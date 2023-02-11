Пленный российский морпех Шевченко рассказал о потерях РФ под Угледаром. ВИДЕО

Морпех из Владивостока Николай Шевченко отправился воевать в Украину меньше месяца назад. Во время штурма Угледара его часть потеряла только убитыми около половины состава.

Рассказ россиянина опубликовал телеграм-канал "Не жди меня из Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

Николаю Шевченко 29 лет. Он служил на корабле "Адмирал Трибуц" на Тихоокеанском флоте и хотел перевестись "на Камчатку" в группу патрулирования акватории. Руководство назвало условием для его перевода службу в 155-й бригаде, которая воюет в Украине.

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Шевченко прибыл в Украину 10 декабря. Он говорит, что вместе с ним прибыли еще около 100 моряков, "в следующей партии" их должно быть уже 300.

Сначала они находились под Волновахой Донецкой области. Затем получили задание удерживать дорогу в районе Угледара. Потом задача неожиданно изменилась и морпехам приказали штурмовать город.

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"К штурму никто не был готов, понесли потери, до 50% личного состава убитыми, не считая раненых", - говорит Шевченко.

Он рассказал, что вместе с другими морпехами 5 дней просидел в подвале жилого дома, а затем был взят в плен.