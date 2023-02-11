18-летний Вячеслав Ялов с Донетчины стал опекуном для 4 братьев и сестер: мама погибла на его глазах вследствие российского обстрела. ВИДЕО
18-летний Вячеслав Ялов с Донецкой области стал опекуном для четырех братьев и сестер после того, как их мама погибла у него на глазах от российского снаряда, а их дом был разрушен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет телеканала "Настоящее время".
Парень рассказал, как их мама получила смертельное ранение.
В сюжете говорится, что после нескольких переездов и жизни в общежитии Вячеслав с братьями и сестрами оказался в Киеве, где он устроился на работу и учится на реабилитолога. Учеба ему дается сложно – пары совпадают со временем, когда младших нужно забирать со школы, накормить и отвести на кружки. Но он пытается сделать все, чтобы семья осталась крепкой и мама ими гордилась.
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І да, расєянє під@ри! Всі, і хароші і погані!
"Ай Моська! Знать - она сильна
Что лает на Слона!"
Пасёшься тут, водки нет, иди в рашу
а від іх сумнівів діти попадають в інтернат
а інтернат це тюрма......
я наввчався з дітьми які прийшли з інтернату
вони були не адаптовані до норм життя
пацани забиті, дівчата нервовані
всі!!
а пацан молодець,
викарабкаються
може ці зелені чорти допоможуть
В 36 захистив докторську. В 40 став дідусем... Якщо Ви інфантильний і недієздатний тепличний овоч то це не означає що всі такі.
Не доходит , или как
та уже не дитина по документам,тому зміг.
Адже ці сироти виростуть і передадуть все про ці страшні подіі , своім дітям , а таких дітей на сьогодні дуже багато !
Русня повинна зникнути з мапи Землі !!