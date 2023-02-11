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Спекулянты продают дроны Mavic вдвое дороже реальной цены, - командир группы аэроразведки ВСУ "Мадяр". ВИДЕО

В условиях ограничения ввоза в Украину дронов с тепловизорами коммерсанты устанавливают на них цену около 300 тыс. грн при реальной цене около 150 тыс. гривен.

Об этом рассказал командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр", сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что благодаря дронам с тепловизорами защитники Украины могут следить ночью за передвижением врага и имеют возможности "минуснуть стаю хорошим 203-м калибром".

"Но вот незадача: завоз дронов с тепловизорами до сих пор ограничен, не зависимо от принятых ВР законов. А контрабандный путь - неприемлем. Так и гребем, на козе хромой усталой", - говорит "Мадяр".

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Он рассказал, что цены на квадрокоптеры Mavic 3Т в интернет-магазинах – около 300 тыс. грн. При том, что в Европе такой дрон стоит 3800 евро – это около 150 тыс. грн.

"Ну и пусть. Преодолеем и это безобразие. Но при случае - не обижайтесь, барыги. Столбы стыда не заставят себя ждать", - обещает "Мадяр".

Автор: 

беспилотник (3641) дроны (3974)


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Топ комментарии
+28
потрібно, щоб міністерство оборони купувало напряму у виробника, чи ні?
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11.02.2023 17:26
+25
Війна. Просто відберіть у виродків. Приїдьте й відберіть. Ще й по мармизі надавайте!
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11.02.2023 17:22
+19
Потрібно встановити межу накрутки в 20%. Цього досить "шакалам". За більшу націнку садити як саботажників з конфіскацією майна на користь ЗСУ.
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11.02.2023 17:19
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Українець спати не зможе щоб не нагріти на українцеві. А ще й у часи війни
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11.02.2023 22:34 Ответить
Для тих ХТО в танку!

Вас на**бують по повній. А ви ведетеся

Від тих цін що ви бачите віднімайте ПДВ ( а це десь 20 %)
і вийдете на ціну мад"яра.
А те що ціни в Європі піднялися за цей рік - нічого нового.
Тут також спекулянтів розвелося.. і не пропадали
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11.02.2023 23:17 Ответить
Министерство ВОРОВ,а не обороны.За год войны,только на волонтёрах все и держится,которым зелёные гниды жить не дают.
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12.02.2023 00:22 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3990932.html Ні Спартанів, ні грошей... Сєруня, як тобі спиться, аферист?


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12.02.2023 10:00 Ответить
Дивно,що відповідне міністерство до сьогодні не централізувало забезпечення дронами війська.
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12.02.2023 13:35 Ответить
за цим посиланням https://teltec.de/dji-mavic-3t.html можна придбати без німецького ПДВ, але це має бути не резидент Німеччини.
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12.02.2023 14:51 Ответить
Щоб багато не говорили https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/202125452_-mavic-3t-thermal-enterprise-dji.html
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12.02.2023 19:09 Ответить
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