Российский танк догорает после попытки оккупантов штурмовать украинские позиции вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Бойцы уничтожили российский танк, экипаж которого участвовал в штурме украинских позиций вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой горит вражеский танк, опубликован в соцсети.

"Удачное" наступление врага близ Адеевки", - пишет в комментарии к записи автор публикации, не отмечая ничего о судьбе других участников штурма позиций наших военных.

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