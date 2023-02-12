Любые попытки заговорить на своем языке - нарушение порядка, - пропагандист Якеменко об украинских детях. ВИДЕО

Российский пропагандист Борис Якеменко призывает запретить украинским детям, вывезенным в РФ, говорить в школах друг к другу на родном языке.

Эти размышления Якеменко озвучил в программе "Утро Z", сообщает Цензор.НЕТ.

"Начинают формироваться определенные тусовки этих беженцев - прежде всего, украинских подростков, которых принимают в наши школы. Они начинают организовывать собственные сообщества, и они далеко не всегда комплиментарны по отношению к России. Особенно, вот, с "освобожденных территорий"", - сказал он.

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По мнению пропагандиста, депортированные из Украины дети и подростки должны говорить между собой только по-русски.

"В любой российской школе, где есть мигранты в классах, должен быть запрещен свой родной язык, на котором они пытаются общаться. Общение в пределах любых государственных российских учреждений детей мигрантов должно осуществляться в обязательном порядке на русском языке. Если они его не знают - они обязаны его выучить", - говорит пропагандист.

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"Любые попытки заговорить в классе, в коридоре, в столовой со своим соотечественником на своем языке должны рассматриваться уже как нарушение существующего порядка", - добавил Якеменко.