"Они на смерть нас отправили": российский оккупант рассказал жене о неудачном наступлении, - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант рассказал о неудачном наступлении войск РФ и списании смертей от своих в пользу ВСУ.

Соответствующий перехват разговора российского оккупанта с супругой опубликовало ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Супруга спросила своего мужа, обвиняют ли его в неудовлетворительных результатах наступления на позиции ВСУ.

"А я здесь при чем, это наших командиров надо винить, они насмерть нас отправляли. Пообещали, что нас будут минометы прикрывать, танк будет прикрывать. В результате ни одного выстрела из миномета, танка не было", - посетовал россиянин.

Оккупант рассказал, что во время боя часть его подразделения сбежала с позиций, а дальше их накрыла украинская ракета. В результате были ликвидированы и ранены несколько оккупантов.

"Наши саперы чистили дорогу для танка, взорвали дом, а там 15 человек было. 7 погибли, другие получили ранения. Их списали, типа украинцы взорвали", - рассказал оккупант.

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