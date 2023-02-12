Любые попытки заговорить на своем языке - нарушение порядка, - пропагандист Якеменко об украинских детях. ВИДЕО
Российский пропагандист Борис Якеменко призывает запретить украинским детям, вывезенным в РФ, говорить в школах друг к другу на родном языке.
Эти размышления Якеменко озвучил в программе "Утро Z", сообщает Цензор.НЕТ.
"Начинают формироваться определенные тусовки этих беженцев - прежде всего, украинских подростков, которых принимают в наши школы. Они начинают организовывать собственные сообщества, и они далеко не всегда комплиментарны по отношению к России. Особенно, вот, с "освобожденных территорий"", - сказал он.
По мнению пропагандиста, депортированные из Украины дети и подростки должны говорить между собой только по-русски.
"В любой российской школе, где есть мигранты в классах, должен быть запрещен свой родной язык, на котором они пытаются общаться. Общение в пределах любых государственных российских учреждений детей мигрантов должно осуществляться в обязательном порядке на русском языке. Если они его не знают - они обязаны его выучить", - говорит пропагандист.
"Любые попытки заговорить в классе, в коридоре, в столовой со своим соотечественником на своем языке должны рассматриваться уже как нарушение существующего порядка", - добавил Якеменко.
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тільки це!!! самий дієвий спосіб
соррі, спільнота - воно просто слів інших не знає...
Ви не рашисти, але рашистська пропаганда обов"язково скористається вами, хочети ви чи ні, щоб розказати Світові про "харошіх русскіх", про русскій язик як частину Всесвітньої культури і так далі і тому подібне. І все це для нового вітка агресії, і ніяк інакше.
Цікавий аргумент.
От і вилізла твоя гнила суть. Палишся на рівному місці, кацапе.
Вы где такой фигни нахватались?) Никогда не задавайте этих глупых вопросов) Главное быть ЧЕЛОВЕКОМ, а не рашистом... И да... Подобные претензии, которые вам здесь наговорили, кроме интернета вы нигде не услышите) Нет никакой языковой проблемы) И еще... Знаю достаточно внуков бандеровцев, которые в детстве и слова по русски не знали, но первыми побежали на службу рашикам, и выдают себя русскими больше чем сами рашики, и знаю достаточно переселенцев с рашки, которые за Украину глотку любому перегрызут... Как то так)
І головне, в Україні головна українська мова, з часом нею всі будуть розмовляти... Це питання виживання України...
Якщо можеш перейти на українську - зроби це.
Якщо ні, тобто тяжко, спокійно відповідай, що ен можеш.
У мене я деякі (небагато) випадків, коли розмовляли ТІЛЬКИ на ізикє а зараз перейшли на українську, хоча і тяжко.
Принципово починаю розмовляти з біженцями українською, а потім по ситуації.
Часто так вичислюю ватанів))
Тільки грузини,бялароси, молдавани і узкоговорящіє наукраінци ще недоперли.
але Україна переможе!
Слава - Україні!!!
Чи хтось би пакував мільярди баксів в програшний проєкт??))
Всьо вже давно вирішено!!
раіссісії - підпис сдєсь!!
Знаю
А ти запитуєш чи не будуть тебе бити за російську мову. Бити не будуть але я думаю що ти тут не потрібна. Це не твоя країна.
українці його мають і тому воюють
а в москалів є тільки язик і тєріторія, троляка ти погана
Кинуть братве пулю, что за каждого хохлоговорящего шкета дают по пять кило хрустов.
Далі обрати місця на кордоні з біломосковією, зв'язківців, виділити кошти, проробити процедуру ідентифікації.
Все ніше зробить кримінальний світ росії. Знайде і доставить, оминаючи всі ФСБ/МВД/ГРУ.
Але хто ж це буде робити.
"Російський пропагандист Борис Якеменко" тому подтверждение ...