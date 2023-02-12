На Кременском направлении оккупанты понесли существенные потери и отошли для пополнения подразделений, - Гайдай. ВИДЕО

На Кременском направлении россияне понесли существенные потери и отошли назад.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, несколько дней подряд рашисты много атаковали наши позиции как в районе Кременной, так и в районе Белогоровки.

"Наши защитники ответили разгромом врага", - отметил Гайдай, уточнив, что касается этого Кременского направления.

"Вчера орки приходили в себя от "ответа" наших бойцов на Кременском направлении, орки отошли для пополнения своих подразделений", - добавил он.

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