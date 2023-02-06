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20 единиц российской техники уничтожены ударом HIMARS в Нечволодовке Харьковской области в июле 2022 года. ВИДЕО

В июле прошлого года 20 единиц российской техники были уничтожены ударом М142 HIMARS в Нечволодовке Купянского района Харьковской области.

Соответствующее видео публикует youtube-канал "Бутусов плюс", информирует Цензор.НЕТ.

На видео видно, как пылает вражеская техника после точной работы Сил обороны Украины.

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армия РФ (19358) Харьковщина (5577) уничтожение (7001) техника (1737) Бутусов Юрий (4367) потери (4398)


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Як добре, згинули рашисткі тварюки як щури. Шкода що тільки 20, а не 200.
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06.02.2023 09:22 Ответить
красівоє! давай ще!!!💯👌👈
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06.02.2023 09:23 Ответить
А ви ще щось старіше за новину не можете виставити?
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06.02.2023 09:42 Ответить
це, звісно, супер! але, цензор - зараз лютий 2023!!!
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06.02.2023 10:42 Ответить
Гарний постріл, горіть окупанти в огні.
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06.02.2023 12:43 Ответить
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06.02.2023 18:02 Ответить
 
 