Войска РФ в очередной раз обстреляли микрорайон Остров в Херсоне, ранена женщина, - ОВА. ВИДЕО
10 февраля российская артиллерия снова нанесла удары по жилым домам в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Сегодня около полудня враг нанес удар по многоэтажке, в которой находились мирные херсонцы. Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов.
Из-за российских обстрелов пострадала пожилая херсонка. Ее с осколочными ранениями бригада "скорой" доставила в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь", – говорится в сообщении.
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Елена Сухова
показать весь комментарий10.02.2023 15:19 Ответить Мне нравится 3
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