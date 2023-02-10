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Войска РФ в очередной раз обстреляли микрорайон Остров в Херсоне, ранена женщина, - ОВА. ВИДЕО

10 февраля российская артиллерия снова нанесла удары по жилым домам в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Сегодня около полудня враг нанес удар по многоэтажке, в которой находились мирные херсонцы. Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов.

Из-за российских обстрелов пострадала пожилая херсонка. Ее с осколочными ранениями бригада "скорой" доставила в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь", – говорится в сообщении.

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У Зелі було достаньо часу щоб звільнити Єрмака ( якщо він нічого не знав про Резнікова).
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10.02.2023 15:19 Ответить
 
 