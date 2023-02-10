Мы получили хорошие сигналы по дальнобойным ракетам, танкам и боевой авиации, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 352-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершается уже пятый день этой недели. В чем-то очень сложной недели, точно очень содержательной. Хочу подчеркнуть несколько вещей по итогам этой недели.

Сегодня провел очередное заседание Ставки. Это было насыщенное заседание. Подробно рассмотрели ситуацию на передовой, в частности в Донецкой области - Бахмутское и другие самые горячие направления. Трудные направления. Уже готовимся к новому "Рамштайну" и тоже об этом говорили. О новых опциях в обороне, которые должны мы открыть для Украины вместе с партнерами.

Второе, что важно за эту неделю, – наш дипломатический марафон. Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации.

Фундаментальная встреча прошла во Франции с президентом Макроном и канцлером Шольцом. Мы втроем провели переговоры, и это правильный разговор. Мы услышали друг друга. Партнеры услышали нашу позицию, наши доводы.

Брюссель – заседание Европейского совета и наш специальный формат переговоров после заседания. Теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества.

Третье – Европейский парламент. Это было не просто мое обращение как президента Украины – это был символический момент. Определенный ценностный результат пути, который мы прошли в отношениях с Евросоюзом, и начало нового этапа. Когда Украина в Европейском парламенте, в Европейском совете и других институтах Евросоюза уже не гость или партнер за пределами ЕС. Когда Украина становится полноправной частью Евросоюза.

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На этой неделе я высказал много благодарности нашим союзникам и партнерам – всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь – представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Я горжусь украинской смелостью. Я горжусь украинской несгибаемостью. Я горжусь украинской результативностью. Я горжусь вами всеми – теми, кто воюет и работает ради нашего государства, кто поддерживает фронт и государство. Спасибо всем вам!" - сказал Зеленский.