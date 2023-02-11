Спекулянты продают дроны Mavic вдвое дороже реальной цены, - командир группы аэроразведки ВСУ "Мадяр". ВИДЕО
В условиях ограничения ввоза в Украину дронов с тепловизорами коммерсанты устанавливают на них цену около 300 тыс. грн при реальной цене около 150 тыс. гривен.
Об этом рассказал командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр", сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что благодаря дронам с тепловизорами защитники Украины могут следить ночью за передвижением врага и имеют возможности "минуснуть стаю хорошим 203-м калибром".
"Но вот незадача: завоз дронов с тепловизорами до сих пор ограничен, не зависимо от принятых ВР законов. А контрабандный путь - неприемлем. Так и гребем, на козе хромой усталой", - говорит "Мадяр".
Он рассказал, что цены на квадрокоптеры Mavic 3Т в интернет-магазинах – около 300 тыс. грн. При том, что в Европе такой дрон стоит 3800 евро – это около 150 тыс. грн.
"Ну и пусть. Преодолеем и это безобразие. Но при случае - не обижайтесь, барыги. Столбы стыда не заставят себя ждать", - обещает "Мадяр".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вас на**бують по повній. А ви ведетеся
Від тих цін що ви бачите віднімайте ПДВ ( а це десь 20 %)
і вийдете на ціну мад"яра.
А те що ціни в Європі піднялися за цей рік - нічого нового.
Тут також спекулянтів розвелося.. і не пропадали