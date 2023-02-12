С воином Нацгвардии Андреем Морданем, который вернулся из Польши защищать Украину, простились в Сумах. ВИДЕО

В Сумах простились со старшим лейтенантом Нацгвардии Андреем Морданем, погибшим 4 февраля в Луганской области, защищая Украину от оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал Суспільне Суми.

Как отмечается, после начала полномасштабного наступления 24 февраля Андрей вернулся из Польши, где работал и ушел на фронт добровольцем.

Знакомые погибшего говорят, что он вернулся из Польши сразу после полномасштабного вторжения. В Харькове мужчина два дня отстоял очереди в военкомат и проходил соответствующие комиссии чтобы его взяли на фронт. Сначала его отказывались записывать, однако Андрей попал в Нацгвардию.

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