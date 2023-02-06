Российский танк догорает после попытки оккупантов штурмовать украинские позиции вблизи Авдеевки. ВИДЕО
Бойцы уничтожили российский танк, экипаж которого участвовал в штурме украинских позиций вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой горит вражеский танк, опубликован в соцсети.
"Удачное" наступление врага близ Адеевки", - пишет в комментарии к записи автор публикации, не отмечая ничего о судьбе других участников штурма позиций наших военных.
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+19 Volodymyr Pinchuk #487682
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гарно свинособака бiжить, с аганьком.))
Глава Тувы Владислав Ховалыг и вице-спикер Госдумы РФ от «Единой России» Шолбан Кара-оол, который ранее возглавлял регион, намерены разобраться в причинах инцидента с тувинскими военнослужащими в Донбассе. Они сообщили об издевательствах со стороны «людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)».
5 февраля группа военнослужащих из Республики Тыва записала видеообращение на тувинском языке к главе региона Владиславу Ховалыгу, Шолбану Кара-оолу, министру обороны РФ Сергею Шойгу и президенту РФ Владимиру Путину. На видео - около 20 человек в камуфляже.
«4 февраля 2023 года к нам пришли люди, которые называли себя военными ДНР (народная милиция), главный у них Батя. Они стреляли в нас куда ни попадя, заставляли делать отжимания под дулами автомата, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем и что мы относимся к ДНР. Находясь на передовой, в случае встречи с военной полицией ДНР и после их избиения, по их словам, мы не являемся солдатами РФ»,- говорится, в частности, в обращении (перевод предоставлен https://www.kommersant.ru/regions/54 «Ъ-Сибирь» пресс-службой правительства и главы Тувы). Кроме того, по словам авторов видеообращения, из-за проблем со статусом раненных из числа тувинских военнослужащих не принимали на лечение в госпиталь.
сколько уже видео таких, стоит в чистом поле один подбитый танк и дымит...!
у кого то крутые проблемы с тактикой использования танков.