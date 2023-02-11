Спекулянты продают дроны Mavic вдвое дороже реальной цены, - командир группы аэроразведки ВСУ "Мадяр". ВИДЕО

В условиях ограничения ввоза в Украину дронов с тепловизорами коммерсанты устанавливают на них цену около 300 тыс. грн при реальной цене около 150 тыс. гривен.

Об этом рассказал командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр", сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что благодаря дронам с тепловизорами защитники Украины могут следить ночью за передвижением врага и имеют возможности "минуснуть стаю хорошим 203-м калибром".

"Но вот незадача: завоз дронов с тепловизорами до сих пор ограничен, не зависимо от принятых ВР законов. А контрабандный путь - неприемлем. Так и гребем, на козе хромой усталой", - говорит "Мадяр".

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Он рассказал, что цены на квадрокоптеры Mavic 3Т в интернет-магазинах – около 300 тыс. грн. При том, что в Европе такой дрон стоит 3800 евро – это около 150 тыс. грн.

"Ну и пусть. Преодолеем и это безобразие. Но при случае - не обижайтесь, барыги. Столбы стыда не заставят себя ждать", - обещает "Мадяр".