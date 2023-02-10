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Новости Видео Война
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Мы получили хорошие сигналы по дальнобойным ракетам, танкам и боевой авиации, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 352-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершается уже пятый день этой недели. В чем-то очень сложной недели, точно очень содержательной. Хочу подчеркнуть несколько вещей по итогам этой недели.

Сегодня провел очередное заседание Ставки. Это было насыщенное заседание. Подробно рассмотрели ситуацию на передовой, в частности в Донецкой области - Бахмутское и другие самые горячие направления. Трудные направления. Уже готовимся к новому "Рамштайну" и тоже об этом говорили. О новых опциях в обороне, которые должны мы открыть для Украины вместе с партнерами.

Второе, что важно за эту неделю, – наш дипломатический марафон. Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации.

Фундаментальная встреча прошла во Франции с президентом Макроном и канцлером Шольцом. Мы втроем провели переговоры, и это правильный разговор. Мы услышали друг друга. Партнеры услышали нашу позицию, наши доводы.

Брюссель – заседание Европейского совета и наш специальный формат переговоров после заседания. Теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества.

Третье – Европейский парламент. Это было не просто мое обращение как президента Украины – это был символический момент. Определенный ценностный результат пути, который мы прошли в отношениях с Евросоюзом, и начало нового этапа. Когда Украина в Европейском парламенте, в Европейском совете и других институтах Евросоюза уже не гость или партнер за пределами ЕС. Когда Украина становится полноправной частью Евросоюза.

Смотрите также: Сегодняшний обстрел, во время которого ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, является вызовом НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

На этой неделе я высказал много благодарности нашим союзникам и партнерам – всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь – представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Я горжусь украинской смелостью. Я горжусь украинской несгибаемостью. Я горжусь украинской результативностью. Я горжусь вами всеми – теми, кто воюет и работает ради нашего государства, кто поддерживает фронт и государство. Спасибо всем вам!" - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) оружие (10219)


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Топ комментарии
+24
Хорошие сигналы будут когда мы увидим горящие рашистские аеродромы с Ту-шками и нефтебазы. Пока же мы видим жевачку которую все жуют
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10.02.2023 19:17
+18
Прикладіть йому подорожник на лоба і випустіть побігати в районі Бахмута, нехай передасть кацапам сигнал!
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10.02.2023 19:23
+11
шановні українці, я ваші ракети закатав в асфальт, тому зараз я вам розкажу про "хороші сигнали"
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10.02.2023 19:29
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Хорошие сигналы будут когда мы увидим горящие рашистские аеродромы с Ту-шками и нефтебазы. Пока же мы видим жевачку которую все жуют
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10.02.2023 19:17 Ответить
Тобто вам мало що ми стоїмо вже рік, і тиснемо, і перспкктиви очевидні для нас, як і для рашки. А світ міг ьи щлити нас. І жити далі з дешевим газом, без всіх цих війн і рецесій, вливань, пожертв, мігрантів і проч. Невже так важко мовчки дякувати всім, мовчки, ніж у всьому постійно шукати зраду? 🙄
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10.02.2023 20:42 Ответить
как ваша секта "мовчки дякувати всім" задрала...
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10.02.2023 21:05 Ответить
как ваша секта "мовчки дякувати всім" задрала...
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10.02.2023 21:08 Ответить
перспкктиви очевидні для нас, як і для рашки


Можливо ви останні 2 місяці проспали: відкрийте карту deepstate та подивіться.
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10.02.2023 21:26 Ответить
так признайся -ракети чи сигнал ?? чи ти знову гониш??
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10.02.2023 19:18 Ответить
Ну, звісно ж, сигнал. Ракети будуть тоді, коли вже будуть непотрібні.
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10.02.2023 19:35 Ответить
Ракеты будут когда будут опубликованы результаты аудита госинспекцией США.
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10.02.2023 20:56 Ответить
афєрістовіча вигнали, тепер вони усі (данілови/буданови/хламідії тощо) -- афєрістовічі.
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10.02.2023 19:38 Ответить
отримали - ?
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10.02.2023 19:22 Ответить
Прикладіть йому подорожник на лоба і випустіть побігати в районі Бахмута, нехай передасть кацапам сигнал!
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10.02.2023 19:23 Ответить
В Бахмут едет абдристович, с краденым гранатометом, чтоб наконец исполнить свою миссию - пойти в лобовую атаку на танк. К 2030 году наверно доберется....
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10.02.2023 19:35 Ответить
Я не спец, але, здається, є ракети малої, середньої та великої дальності. Ще є міжконтинентальні та космічні... А далекобійні це звідки? Бо все відносно: для ракет з "Градів" в 20км і "Хаймарс" на 80км - далекобійна.
І, якщо вже воно вдягнуло стиль "мілітарі", то най вже відповідає цьому стилю - завчить відповідні терміни та їх значення, щоб не ламав язика, коли таке слово трапиться в тексті.
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10.02.2023 19:25 Ответить
Є крилаті, є балістичні. 300км - це далекобійні, більщої дальності експорт заборонений
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10.02.2023 19:35 Ответить
Крилаті і балістичні - це не про відстань, а про особливості польоту. РСМД можуть бути і крилатими, і балістичними. Стосовно заборони продажу ракет з дальністю понад 300км, то може це обмеження накладене саме договором про ті самі РСМД - не знаю. Але, в порівнянні з максимальною дальністю ракет малої дальності (1000км), 300км - явно не далекобійні
Якщо мене, навіть з такими малими знаннями знаннями, це плутає, то уявляю, як умовний виборець в ЄС чи США сидить і думає: "а нашо Україні далекобійні ракети? А раптом вони, коли переможуть московію, по нам вдарять? Ні, не треба їм таких ракет!" Ну а політики в демократичних країнах прислухаються до суспільної думки своїх виборців...

Якось так...
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10.02.2023 19:56 Ответить
Для нас далекобійна - це щоб діставала до будь якої точки окупованої території. Далі власних кордонів все одно не дозволять пуляти. Для запуску за парєбрік треба мати власні ракети, хоч на 1000км, хоч на 2000км.
А ще важливо в ракеті скільки ба-баха вона несе, бажано 100-500кг.
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10.02.2023 20:04 Ответить
Так ми ж не в себе просимо! Тому й треба чіткі формулювання, які зрозуміємо не ми, а умовний "Сімпсон" перед тєліком в США чи ЄС (дивлячісь CNN чи BBC). Тоді він може вийти на підтримку надання ракет. І уряд чи Президент повинні будуть реагувати. Але це я так собі думаю. Може в чомусь і помиляюсь, але там не московія і реакція точно буде.
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10.02.2023 20:19 Ответить
Які заборони можуть бути, коли кацапи ху-рять усім, чим тільки можна? Це нонсенс. А точніше, це привід та відмазка заходу культурно відмовити для збереження своїх інтересів.
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10.02.2023 20:31 Ответить
Заборонено 500 км
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10.02.2023 21:39 Ответить
це дальність балістичних ракет. І здається це лише договір між США і СРСР
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10.02.2023 21:46 Ответить
Это ограничение действует для всех. В том числе для ракет, которые курировал Турчинов
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10.02.2023 22:12 Ответить
Власного виробництва до 500, на експорт - 300км. Тому максимум нам можуть дати на 300км.
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10.02.2023 22:14 Ответить
Реформи в обмін на зброю ось і весь сигнал. Ніхто в корумповану країну серйозну зброю не дасть. Будуть здвиги в боротьбі з корупцією дадуть зброю не буде не дадуть (маю на увазі для наступу).
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10.02.2023 19:26 Ответить
Х-ю не неси. Сцють вони, "бопутіннападе".
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10.02.2023 20:32 Ответить
Я сумніваюсь в російських наративах про те як запад боїтся "бопутіннападе". Війна йде на території України що їм боятись?
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10.02.2023 20:45 Ответить
Це буде через рік якщо звілнить Єрмака та Татарова.
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10.02.2023 19:28 Ответить
шановні українці, я ваші ракети закатав в асфальт, тому зараз я вам розкажу про "хороші сигнали"
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10.02.2023 19:29 Ответить
Мені цікаво, скільки б Україна могла зробити тих ракет? Зараз за день тільки стільки всього вистрілюється, що захід колективно не встигає толком виготовляти снарядів та ракет. Он пищать усі, що в них закінчується все.
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10.02.2023 20:38 Ответить
Звідки ви взяли що захід не встигає виготовляти? Зверніть увагу коли саме вони "пищать". Володя бикує і не робить реформи вони "пищать". Володя за двигався когось звільнив отримайте пряник (тобто зброю). Я навіть уявити не можу скільки зброї дадуть коли Володя когось посадить за корупцію з свого оточення. За всю незалежну історію України сів тільки Лазаренко і то США посадили.
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10.02.2023 20:51 Ответить
Luche bi molchal ......
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10.02.2023 19:30 Ответить
ОНО не может, ОНО все еще на сцене.
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10.02.2023 19:33 Ответить
а ти де? Свій вклад в Перемогу хоч якось зробив, чи тіко тошнити ж цензора придатні?
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10.02.2023 20:46 Ответить
Кацапе, ти ще досі тут бігаєш?
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10.02.2023 21:44 Ответить
у тебя забыл разрешение спросить?
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10.02.2023 23:06 Ответить
Можеш спрасіть. Яке тобі, кацапу, діло до української влади?
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10.02.2023 23:59 Ответить
А могу и не спрашивать. Вник?
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11.02.2023 00:15 Ответить
Ще раз, яке тобі, кацапу, діло до української влади?
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11.02.2023 00:17 Ответить
Ты кто такой, чтоб я тебе отчитывался?
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11.02.2023 00:20 Ответить
Можеш звертатись до мене Хазяїн. Тільки з повагою в голосі.
Що, своє лисе ***** обсирати сциш, то хоч тут вирішив потявкати? Чи тобі за це доплачують?
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11.02.2023 00:26 Ответить
придется тебе обломаться.
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11.02.2023 00:27 Ответить
обломаеш собі хвіст. мавпо..
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11.02.2023 16:18 Ответить
не страшно.
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11.02.2023 20:43 Ответить
тобі мабуть не вперше.. а не скажи чечня круто. чі путін *****
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11.02.2023 20:45 Ответить
путин-*****.
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11.02.2023 20:47 Ответить
правду нужно принимать какая она есть, без прикрас. даже если ее говорит тот, кто не живет в Украине. посмотри кто у меня в подписчиках, наверняка увидишь людей в которых сомневаться не приходится.
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11.02.2023 20:50 Ответить
якщо ти бажаеш зі сной общаться то на мові..язик окупанта засунь собі в дупу.тут репоеди і лаптеносі не потрібні
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11.02.2023 20:55 Ответить
остальные кто здесь пишут, нормально воспринимают тот язык который я знаю. а без тебя я обойдусь.
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11.02.2023 21:10 Ответить
остальні в скотобазі. так що тобі туда а ми украінці.якщо не зрозумів то йди нахер хороший москаль
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11.02.2023 21:20 Ответить
два длинных, три коротких....
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10.02.2023 19:31 Ответить
три зеленых свистка!
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10.02.2023 19:32 Ответить
Шо там, вова, пообіцяли все обіцяне поставити наприкінці 28-го чи 30-го року?
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10.02.2023 19:31 Ответить
А поки що чуємо сигнали повітряної тривоги, пуйло посилає.
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10.02.2023 19:34 Ответить
Це добре, будемо сигналами москалів бомбити...
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10.02.2023 19:34 Ответить
відосики масового ураження, наувайтесь москалі
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10.02.2023 19:39 Ответить
Дякуємо, пане президенте! Впевнений, що перемога буде за Украіною. Хай береже Вас Б-г!
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10.02.2023 19:36 Ответить
І присвята Богородиця, і діва Марія і святий Миколай - чудотворець. Амінь.
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10.02.2023 19:46 Ответить
в конце ты написал бугага...?\шифром...\
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10.02.2023 19:47 Ответить
Вова! Ты собираешься воевать сигналами или оружием? Неужели дерьмак тебе диктует такую херню?
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10.02.2023 19:36 Ответить
шапочка из фольги отлично справляется даже с космическими сигналами
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10.02.2023 19:37 Ответить
Знову ні про що. Але наріду подобається. Нарід же не додумається спитати, що таке, той сигнал? Велосипедний, автомобільний, чи космічний.
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10.02.2023 19:37 Ответить
а ми?
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10.02.2023 19:40 Ответить
Кароч нихрена ты не привез
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10.02.2023 19:43 Ответить
Ти коли даси наказ відповідати на ракетні поноси паРаші? Де наші дрони далекобійні і ракети? Є, то задіюй. Немає - розробляй - вже рік, як війна йде. Скільки можна робити з України грушу для биття?
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10.02.2023 19:43 Ответить
Д'єрмак не дозволяє!
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10.02.2023 19:49 Ответить
Які нафіг сигнали, чучело? Всі без виключення лідери Західу послали нас швидко і далеко із цими проханнями дати літаки та ракети.
Подоляки, Данілови, Буданови та Зельцман живуть у своїй реальності.
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10.02.2023 19:45 Ответить
Теж ''зелений сигналізатор''-краще б він нікуди не їздив!
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10.02.2023 19:48 Ответить
Этими сигналами мы будем бить по нефтебазам и аэродромам орков
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10.02.2023 19:49 Ответить
Від початку війни не читав коменти на цензорі, бо дуже вже неадекватні вони були. Читаю зараз вже другий день і бачу, що нічого не змінилося. Якась колекція "корисних" ідіотів тут зібралась або кілька десятків "заробітчан" під різними ніками колотять якусь маячню за якусь срану копійчину. Агов, люди, займіться чимось корисним для себе та країни. Не марнуйте свій час на непотрібні речі.
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10.02.2023 19:52 Ответить
Почитай коменти 19 року і не кажи що мало.
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10.02.2023 20:11 Ответить
агов, не плутай клоуна з країною. ти не в рашці
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11.02.2023 00:03 Ответить
який з тебе сокол лапіть..гавно клюеш. со стола зеленого
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11.02.2023 16:20 Ответить
Дякую, все так і є як ви написали.
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12.02.2023 01:16 Ответить
Вечірня казка для лохів.
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10.02.2023 20:08 Ответить
Вот это сигнал, так сигнал ! Кацапня уже обсасывает этот сигнал на всех ресурсах -

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що в України майже не залишилося ***********, зокрема для артилерії. Про це він https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-02-09/full-digital-ihor-zhovkva-video повідомив в інтерв'ю виданню Bloomberg у п'ятницю, 10 лютого. "Зараз у нас майже нуль *********** через інтенсивність бойових дій."
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10.02.2023 20:11 Ответить
это чтоб усыпить их бдительность)
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10.02.2023 21:09 Ответить
Фігньою ці " люди" займаються...
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10.02.2023 22:45 Ответить
Лучше бы не хорошие сигналы, а хорошие танки, самолёты и ракеты. А разговоры мы уже давно слышим. Без особых результатов.
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10.02.2023 21:23 Ответить
НАЙКРАЩИЙ "сигнал" буде про те, що хрипла півтораметрова макака вдавилася шашликом й здохла перед відеокамерами й там обісцяна на підлозі три доби, як Сталін, смерділа (пробач, Боже...)
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10.02.2023 22:10 Ответить
???
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11.02.2023 00:12 Ответить
Украине нужны не сигналы, по поставке вооружений, а их реальная поставка.
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11.02.2023 00:48 Ответить
Гарний сигнал буде тоді коли зелена пліснява згине
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11.02.2023 05:43 Ответить
свое продав просрав розікрав.. тепер тішить нас сігналами..інопланетінін
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11.02.2023 09:43 Ответить
 
 