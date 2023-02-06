Пенсионер из Бахмута стреляет из автомата по оккупантам, чтобы отомстить им за разрушенный дом: "Очень хорошо, дедушка! Давай еще!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой пожилой мужчина из Бахмута делает несколько очередей из автомата из обустроенного украинскими воинами укрытия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что мужчина выпросил у бойцов возможность пострелять в оккупантов, чтобы отомстить им за то, что они разрушили его дом. Насколько точными были выстрелы бахмутского мстителя, бойцы не сообщают.
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але усі влади України боялися і бояться вільного, незалежного Українця.. бо з кріпаками безпорадніми зе владам спиться спокійніше і завжди можна спокійно "тіхонько пойті в лєс"..
зато дебілам-шизофренікам, уклоністам-предателям, тищенкам-ківам зброя - всєгда пожалуйста, своїм - од такої ж влади
"У кількох наказах про нагородження зазначено: "прийняти до каси кошти як відшкодування витрат на закупівлю зазначеного майна".
Виходить, МВС легалізує зброю, яку купують самі нагороджені."
"Речник МВС Артем Шевченко пояснив: "Людина хоче якийсь зразок зброї, який не є в даному разі в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ, але вона за свої кошти готова придбати його. Таким чином він купує, фактично, цей зразок зброї, заохочується ним за заслуги відповідно до обґрунтування зазначеного у клопотанні"."
Що вбив людоїда!