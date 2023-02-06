20 единиц российской техники уничтожены ударом HIMARS в Нечволодовке Харьковской области в июле 2022 года. ВИДЕО

В июле прошлого года 20 единиц российской техники были уничтожены ударом М142 HIMARS в Нечволодовке Купянского района Харьковской области.

Соответствующее видео публикует youtube-канал "Бутусов плюс", информирует Цензор.НЕТ.

На видео видно, как пылает вражеская техника после точной работы Сил обороны Украины.

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