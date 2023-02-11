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Пленный российский морпех Шевченко рассказал о потерях РФ под Угледаром. ВИДЕО

Морпех из Владивостока Николай Шевченко отправился воевать в Украину меньше месяца назад. Во время штурма Угледара его часть потеряла только убитыми около половины состава.

Рассказ россиянина опубликовал телеграм-канал "Не жди меня из Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

Николаю Шевченко 29 лет. Он служил на корабле "Адмирал Трибуц" на Тихоокеанском флоте и хотел перевестись "на Камчатку" в группу патрулирования акватории. Руководство назвало условием для его перевода службу в 155-й бригаде, которая воюет в Украине.

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Шевченко прибыл в Украину 10 декабря. Он говорит, что вместе с ним прибыли еще около 100 моряков, "в следующей партии" их должно быть уже 300.

Сначала они находились под Волновахой Донецкой области. Затем получили задание удерживать дорогу в районе Угледара. Потом задача неожиданно изменилась и морпехам приказали штурмовать город.

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"К штурму никто не был готов, понесли потери, до 50% личного состава убитыми, не считая раненых", - говорит Шевченко.

Он рассказал, что вместе с другими морпехами 5 дней просидел в подвале жилого дома, а затем был взят в плен.

Автор: 

армия РФ (19365) плен (2616) пленные (2143) Угледар (129)


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Топ комментарии
+77
Це є класичний яничар. Діда, чи прадідашвидше за все вивезли в заслання, як націоналістичний елемент. А цей гівнюк насрав на діда, чи прадіда. Правду писав інший Шевченко: "Славних прадідів великих правнуки погані."
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11.02.2023 15:11
+63
Російський морпіх ---Шевченко? Ганьба виродку!
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11.02.2023 15:07
+60
Тільки "вагнероців" у полон не берить. Вбивцям поранених українців тільки страта
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11.02.2023 15:01
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вот это лучше свиноматка - а не твой гавноканал...
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11.02.2023 17:16 Ответить
Пленный Шевченко. Против Украины десятки тысяч этнических украинцев воюет.
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11.02.2023 17:29 Ответить
Ни один украинец против Украины не воюет. Воюют десятки тысяч хахлов-маларосов.
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11.02.2023 19:32 Ответить
хитрожопое чмо, на Камчатку перевестись!!! они уже готовы хоть в Арктику, только подальше от войны
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11.02.2023 17:36 Ответить
Классический кацапоманкурт.
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11.02.2023 17:48 Ответить
Задовбали ! А хто ж буде Українську Далекосхідну Республіку встановлювати ?! Га ?! Там будьте і займайтеся створенням УДР. Потім приєднаєтеся до України.
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11.02.2023 18:35 Ответить
русскіх полонених з такими прізвищами обмінювати не варто

нехай в кайданках пожиттєво працюють на відновлення української інфраструктури та нерухомості

ласкаво просимо додому, падло
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11.02.2023 18:41 Ответить
Перевертень
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11.02.2023 20:38 Ответить
Новий пи**ун як і всі кацапи, "їхали на навчання" вже не катить.
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11.02.2023 21:29 Ответить
"Група патрулирования акватории" - звідки у цього п*дара таке хороше українське прізвище??
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12.02.2023 08:52 Ответить
Він з Владівастока, в ті краях, нажаль дуже багато українців було переселено москальськими сЦарями, почитайте про Зелений клин, станом на 30-і роки минулого століття там мешкало бльше 300 тисяч українців. Але теперішні потвори від тих українців мають хіба що прізвища, нажаль зараз це таке саме тупе москальйо, як і решта москальського біосміття.
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12.02.2023 11:12 Ответить
155-я бригада очень любит свист прилетающего снаряда 155 мм, это у них традиция такая
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12.02.2023 11:53 Ответить
Кацапастые, стройте баржу "Адмирал контрибуц" !
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12.02.2023 13:13 Ответить
Смотрю я на него....эээээээээээээээ... и понимаю почему россия расчитывает на человеческий ресурс.....,эээээээээ... там у всех в голове опилки либо мозги промытые, я рад что Европа наконец поняла насколько сильно влияет пропаганда и запретила русские пропагандистские каналы
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14.02.2023 18:41 Ответить
Зрадника з прізвищем Шевченко - тільки під розстріл
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11.12.2023 21:35 Ответить
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