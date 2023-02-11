"Они на смерть нас отправили": российский оккупант рассказал жене о неудачном наступлении, - перехват ГУР. АУДИО
Российский оккупант рассказал о неудачном наступлении войск РФ и списании смертей от своих в пользу ВСУ.
Соответствующий перехват разговора российского оккупанта с супругой опубликовало ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Супруга спросила своего мужа, обвиняют ли его в неудовлетворительных результатах наступления на позиции ВСУ.
"А я здесь при чем, это наших командиров надо винить, они насмерть нас отправляли. Пообещали, что нас будут минометы прикрывать, танк будет прикрывать. В результате ни одного выстрела из миномета, танка не было", - посетовал россиянин.
Оккупант рассказал, что во время боя часть его подразделения сбежала с позиций, а дальше их накрыла украинская ракета. В результате были ликвидированы и ранены несколько оккупантов.
"Наши саперы чистили дорогу для танка, взорвали дом, а там 15 человек было. 7 погибли, другие получили ранения. Их списали, типа украинцы взорвали", - рассказал оккупант.
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приготуй собі пакет"
1) У тебя нет мозгов от слова совсем
2) Тебе присуще звериное кацапское хамство
3) Тебя гложет животная кацапская зависть.
Так что, я тебя посылаю вслед за русским кораблём. Бон вояж, дебил.
даже на 200-го не понянет. перестарались немного!
🤡
запозичено у
Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *нємца* - *рассєянець*, що є дуже актуально тепер для кожного українця.
*Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли, рассеяне - не люди. Отныне слово "рассеяне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "рассеянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного рассеянина, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя рассеянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь рассеянина, рассеянин убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной рассее-паРаше.
Если ты не можешь убить рассеянина пулей, убей рассеянина штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей рассеянина до боя.
Если ты оставишь рассеянина жить, рассеянский орк повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного рассеянина, убей другого - нет для нас ничего веселее рассеянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою рассеянцев.
Убей рассеянца! - это просит старуха-мать.
Убей рассеянца! - это молит тебя дитя.
Убей рассеянца! - это кричит родная земля.
Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!
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от там злість потрібна...
ПиСи.: Послухай ауді як самка там...
Її хряка ріуйть а вона "! мєждомєтія"