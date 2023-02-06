Бойцы под обстрелом ведут пленного россиянина: "Твоя мина сейчас прип#здит тебя". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой два украинских воина под обстрелом ведут захваченного в плен россиянина и пугают его тем, что в него попадет российская мина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент конвоирования пленника бойцы опубликовали в соцсетях.

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