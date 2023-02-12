На Кременском направлении оккупанты понесли существенные потери и отошли для пополнения подразделений, - Гайдай. ВИДЕО
На Кременском направлении россияне понесли существенные потери и отошли назад.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, несколько дней подряд рашисты много атаковали наши позиции как в районе Кременной, так и в районе Белогоровки.
"Наши защитники ответили разгромом врага", - отметил Гайдай, уточнив, что касается этого Кременского направления.
"Вчера орки приходили в себя от "ответа" наших бойцов на Кременском направлении, орки отошли для пополнения своих подразделений", - добавил он.
Топ комментарии
+12 Виталий Сергиенко
показать весь комментарий12.02.2023 10:47
+12 дмитрий #513526
показать весь комментарий12.02.2023 10:50
+8 Виталий Сергиенко
показать весь комментарий12.02.2023 10:58
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bob Fayn
показать весь комментарий12.02.2023 10:47 Ответить Мне нравится 2
Виталий Сергиенко
показать весь комментарий12.02.2023 10:47 Ответить Мне нравится 12
дмитрий #513526
показать весь комментарий12.02.2023 10:50 Ответить Мне нравится 12
Vilaer
показать весь комментарий12.02.2023 13:53 Ответить Мне нравится 0
vsbu vsbu
показать весь комментарий12.02.2023 10:50 Ответить Мне нравится 7
Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий12.02.2023 10:50 Ответить Мне нравится 7
Виталий Сергиенко
показать весь комментарий12.02.2023 10:58 Ответить Мне нравится 8
Микола Сидоров #551138
показать весь комментарий12.02.2023 21:04 Ответить Мне нравится 0
Микола Сидоров #551138
показать весь комментарий12.02.2023 21:06 Ответить Мне нравится 0
Serg Hondozko #551152
показать весь комментарий12.02.2023 21:45 Ответить Мне нравится 0
Микола Сидоров #551138
показать весь комментарий12.02.2023 23:30 Ответить Мне нравится 0
Radchenko86
показать весь комментарий12.02.2023 11:02 Ответить Мне нравится 0
ватник любит стекломой
показать весь комментарий12.02.2023 11:14 Ответить Мне нравится 2
Евгений Гаврош
показать весь комментарий12.02.2023 11:24 Ответить Мне нравится 3
V. N.
показать весь комментарий12.02.2023 12:45 Ответить Мне нравится 5
Nick Nemo
показать весь комментарий12.02.2023 15:12 Ответить Мне нравится 0
Сашко Бабенко #553471
показать весь комментарий12.02.2023 15:54 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль