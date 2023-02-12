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На Кременском направлении оккупанты понесли существенные потери и отошли для пополнения подразделений, - Гайдай. ВИДЕО

На Кременском направлении россияне понесли существенные потери и отошли назад.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, несколько дней подряд рашисты много атаковали наши позиции как в районе Кременной, так и в районе Белогоровки.

"Наши защитники ответили разгромом врага", - отметил Гайдай, уточнив, что касается этого Кременского направления.

"Вчера орки приходили в себя от "ответа" наших бойцов на Кременском направлении, орки отошли для пополнения своих подразделений", - добавил он.

Читайте: На Кременском направлении - максимальная эскалация, оккупанты пытаются прорвать нашу линию обороны, - Гайдай

армия РФ (19387) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+12
Та коли ж тебе до Казахстану відправлять вже!?
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12.02.2023 10:47
+12
Его уже давно просто в отставку надо отправить, чтобы не пудрил народу мозги. А послами назначать профессионалов, а не всякий непотриб збагривать и позориться на весь мир
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12.02.2023 10:50
+8
Ось і хай займається тим, що в нього выходить найкраще. "Коментаторів" і без нього вдосталь
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12.02.2023 10:58
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ух ти ..Гайдайка
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12.02.2023 10:47 Ответить
Та коли ж тебе до Казахстану відправлять вже!?
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12.02.2023 10:47 Ответить
Его уже давно просто в отставку надо отправить, чтобы не пудрил народу мозги. А послами назначать профессионалов, а не всякий непотриб збагривать и позориться на весь мир
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12.02.2023 10:50 Ответить
Вибрали зелене - їжте!!
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12.02.2023 13:53 Ответить
Так він же її взяв давно...дивно
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12.02.2023 10:50 Ответить
Є таке. Блукали в лісах Кремінна, зірвали електростанцію, получили люлей і відкотилися зализувати рани. Але їх ще до біса. Так що оптимізм має бути, але в міру. Усім "фанатам"Гайдая, він зібрав не одну гуманітарну допомогу ЗСУ, транспорт, не заважає ЗСУ, а значить ок.
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12.02.2023 10:50 Ответить
Ось і хай займається тим, що в нього выходить найкраще. "Коментаторів" і без нього вдосталь
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12.02.2023 10:58 Ответить
Перепитайте тамошній місцевий актив про його "збирання". Там завжди було саме бла-бла з набиванням власної кишені замість корисних для людей дій.
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12.02.2023 21:04 Ответить
п.с. немає поблизу Кремінної жодних електростанцій.
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12.02.2023 21:06 Ответить
Електропідстанція 500 кВ "Кремінська" . Вартість будівництва 1,7 млрд.грн. 2017-2020.
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12.02.2023 21:45 Ответить
Електростанції від підстанцій відрізняєте з автором посту, чи яка різниця?
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12.02.2023 23:30 Ответить
https://youtu.be/pw-KBXYrB7A https://youtu.be/pw-KBXYrB7A

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12.02.2023 11:02 Ответить
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12.02.2023 11:14 Ответить
Балабол..
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12.02.2023 11:24 Ответить
О том, что орки захватили Красную Гору - нигде ни слова (хотя DeepStateMap об этом честно сообщил). Уровень объективности наших новостей немногим выше "киселевщины".
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12.02.2023 12:45 Ответить
Гайдай шагает впереди! 🚶
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12.02.2023 15:12 Ответить
гайдай, завали пельку, дратуєш нереально.
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12.02.2023 15:54 Ответить
 
 