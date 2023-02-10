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Кремлевские пропагандисты о встрече Зеленского, Макрона и Шольца: "Зеленский, стоя у немецкого флага, легонько зиганул". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты "увидели" в хрониках визита Владимира Зеленского в Европу момент, когда тот "легонько зиганул", оказавшись у флага Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент пропагандисты увидели в Париже, на встрече Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Если приглядеться, когда Зеленский стоит у немецкого флага, он немножечко легонечко-тихонечко взял и зиганул", - говорит в эфире росТВ пропагандист.

Смотрите также: Кремлевские пропагандисты готовятся воевать с американскими "нацистами": "Денацификация и демилитаризация США - это тоже цель". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) пропаганда (3680) Макрон Эмманюэль (1310) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+71
*** ідіоти... Як ви не почули, що

він ще хайль гітлер сказав... Мозок відсутній від слова зовсім!
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10.02.2023 14:16
+69
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10.02.2023 14:43
+58
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10.02.2023 14:21
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10.02.2023 15:57 Ответить
це чапік (по кациному - чапаєв), якщо що.
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10.02.2023 15:58 Ответить
Оце справжній зігун. Усіх перевершив.
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10.02.2023 18:42 Ответить
- Кто такие кацапы, солдат?!
- Долбо@бы, сэр!)))
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10.02.2023 16:20 Ответить
Шось воно так балакає, наче йому прямо зараз у сраку щось всовують...
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10.02.2023 16:25 Ответить
Какаінавий/обнюханий фюрер. Хм. Десь я вже це бачив.
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10.02.2023 16:34 Ответить
https://youtube.com/shorts/o-ugTJ5Nlto?feature=share ...

РюSSkий Миронов рассказывает рюSSkим о Степан Андреевиче Бандера...
Оце так поворот...
Слава ЗСУ генералу Залужному 🥇🥇🥇та Степан Aндiйовичу❣️🖤Вічная Пам'ять та Слава ✊💪🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.02.2023 16:43 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова- дебіли,***...
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10.02.2023 16:44 Ответить
Это ещё что за долбо@б? Неисчерпаема земля кацапская на тупых ублюдков.
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10.02.2023 17:01 Ответить
Смішно то смішно, але це розуміють адекватні люди, а от що робити з цими довбо...ми?!
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10.02.2023 18:49 Ответить
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10.02.2023 19:21 Ответить
Імбецил, він показав Шольцу, що той не перед тим прапором став і вони помінялись місцями, протокол...
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10.02.2023 21:34 Ответить
та вони всі на тій мерзенно зловонній кацапіі бабахнуті на ненависті до українців... нічого... чекайте трішечки... обов'язково парад перемоги буде на вашій вонючій площі... а після параду весь кремль, як зло людства, буде знищено...
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11.02.2023 08:14 Ответить
Наші ще й не таке вміють ..
А якби показати пропагандону - подвійну тихеньку зігу від Железняка . З - двох рук одночасно
.
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11.02.2023 12:59 Ответить
Цей пропагандон вбиває в голови русобидломасі що Зеленський єврейський укрофашист.
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11.02.2023 14:58 Ответить
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12.02.2023 01:52 Ответить
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