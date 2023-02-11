РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11312 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
22 663 45

"Вон башня, а вот сам танчик", - российские оккупанты показывают свою разбитую технику под Угледаром. ВИДЕО

В сеть попали кадры разбитой российской техники под Угледаром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Смотрите также: Пленный российский морпех Шевченко рассказал о потерях РФ под Угледаром. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) Угледар (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Как скрепненько у главного пропагандона рашки и борца с европейской гомосятиной сынулька ******* да ещё и не где нибудь его долбят, а в поддерживающей укронацистов гейевропе....
показать весь комментарий
11.02.2023 21:06
+29
шкода що і ти там біля танчіка не лежиш
показать весь комментарий
11.02.2023 20:51
+23
"Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством"

показать весь комментарий
11.02.2023 20:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шкода що і ти там біля танчіка не лежиш
показать весь комментарий
11.02.2023 20:51 Ответить
Не всі зразу. Він стоїть в черзі, і буде там лежати в наступному відосіку.
показать весь комментарий
11.02.2023 21:24 Ответить
Маленькі радощі дурних кацапів.
показать весь комментарий
11.02.2023 20:52 Ответить
"Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством"

показать весь комментарий
11.02.2023 20:53 Ответить
Фу плять...от хочаб і не знати хто це - то що, ця така оригінальність чимось може приваблювати, чи в чому саме тут цінність, саме такого образу. Простіше говорячи - .уєр - буєр - воно
показать весь комментарий
11.02.2023 20:56 Ответить
Как скрепненько у главного пропагандона рашки и борца с европейской гомосятиной сынулька ******* да ещё и не где нибудь его долбят, а в поддерживающей укронацистов гейевропе....
показать весь комментарий
11.02.2023 21:06 Ответить
та то все тільки бла-бла-бла, ці борцуни вже давно попереду Планети всієї, то що нам розказують що в рф гомо притісняють, то все маніпуляція.

Ось вам дитячий мультик доби срср, за яким вони всі так ностальгують.
https://www.youtube.com/watch?v=qKqtwkpCPTY&t=13s
То якщо вони такі мультики в дитинстві дивилися, недивно що у них діти такі.
А їх ця "боротьба", то вони за собіподібними гасають, щоб ніхто не подумав що вони самі такі, то як путін "бореться" за сімейні і традиційні цінності, аж зі шкіри вилазить.
показать весь комментарий
12.02.2023 18:21 Ответить
Скажу вам с личного наблюдения захватила раша Крым. Так в центре Севастополя в АртБухте(самое козырное место) уже в 2014 году открылась чисто кафешка для геев. Так что вот вам и рашин *********....
показать весь комментарий
12.02.2023 18:30 Ответить
Схоже прямо як батя, два любителі смоктати прутні.
показать весь комментарий
11.02.2023 21:07 Ответить
Але його діти смокчуть по три-чотири сигари в той самий час.
показать весь комментарий
11.02.2023 21:44 Ответить
Він ще живий? Щось український "моссад" недопрацьовує.
показать весь комментарий
11.02.2023 21:26 Ответить
а чо сынок соловьева нам сделал плохого, чтобы его убивать?
показать весь комментарий
11.02.2023 23:48 Ответить
1. Він москаль.
2. Допоки діти і онуки політиків, пропагандонів, військових не почнуть здихати як мухи після дихлофосу, то того часу ні про яке закінчення війни не може бути мови. Попробуйте собі дати відповідь на просте питання" яке відношення до війни в "боброїдки" чи " вечірнього мудозвона" якщо ні їм ні їхнім дітям чи близьким нічого на загрожує і як воно зміниться коли вони будуть знати що будь-якої хвилини їхнім дітям можуть вручити квиток на концерт кобздоха?
показать весь комментарий
12.02.2023 00:27 Ответить
Я сам не перевариваю этих геев. Но лучше наш "Моссад", ГУР или вообще пофиг кто займётся ликвидациее военных преступников, например летчиков в том же Крыму в поселке Кача их просто немеряно и все как на ладони. Тоже само можно сказать о командующих ЧФ они все в Севасе в зоне лёгкой досягаемости. Это я вам из личного наблюдения говорю. А эта ******* или гей пусть живёт вреда когда оно живое мало...
показать весь комментарий
12.02.2023 13:57 Ответить
"...А эта ******* или гей пусть живёт вреда когда оно живое мало..."

Тут не в ньому справа, а в його батьку. Якщо б не було таких як Соловйов, ********* обоє, Симонян, то і такої ситуації в Козломордії яка зараз є не було б. А як їх зупинити? Якщо їх знищити, то на їхнє місце прийдуть інші і нічого не зміниться, а от коли почнуть дохнути їхні діти, онуки, іт.д., то тоді ситуація кардинально поміняється.
показать весь комментарий
12.02.2023 14:29 Ответить
Вы не жили в раше или хотя бы в Крыму после оккупации, вам не понять того общества его мировозрения. Дело не в перечисленных соловйовых, симонян и т.д. они только показывают желания этого народца. Там я вам честно скажу почти все такие. Они слышат то что и реально хотят слышать. У меня в Севасе есть бывшие родственники даже когда мобилизация коснулась их сынульки они все равно ху*ла поддерживают, просто теперь ищут пути откосить. Убил этого ******* мы только дадим им повод для разговоров. Что было после того как фейсы убили дочь Дугина, правильно злые нацыки укры. Ну и если по-честнаку сын не в ответе за действия отца....
показать весь комментарий
12.02.2023 17:59 Ответить
так, вони такі і є, і кожен, хто спробує їх змінити в кращий бік - помре. А на рахунок син не відповідає за дії батька: він живе на гроші, які його батько отримав за свої злочини. Він живе собі і йому глибоко начхати, крім того він же як русскій в модельному бізнесі, дає зайвий привід місцевим лівакам розводити демагогію "русскіє не все такие, с ними нада розгаваривать, их нада понять, им не хватало любви, их сделали такими плохое отношение, плохие условия - дайте им денег" і.т.д.
Але сам пан вище написав що зовсім не в поганому відношенні і умовах справа. Яке до українців було відношення і які умови - страх згадати. Справа в саміх людях. І він такий же як і всі русскіє.
Ясна справа на дідько цей м..к нам не здався, але ця курва буде свою страшну мармизу Світові показувати, в той час як його батько геноцидом українців бабло на кар"єру цього ушльопка заробляє. Це неправильно.
показать весь комментарий
12.02.2023 18:30 Ответить
Ну по-перше я не пан. А по-друге хтось серйозно і з повагою буде сприймати цього п*дараса, чи тим паче з ним вести якийсь важливий діалог. Там таких багато, в рашці правда більше. Нікому це чмо там не потрібне, хіба що тим хто його довбе. Там інший менталітет, батьки навіть супер багаті дають своїм чадам хорошу освіту й далі все у вільне плавання. А не так як у нас опікуються до самої смерті. Поки воно живе й займається своєю гомосятиною нам так в принципі навіть вигідно. Синки еліти країни в якій на законодавчому рівні навіть не можна в публічному просторі згадувати лгбт спільноту самі такі....
показать весь комментарий
12.02.2023 21:42 Ответить
Вот это чучело типа моделью работает. Я конечно не цинитель мужской красоты , но по-моему это просто ******* какое-то, а не модель мужская.
показать весь комментарий
11.02.2023 21:31 Ответить
Лучше геи из лондона чем ****** из кремля)
показать весь комментарий
11.02.2023 21:45 Ответить
то залежить, якщо і тим і другим глибоко начхати на нашу боротьбу за життя, то і один чорт звідки вони.
показать весь комментарий
12.02.2023 18:32 Ответить
Синок соловьйова пішов по гей дорожці у загниваючій Європу, іронія долі 😁
показать весь комментарий
11.02.2023 21:31 Ответить
це закономірність, якщо дивитися в дитинстві такі мультики.

https://www.youtube.com/watch?v=qKqtwkpCPTY&t=13s
показать весь комментарий
12.02.2023 18:35 Ответить
Вон башня, а вот сам танчик

...а вон и Ваня - там... там... и там...
показать весь комментарий
11.02.2023 20:58 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 20:58 Ответить
Я б тебе тоже полюбив, аби ти був "хорошим руським". Чого досі "не зажмурений"?
показать весь комментарий
11.02.2023 21:02 Ответить
Не "руським" - русскім.
показать весь комментарий
11.02.2023 21:07 Ответить
рашистом
показать весь комментарий
11.02.2023 22:55 Ответить
Кассабы, *******. Мы всех вас убьем. Смысл вам умирать на чужой земле?
показать весь комментарий
11.02.2023 21:10 Ответить
- Вон башня, а вот сам танчик. А вот всё, что осталось от танкиста. Эх, Вася, Вася... Помянем.

показать весь комментарий
11.02.2023 21:12 Ответить
Парадний марш по головних вулицях українських міст не вдався!
показать весь комментарий
11.02.2023 21:19 Ответить
Предсмертное видео.))
показать весь комментарий
11.02.2023 21:25 Ответить
Слава Богу, менше зомбі - папуасів буде атакувати нащі позиції.
показать весь комментарий
11.02.2023 21:32 Ответить
Reklama, kak stat xoroshim roSSijaninom Ukraine...
показать весь комментарий
11.02.2023 21:58 Ответить
Дуже шкода понівечених українських дерев.
А ось пейзаж зі спаленими орками-чудовий
Апофєоз війни, чи не так
показать весь комментарий
11.02.2023 22:26 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 23:46 Ответить
Верещагин вернулся?
показать весь комментарий
12.02.2023 01:50 Ответить
Бендера, бендера,я разп'ятий мальчік ... - башня улетела... прійом..... как слишно... бушня улєтєл......
показать весь комментарий
11.02.2023 22:31 Ответить
Хьюстон приём, пАлёт нааармааальный))
показать весь комментарий
11.02.2023 22:57 Ответить
hodj4ie mertwecy )))
показать весь комментарий
12.02.2023 00:08 Ответить
Идут на дачи Угледара. Это близко до города. Надеюсь этот выродок не дойдет.
показать весь комментарий
12.02.2023 00:54 Ответить
"Вот так и живем... недолго..."
показать весь комментарий
12.02.2023 12:55 Ответить
Не "вежа" танку, а "башта" танку!
На Цензорі зовсім не знають української мови! Ганьба!
показать весь комментарий
12.02.2023 13:12 Ответить
Перекрутили мій коментар!
"Не "вежа" танку, а "башта" танку!
На Цензорі зовсім не знають української мови! Ганьба!
показать весь комментарий
12.02.2023 13:15 Ответить
 
 