20 единиц российской техники уничтожены ударом HIMARS в Нечволодовке Харьковской области в июле 2022 года. ВИДЕО
В июле прошлого года 20 единиц российской техники были уничтожены ударом М142 HIMARS в Нечволодовке Купянского района Харьковской области.
Соответствующее видео публикует youtube-канал "Бутусов плюс", информирует Цензор.НЕТ.
На видео видно, как пылает вражеская техника после точной работы Сил обороны Украины.
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Olena Lynch
показать весь комментарий06.02.2023 09:22 Ответить Мне нравится 11
vadik kut
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птах
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Garry Dron
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Сергей Курило #554977
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