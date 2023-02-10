Кремлевские пропагандисты о встрече Зеленского, Макрона и Шольца: "Зеленский, стоя у немецкого флага, легонько зиганул". ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты "увидели" в хрониках визита Владимира Зеленского в Европу момент, когда тот "легонько зиганул", оказавшись у флага Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент пропагандисты увидели в Париже, на встрече Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Если приглядеться, когда Зеленский стоит у немецкого флага, он немножечко легонечко-тихонечко взял и зиганул", - говорит в эфире росТВ пропагандист.
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- Долбо@бы, сэр!)))
РюSSkий Миронов рассказывает рюSSkим о Степан Андреевиче Бандера...
Оце так поворот...
Слава ЗСУ генералу Залужному 🥇🥇🥇та Степан Aндiйовичу❣️🖤Вічная Пам'ять та Слава ✊💪🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
А якби показати пропагандону - подвійну тихеньку зігу від Железняка . З - двох рук одночасно
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