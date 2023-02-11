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18-летний Вячеслав Ялов с Донетчины стал опекуном для 4 братьев и сестер: мама погибла на его глазах вследствие российского обстрела. ВИДЕО

18-летний Вячеслав Ялов с Донецкой области стал опекуном для четырех братьев и сестер после того, как их мама погибла у него на глазах от российского снаряда, а их дом был разрушен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет телеканала "Настоящее время".

Парень рассказал, как их мама получила смертельное ранение.

В сюжете говорится, что после нескольких переездов и жизни в общежитии Вячеслав с братьями и сестрами оказался в Киеве, где он устроился на работу и учится на реабилитолога. Учеба ему дается сложно – пары совпадают со временем, когда младших нужно забирать со школы, накормить и отвести на кружки. Но он пытается сделать все, чтобы семья осталась крепкой и мама ими гордилась.

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18-летний Вячеслав Ялов с Донетчины стал опекуном для 4 братьев и сестер: мама погибла на его глазах вследствие российского обстрела 01
ФОТО: mirror.co.uk

Автор: 

дети (6516) сироты (123) смерть (9230) Донецкая область (9756)


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Топ комментарии
+42
****** русня ,не должна жить в этом мире.рюсьге должны исчезнуть от ******** которому от роду 1 день до твари вонючей старой.русня это грязь ,опухоль земли
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11.02.2023 14:17
+22
Найближчий повнолітній родич!
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11.02.2023 14:29
+21
Дічь, це те що ти написав, а житло і матеріальна допомога цим дітям буде.
І да, расєянє під@ри! Всі, і хароші і погані!
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11.02.2023 14:44
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****** русня ,не должна жить в этом мире.рюсьге должны исчезнуть от ******** которому от роду 1 день до твари вонючей старой.русня это грязь ,опухоль земли
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11.02.2023 14:17 Ответить
Що означає "згідно з сюжетом"? 🤔
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11.02.2023 14:18 Ответить
Цензор посилається на сюжет телеканалу.
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11.02.2023 14:59 Ответить
Только у меня вопрос, как ребенок стал опекуном детей?
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11.02.2023 14:27 Ответить
Найближчий повнолітній родич!
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11.02.2023 14:29 Ответить
Да, но есть еще такие вещи как: консультация психиатра, платежеспособность, наличие жилья и т.д. В общем все чего у него нет и не будет ближайшие 5 лет. Особенно учитывая, что кроме него еще 4 ребенка. Надеюсь это просто пропагандистская дичь, а не реальный ужас, который пытаются восхвалять.
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11.02.2023 14:35 Ответить
Дічь, це те що ти написав, а житло і матеріальна допомога цим дітям буде.
І да, расєянє під@ри! Всі, і хароші і погані!
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11.02.2023 14:44 Ответить
Не знаю Надіюся - люди у відповідному органі думали перед тим, як приймать рішення?
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11.02.2023 14:51 Ответить
Я теж, але ні під яким соусом не вийде 4 дитини за законодавством України.
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11.02.2023 15:00 Ответить
Давно в сімейне законодавство не заглядав Та й раніше ним не займався майже - відбили охоту до нього суди про розлучення Стільки бруду ні в якому іншому напрямі судочинства не бачив
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11.02.2023 15:05 Ответить
заглянь..- не будеш таким туповатним...
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11.02.2023 17:03 Ответить
Тобі захотілося "посраться"? Я тобі чимось "дорогу перейшов"? Чи ти "срачем" хочеш собі авторитет піднять? Так якщо ти його не заслужив за чотири роки, з того часу, як ти тут зареєструвався, то цим "дзявком" ти точно його не заслужиш!
"Ай Моська! Знать - она сильна
Что лает на Слона!"
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11.02.2023 19:22 Ответить
все вийде- не сци, нимець..- в нас все вийде)))
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11.02.2023 17:02 Ответить
бо це тобі не німеччина.
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11.02.2023 21:28 Ответить
Дякую, я здогадувався, що це не Німеччина)
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11.02.2023 21:36 Ответить
ти, по-перше, перейди на українську, по-друге, сам сходи к псіхіатру, бо пацан робить все що можливо заради вцелілої сім*ї, і тобі ухилянту це не збагнути, і, на останнє, заткнись, падла.дійдемо і до тебе ще
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11.02.2023 14:52 Ответить
Во-первых, научитесь обсуждать новость, а не окружающих. Во-вторых психиатр - обязателен при оформлении опекунства. И последнее - вы яркий пример тех, кому опекунство доверять нельзя, та хотя скорее всего и простой вынос мусора.
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11.02.2023 15:04 Ответить
ухилянт - заткни пельку!
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11.02.2023 15:18 Ответить
Ну-ну) Спасибо за подтверждение моего второго и последнего тезисов.
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11.02.2023 15:28 Ответить
зникни вже нахх- за кораблем чучело рашиста...
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11.02.2023 17:05 Ответить
валєра, а війна то саме ізза таких малорозвинутих як ти!
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11.02.2023 21:43 Ответить
ты русский , иди куда послали, вслед за кораблём.
Пасёшься тут, водки нет, иди в рашу
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11.02.2023 19:59 Ответить
Странно, паспорт украинский, родился в Сумах. В свидетельестве о рождении я русский, по паспорту Украинец. А вот пустозвона я нашел. Так что в срашу - это вам пора. Там как раз таких как вы говнообвинителей полная страна. Нехай щастить!)
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11.02.2023 20:03 Ответить
при чем тут русский? у мужика збой программьі, ибо в другой стране живет.
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11.02.2023 21:29 Ответить
А тобы куди іти? У Данію?
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12.02.2023 04:30 Ответить
Хорошо сидя на диване рассуждать, как должно быть? Ничего, что в стране война и происходит много такого чего вообще не ждали? И во время Второй мировой такое не раз случалось и выживали и поднимали детей.........
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11.02.2023 15:46 Ответить
как тьі точно о себе про рассуждения. а тебе всего-то сказали, что в цивилизации такое опекунство - нереальная вещь. но тебе ж нажо из курятника колхозного ляпать
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11.02.2023 21:30 Ответить
ти мислиш як опікунська рада.
а від іх сумнівів діти попадають в інтернат
а інтернат це тюрма......
я наввчався з дітьми які прийшли з інтернату
вони були не адаптовані до норм життя
пацани забиті, дівчата нервовані
всі!!
а пацан молодець,
викарабкаються
може ці зелені чорти допоможуть
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11.02.2023 22:47 Ответить
Ви абсолютно правы, относительно хода моих мыслей. Я так в начале своих комментариев и написал.
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11.02.2023 22:51 Ответить
18 років це дитина?
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11.02.2023 14:40 Ответить
Я считаю, что для опеки 4 детей - 18 летний человек не подходит. А законодательство по усыновлению Украины тоже.
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11.02.2023 14:44 Ответить
Почему не подходит? У нас семейноориентированное опекунство, родственники имеют приоритет для опекунства
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11.02.2023 15:48 Ответить
тут тебе вже досить- нахх в спам..)))
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11.02.2023 17:07 Ответить
вибачте-дюкову адресував..
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11.02.2023 17:08 Ответить
ну если б тьі знал. как сейчас пособия в Германии украинцьі с детьми получают и что надо в цивилизации для опекунства, то тьі б тут не умничал с колхозной колокольни.
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11.02.2023 21:32 Ответить
В 16 почав працювати. В 17 вже жив окремо від батьків. В 18 одружився. В 19 став батьком. В 20 забрали в армію. В 24 вступив в Університет.
В 36 захистив докторську. В 40 став дідусем... Якщо Ви інфантильний і недієздатний тепличний овоч то це не означає що всі такі.
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11.02.2023 16:11 Ответить
і все то ти робив крок за кромо і не просив дозвіл оженитися і настрогать дітей. а тут хопа - і багатодітний і один.
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11.02.2023 21:46 Ответить
Життя "грузить" тих хто здатен тягти. Хлопець тягне і всі дітки хочуть жити родиною. Найгірше що може трапитись з дитиною, особливо з дівчинкою!, це дитбудинок або "прийомна сімя" -"годівниця педофіла". Статистика успішності сиріт, наприклад в Британії (проект "Стайсерд" (з 1950 років), жахає - кримінал, проституція, депресія, коротке життя (алкоголізм, наркоманія).
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12.02.2023 06:45 Ответить
Наверное да,только у Вас. 18 лет взослый человек
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11.02.2023 14:43 Ответить
залежить від людини. Дехто і в тридцять - мала дитина. Або дружина керує, або батьки. Звичайно ж життєвого досвіду недостатньо, але певно достатньо любові до своїх рідних. Жодна чужа людина не замінить старшого брата.
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11.02.2023 15:04 Ответить
для кохоза українського достатньо тільки люові лижнього. а в цивілізації сюди ще прилагається робота і жило. і куча ще всього.
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11.02.2023 21:34 Ответить
По закону. Он совершеннолетний, имеет работу, родственник первого порядка, потому и оформили опекунство. Не путайте это с усыновлением
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11.02.2023 15:46 Ответить
тупорилому спамовику - 18 р.- не дитина)
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11.02.2023 17:10 Ответить
Denkst du, dass ist Deutschland?
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11.02.2023 19:23 Ответить
Nein, ich bin mir sicher, dass dies die Ukraine ist, in Deutschland sind die Voraussetzungen für eine Adoption viel höher. Und was?
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11.02.2023 19:28 Ответить
Это в рашке .Какое твое ваще дело?
Не доходит , или как
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11.02.2023 20:00 Ответить
Это нужно языки изучать, ну и хотя бы атестат о школьном образовании получить)
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11.02.2023 20:04 Ответить
18-річний В'ячеслав Ялов із Донецької області став опікуном чотирьох братів і сестер Джерело:

та уже не дитина по документам,тому зміг.
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12.02.2023 01:33 Ответить
Когда умерла моя мама мне было уже 50 и это была трагедия, что такое потерять маму для маленького ребенка даже не представляю !!!! Может пора уже ******* по пидросии ?!!!!
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11.02.2023 14:37 Ответить
Русофашистам ніколи не буде прощення , НІКОЛИ !!😕

Адже ці сироти виростуть і передадуть все про ці страшні подіі , своім дітям , а таких дітей на сьогодні дуже багато !

Русня повинна зникнути з мапи Землі !!
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11.02.2023 14:42 Ответить
Гарний хлопець і діти хороші, доля тільки складна у них. Дуже зворушливо.
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11.02.2023 15:09 Ответить
"Настоящее время" скромно умолчало что его мать погибла от российского снаряда.
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11.02.2023 15:30 Ответить
Це щоб не обідєть чюйства вєрующіх.
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11.02.2023 16:07 Ответить
Коли я почула цю історію у перше, я хотіла запропонувати Славі і дітям приїхати до Ірландії. Тут звісно дітям було б спокійніше. Почала узнавати інформацію. Слава не міг би вивезти дітей самостійно. Повинно було мати дорогослого опікуна, чи батька, чи інших родичів. Щоб зберегти родину цілком. Шоб дітей не віддали у приймальні родини. Бо узяти пьятех дітей під опіку в Ірландії це дуже тяжко, майже не можливо. Якщо не булоб офіційного дорослого українського опікуна. Отож залишитися на/в Україні для цих дітей мабуть була едина можливість зберегти сім'ю. Сподіваюсь шо офіційні українські органи потурбувалися за дітей належним чином.
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11.02.2023 17:02 Ответить
А ви не думали, що є люди, які просто не хочуть кидати свою Батьківщину? Не всі ж такі, як ви, готові проміняти Україну на жирніший шматок за кордоном?
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11.02.2023 18:28 Ответить
Це шо, в Україні вже ввели крепостний лад? І люди не можуть виїзджати по за межі країни ні за роботою, ні за сімейним станом? Чи то якби ляпнуть?
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11.02.2023 20:52 Ответить
***, в-на українка, ти бажання людей за рабство рахуєш?
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11.02.2023 21:36 Ответить
Он опекун, что бы сохранить семью.Но, это не значит, что никто не помогает.
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11.02.2023 20:01 Ответить
Мені довелося зіткнутися в Україні із законодавством щодо опікунства. Легше в космос злітати, ніж відповідати цим критеріям. Чи може це законодавство пом'якшиться під час війни, я не знаю.
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11.02.2023 20:56 Ответить
то для чужих. а він рідна кров.
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11.02.2023 21:38 Ответить
Я розумію, шо переваги при надані опікунства будуть за рідними. Але сам Слава ще дитина, усього 18. І не має ні доходної частини, ні життєвого досвіду. Але зараз війна, і можливі виключення. М
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11.02.2023 23:13 Ответить
то у Європі багато дітей з паспортом. інколи і на пенсії.)))
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13.02.2023 08:14 Ответить
Шо ви маєте на увазі? У вас е факти помочі цій родині? Будь ласка оприлюдніть. Бо я деякий час спробувала надати поміч, через Червоний хрест та ірландську державну службу опіку.
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11.02.2023 23:18 Ответить
Респект и уважуха этому благородному человеку
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11.02.2023 17:46 Ответить
 
 