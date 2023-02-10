Мы получили хорошие сигналы по дальнобойным ракетам, танкам и боевой авиации, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 352-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Завершается уже пятый день этой недели. В чем-то очень сложной недели, точно очень содержательной. Хочу подчеркнуть несколько вещей по итогам этой недели.
Сегодня провел очередное заседание Ставки. Это было насыщенное заседание. Подробно рассмотрели ситуацию на передовой, в частности в Донецкой области - Бахмутское и другие самые горячие направления. Трудные направления. Уже готовимся к новому "Рамштайну" и тоже об этом говорили. О новых опциях в обороне, которые должны мы открыть для Украины вместе с партнерами.
Второе, что важно за эту неделю, – наш дипломатический марафон. Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации.
Фундаментальная встреча прошла во Франции с президентом Макроном и канцлером Шольцом. Мы втроем провели переговоры, и это правильный разговор. Мы услышали друг друга. Партнеры услышали нашу позицию, наши доводы.
Брюссель – заседание Европейского совета и наш специальный формат переговоров после заседания. Теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества.
Третье – Европейский парламент. Это было не просто мое обращение как президента Украины – это был символический момент. Определенный ценностный результат пути, который мы прошли в отношениях с Евросоюзом, и начало нового этапа. Когда Украина в Европейском парламенте, в Европейском совете и других институтах Евросоюза уже не гость или партнер за пределами ЕС. Когда Украина становится полноправной частью Евросоюза.
На этой неделе я высказал много благодарности нашим союзникам и партнерам – всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь – представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Я горжусь украинской смелостью. Я горжусь украинской несгибаемостью. Я горжусь украинской результативностью. Я горжусь вами всеми – теми, кто воюет и работает ради нашего государства, кто поддерживает фронт и государство. Спасибо всем вам!" - сказал Зеленский.
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І, якщо вже воно вдягнуло стиль "мілітарі", то най вже відповідає цьому стилю - завчить відповідні терміни та їх значення, щоб не ламав язика, коли таке слово трапиться в тексті.
Якщо мене, навіть з такими малими знаннями знаннями, це плутає, то уявляю, як умовний виборець в ЄС чи США сидить і думає: "а нашо Україні далекобійні ракети? А раптом вони, коли переможуть московію, по нам вдарять? Ні, не треба їм таких ракет!" Ну а політики в демократичних країнах прислухаються до суспільної думки своїх виборців...
Якось так...
А ще важливо в ракеті скільки ба-баха вона несе, бажано 100-500кг.
Що, своє лисе ***** обсирати сциш, то хоч тут вирішив потявкати? Чи тобі за це доплачують?
Подоляки, Данілови, Буданови та Зельцман живуть у своїй реальності.
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що в України майже не залишилося ***********, зокрема для артилерії. Про це він https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-02-09/full-digital-ihor-zhovkva-video повідомив в інтерв'ю виданню Bloomberg у п'ятницю, 10 лютого. "Зараз у нас майже нуль *********** через інтенсивність бойових дій."