Видео Война
19 743 27

Пенсионер из Бахмута стреляет из автомата по оккупантам, чтобы отомстить им за разрушенный дом: "Очень хорошо, дедушка! Давай еще!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пожилой мужчина из Бахмута делает несколько очередей из автомата из обустроенного украинскими воинами укрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что мужчина выпросил у бойцов возможность пострелять в оккупантов, чтобы отомстить им за то, что они разрушили его дом. Насколько точными были выстрелы бахмутского мстителя, бойцы не сообщают.

Читайте также: 85-летний сумчанин продал квартиру и дачу и отдал деньги на ВСУ

Автор: 

пенсионеры (837) стрельба (3256) Бахмут (1602)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Невідомому діду-респект...
показать весь комментарий
06.02.2023 09:15
+28
Нас ніхто не ділить на мирних людей і військових. Окупагт вбиває всіх однаково
показать весь комментарий
06.02.2023 09:15
+25
Респект. Респект ще йтим двом дідам - перший закарпатець - віддав 10 тис.дол. у перші дні на ЗСУ, другий сумський 15 тис.дол.(продав кварт.) на ЗСУ....Ну що, депутатики, 100 тис.замало вам?
показать весь комментарий
06.02.2023 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже розумію діда. Та шкода, що не дали йому бахнути рашистих тварин з сильнішої зброї.
показать весь комментарий
06.02.2023 09:14 Ответить
Нас ніхто не ділить на мирних людей і військових. Окупагт вбиває всіх однаково
показать весь комментарий
06.02.2023 09:15 Ответить
Невідомому діду-респект...
показать весь комментарий
06.02.2023 09:15 Ответить
Респект. Респект ще йтим двом дідам - перший закарпатець - віддав 10 тис.дол. у перші дні на ЗСУ, другий сумський 15 тис.дол.(продав кварт.) на ЗСУ....Ну що, депутатики, 100 тис.замало вам?
показать весь комментарий
06.02.2023 09:33 Ответить
Взагали, треба брати за яйця Резникова, хай повертае гроші на фронт!
показать весь комментарий
06.02.2023 13:00 Ответить
Резников шестерка
показать весь комментарий
06.02.2023 15:34 Ответить
Ну звичайно що замало! У військового чиновника у дивані мільйон (!) долларів знайшли, нехило "прібарахлілся, что і дєтям вістачіт". Так це ще мало для депутатів, чи може бути?
показать весь комментарий
06.02.2023 17:10 Ответить
да, а дєткі будуть вчитися там, хдє Сарбонну рахують за помийку
показать весь комментарий
06.02.2023 17:23 Ответить
Слава Захисникам України та смерть опозажопникам зкацапленим!
показать весь комментарий
06.02.2023 09:24 Ответить
Отаким дідам потрібно надавати зброю на весь час війни з Цапостаном.
показать весь комментарий
06.02.2023 09:24 Ответить
дєда давааааай! жгі навалу!!! Бравооо!
показать весь комментарий
06.02.2023 09:27 Ответить
А чого без звуку?
показать весь комментарий
06.02.2023 09:39 Ответить
...только так!!!
показать весь комментарий
06.02.2023 09:49 Ответить
заберуть з собою!
показать весь комментарий
06.02.2023 11:55 Ответить
..якби до початку війни в Українців була своя безгеморойна, доступна зброя (на складах до війни були мільйони копійчаних "гниючих" стволів), кацапи так би не розкошували серед цивільних та й взагалі.. і тисячу раз подумали чи лізти в Україну, якщо у "кожного п'ятого" є ствол, з якого він має право, навіть обов'язок, нищити окупанта...
але усі влади України боялися і бояться вільного, незалежного Українця.. бо з кріпаками безпорадніми зе владам спиться спокійніше і завжди можна спокійно "тіхонько пойті в лєс"..
зато дебілам-шизофренікам, уклоністам-предателям, тищенкам-ківам зброя - всєгда пожалуйста, своїм - од такої ж влади
показать весь комментарий
06.02.2023 10:12 Ответить
І роблять все щоб і далі збидлячувати населення,для майбутніх виборів
показать весь комментарий
06.02.2023 10:36 Ответить
"Аваков щедро дарував зброю цивільним ..." "Загалом за час керівництва МВС Аваков вручив 2200 одиниць зброї ...."
"У кількох наказах про нагородження зазначено: "прийняти до каси кошти як відшкодування витрат на закупівлю зазначеного майна".
Виходить, МВС легалізує зброю, яку купують самі нагороджені."
"Речник МВС Артем Шевченко пояснив: "Людина хоче якийсь зразок зброї, який не є в даному разі в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ, але вона за свої кошти готова придбати його. Таким чином він купує, фактично, цей зразок зброї, заохочується ним за заслуги відповідно до обґрунтування зазначеного у клопотанні"."
показать весь комментарий
06.02.2023 11:17 Ответить
Дайте людям зброю і прифронтові міста і села просто вибухнуть. Таких людей встане мільйони пліч опліч з нашими воїнами. Хоча в прифронтовій зоні, хоча б купити за влашні кошти і це неодмінно змінить ситуацію на фронті, як у перші дні війни коли автомати роздавали просто неба і з допомогою народного опору Україна відбила ворожий наступ рік тому
показать весь комментарий
06.02.2023 11:21 Ответить
Це потрібно партизанським загонам, на визволених територіяї є ТРО, Зе клоуни бояться зайвий ствол віддати народу України, бо проти них може бути повернутий.
показать весь комментарий
06.02.2023 12:40 Ответить
А коли, Ви думаєте, ці партизанські загони отримали цю зброю? Звісно не під час окупації, а тоді, коли території, де розгорнувся партизанський рух, були ще вільними і на них встигли роздати зброю просто неба. Наприклад, мелітопольскі хлопці зняли навіть відео в телеграмі, де вони у спортивних костюмах з автоматами готуються зустріти ворога, який ще не війшов до міста і з тих часів в окупованому Мелітополі регулярно нищать окупантів та колаборантів
показать весь комментарий
06.02.2023 13:54 Ответить
Мелітопольські хлопці вже показали, проти кого будуть повернуті ці стволи. Не на Київ вони пішли змінювати владу, не грабувати, а нищити ворога. Український народ вже на справах довів свою зрілість і те, що йому сміливо можна довіряти зброю і вона аж ніяк не розколить суспільство, не призведе до внутрішніх конфліктів навіть у найскладніші часи, а навпаки залучить народ до боротьби. І це не може не бачити влада. Тому жодних раціональних перепон для цьго немає, потрібна лише політична воля, а після Бучі, коли ворог нищить навіть мирних мешканців - це навіть обов'язок перед народом дати кожному можливість захистити себе, родину та батьківщину
показать весь комментарий
06.02.2023 14:12 Ответить
Зе клоуну це скажи
показать весь комментарий
06.02.2023 14:22 Ответить
Кацапи ще не здогадуються , що ми їх всіх повбиваємо 😠
показать весь комментарий
06.02.2023 11:30 Ответить
Marvel віддихає, Кацапія повинна бути знищена як недоімперія.
показать весь комментарий
06.02.2023 12:39 Ответить
- Діду, ну шо там, влучив? - Так. Он туди( показує пальцем), можна приганяти білу ладу-калину.
показать весь комментарий
06.02.2023 16:44 Ответить
Дякуєм діду,
Що вбив людоїда!
показать весь комментарий
06.02.2023 17:50 Ответить
 
 