Разгрузка ликвидированных в Украине оккупантов в татарстанском городке Заинск: "Одиннадцать сегодня было в Заинск". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована разгрузка ящиков с телами ликвидированных в Украине оккупантов в татарстанском городе Заинск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны семь ящиков, но водитель рассказывает, что в город он сегодня привез 11 тел.

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