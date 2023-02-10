Кремлевские пропагандисты о встрече Зеленского, Макрона и Шольца: "Зеленский, стоя у немецкого флага, легонько зиганул". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты "увидели" в хрониках визита Владимира Зеленского в Европу момент, когда тот "легонько зиганул", оказавшись у флага Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент пропагандисты увидели в Париже, на встрече Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Если приглядеться, когда Зеленский стоит у немецкого флага, он немножечко легонечко-тихонечко взял и зиганул", - говорит в эфире росТВ пропагандист.

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