Офицер ВСУ Арти Грин о ситуации с обеспечением ВСУ боеприпасами: "Полный провал снабжения. Но решается он легко". ВИДЕО

Офицер ВСУ Арти Грин рассказал о ситуации с обеспечением ВСУ боеприпасами, ситуации в районе Бахмута и поставках оружия Украине. По его словам, у ВСУ сейчас дефицит мин и минометов.

Об этом он рассказал в интервью Александру Шелесту, передает Цензор.НЕТ.

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Ранее Цензор.НЕТ публиковал статью Арти Грина: "О том, что хорошо известно противнику, но является ВОЕННОЙ ТАЙНОЙ, скрытой туманом войны для министра обороны Резникова и его аппарата".