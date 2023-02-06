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Новости Видео Война
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Бойцы под обстрелом ведут пленного россиянина: "Твоя мина сейчас прип#здит тебя". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой два украинских воина под обстрелом ведут захваченного в плен россиянина и пугают его тем, что в него попадет российская мина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент конвоирования пленника бойцы опубликовали в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Украинские воины взяли в плен группу оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27336) пленные (2143)


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Топ комментарии
+55
Сонечка наші, обережніше.
Боже, бережи і поможи
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06.02.2023 13:43
+38
хлопці з гумором а на війні інакше не можна...
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06.02.2023 13:48
+29
Красави!
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06.02.2023 13:47
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это ветеран дид дон дон знаменитый ватный ветеран =ще помнит наполеона с дубиной на коне или слоне..
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06.02.2023 13:40 Ответить
Це один з дідів, які влювали.
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06.02.2023 14:05 Ответить
Сонечка наші, обережніше.
Боже, бережи і поможи
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06.02.2023 13:43 Ответить
Красави!
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06.02.2023 13:47 Ответить
А вокруг разрушенные дома.. Фашисты!
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06.02.2023 23:10 Ответить
Да. Русские фашисты, об этом весь мир узнал.
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06.02.2023 23:24 Ответить
хлопці з гумором а на війні інакше не можна...
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06.02.2023 13:48 Ответить
адреналин и жизнь без тормозов , в таких условиях не до анализа своих эмоций , парни живут СЕЙЧАС , ни кто не задумывается о ЗАВТРА , в таких условиях психика выдает самое необходимое что бы выдержать , это мы называем позитив , но их смех и улыбка ооооооочень далеки от тех , которые мы привыкли ощущать в обыкновенных, мирных условиях , это своеобразное самосохронение психики , 30-40 дней в таких условиях делает из человека робота , который начинает жить по ощущениям , потому что мозг блокируется постоянным самосохранением , при таких психологических нагрузках нужна реабилитация от 2 до 3 месяцев , иногда медикаментозная , но самое главное что бы в эти моменты не употребляли алкоголь или другие алколоиды , это приводит к потере реальности и обесцениванию собственной жизни , по этому нужно забрасывать в окопы врага водку и наркотики , это принесет больше пользы чем бомбы и гранаты.
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06.02.2023 14:03 Ответить
Валєра, не тринди. Оперативно-бойової роботи на людину - максимум 12-14 днів.
Алкоголь збиває викид адреналіну. Можлива суміш персен 1 т + 100 горілки на 24 години.
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06.02.2023 14:38 Ответить
ОБР для разведки и ударных групп , а как же те кто в окопах месяц и более ? есть подразделения где ротации не было 4-5 месяцев , ...........я не говорю про тех , кто принимает участие в прямых боях , в бахмуте все улыбаются , и базар работает , и магазин , и военные там не каждый принимает участие в стрелковых боях , но психологически они тоже в напряге и не малом , и спиртное ( даже 100 гр ) при таких нагрузках не принесут разгруки мозгу .
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06.02.2023 15:00 Ответить
на яких фронтах у нас маршрутчики ?
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06.02.2023 15:07 Ответить
Наші воіни , навіть на полі бою , не втрачають відчуття гумору ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😕
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06.02.2023 13:49 Ответить
Так дійсно, позитивний настрій вражає.
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06.02.2023 15:05 Ответить
Красива, чітко і зрозуміло. Респект
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06.02.2023 13:53 Ответить
ему еще черные очки и будет-свинособачий базилио.....................тьфу ***........................ХЛОПЦАМ ЗСУ-РЕСПЕКТ!
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06.02.2023 14:30 Ответить
))))))))
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06.02.2023 14:58 Ответить
Які ж в нас хлопці красиві й талановиті!! Природнє почуття гумору - також національна риса українців! Люблю вас, хлопці, бережіть себе, будь ласочка! Ви ж наше майбутнє!!
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06.02.2023 14:57 Ответить
велика подяка мужнім українським воїнам
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06.02.2023 15:08 Ответить
Без гумору на війні ну ніяк не можна
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06.02.2023 17:54 Ответить
Козломордый, ты чего здесь забыл? Тебя, как и твоих орков, кто сюда звал? Вам чего не сидится в своих ******???
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06.02.2023 18:37 Ответить
як же катують бідного москаля
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06.02.2023 21:15 Ответить
які наші Українські воїни ГАРНІ ! Горжусь ВАМИ !
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06.02.2023 23:02 Ответить
 
 