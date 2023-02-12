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С воином Нацгвардии Андреем Морданем, который вернулся из Польши защищать Украину, простились в Сумах. ВИДЕО

В Сумах простились со старшим лейтенантом Нацгвардии Андреем Морданем, погибшим 4 февраля в Луганской области, защищая Украину от оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал Суспільне Суми.

Как отмечается, после начала полномасштабного наступления 24 февраля Андрей вернулся из Польши, где работал и ушел на фронт добровольцем.

Знакомые погибшего говорят, что он вернулся из Польши сразу после полномасштабного вторжения. В Харькове мужчина два дня отстоял очереди в военкомат и проходил соответствующие комиссии чтобы его взяли на фронт. Сначала его отказывались записывать, однако Андрей попал в Нацгвардию.

Смотрите: С пограничником Олегом Куштой, погибшим в бою возле Благодатного Донецкой области, простились во Львовской области. ФОТОрепортаж

память (1497) похороны (1534) Сумы (1154) потери (4398) Луганская область (6501)


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Пам'ятаємо всіх Героїв!
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12.02.2023 09:10 Ответить
Спочивай з миром. Дякую!
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12.02.2023 09:38 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни !!

Нестерпний біль 😪😪😪
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12.02.2023 09:47 Ответить
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12.02.2023 10:30 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.02.2023 11:15 Ответить
С.У.М.
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12.02.2023 12:21 Ответить
Вдячність і Вічна Пам'ять! Героям Слава!
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12.02.2023 20:04 Ответить
 
 