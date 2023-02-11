18-летний Вячеслав Ялов с Донетчины стал опекуном для 4 братьев и сестер: мама погибла на его глазах вследствие российского обстрела. ВИДЕО

18-летний Вячеслав Ялов с Донецкой области стал опекуном для четырех братьев и сестер после того, как их мама погибла у него на глазах от российского снаряда, а их дом был разрушен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет телеканала "Настоящее время".

Парень рассказал, как их мама получила смертельное ранение.

В сюжете говорится, что после нескольких переездов и жизни в общежитии Вячеслав с братьями и сестрами оказался в Киеве, где он устроился на работу и учится на реабилитолога. Учеба ему дается сложно – пары совпадают со временем, когда младших нужно забирать со школы, накормить и отвести на кружки. Но он пытается сделать все, чтобы семья осталась крепкой и мама ими гордилась.

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ФОТО: mirror.co.uk