Бойцы под обстрелом ведут пленного россиянина: "Твоя мина сейчас прип#здит тебя". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой два украинских воина под обстрелом ведут захваченного в плен россиянина и пугают его тем, что в него попадет российская мина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент конвоирования пленника бойцы опубликовали в соцсетях.
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Алкоголь збиває викид адреналіну. Можлива суміш персен 1 т + 100 горілки на 24 години.
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😕