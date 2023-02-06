Разгрузка ликвидированных в Украине оккупантов в татарстанском городке Заинск: "Одиннадцать сегодня было в Заинск". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована разгрузка ящиков с телами ликвидированных в Украине оккупантов в татарстанском городе Заинск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны семь ящиков, но водитель рассказывает, что в город он сегодня привез 11 тел.
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+86 Старый зольдат
показать весь комментарий06.02.2023 14:55
+50 Tommy Lee
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+43 Alex Dev #551606
показать весь комментарий06.02.2023 14:57
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А скоко еще гниет в полях.
там є квіти на коробках
а в середині мабудь хлібсіль
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Хорошего настроєні я родини і блізкім цсопшего😛🤠