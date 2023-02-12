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Новости Видео Война
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Доброволец из США с позывным Red Eye: Я приехал защитить свободную страну, которая заслуживает свободы. ВИДЕО

Американец из Виргинии отслужил 8 лет в морской пехоте. Когда он узнал о том, как украинцы сражаются за свободу, то понял, что не может оставаться в стороне.

Доброволец служит в Отдельной президентской бригаде им. гетьмана Богдана Хмельницкого, сообщает Цензор.НЕТ.

Red Eye работал водителем грузовика в компании Amazon. О полномасштабном вторжении РФ он узнал из радиопередач, постоянно слушавших за рулем. Мужчина говорит, что не мог оставаться в стороне борьбы украинцев. И стал искать возможности присоединиться к ВСУ.

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На это ушло три месяца: американец обращался в посольства, но получил несколько отказов, ведь не имел боевого опыта – только подготовку в морской пехоте. В конце концов, после ряда "нет" он услышал "да" и в мае 2022 года отправился в Украину.

Теперь Red Eye отстаивает Украину на восточном направлении, несколько раз был на выездах под Бахмутом.

По словам американцев, за время службы он спас шесть человек.

Это одна из самых продвинутых и одновременно классических войн, которые я когда-то видел или о которых слышал. Это Вторая мировая: ужасная, кровавая и тяжелая. У нас - окопная война, и в то же время над головой летают дроны, плюс ракеты и артиллерия ", – говорит он.

Также смотрите: Белорусские добровольцы полка имени Кастуся Калиновского захватили вражескую позицию в окрестностях Бахмута. ВИДЕО боя

иностранец (493) США (26860) добровольцы (1173)


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Топ комментарии
+43
Американские воины которые отдали свою жизнь за Украину.
вечная память Героям!
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12.02.2023 14:41
+17
Дякую морський піхоті США. - Коли ти, прижатий до стіни, і в тебе нема виходу. Пригадай хто ти є. Бо це війна, **** - https://www.youtube.com/watch?v=InRMwptcgAo https://www.youtube.com/watch?v=InRMwptcgAo

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12.02.2023 14:43
+17
Бережи тебе Господь, синку!
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12.02.2023 15:47
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Правила форума Совет форумчан
Ваше видео очень уместно именно под этой статьёй.
Спасибо Вам большое Нина.
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12.02.2023 14:41 Ответить
Это очевидный спам-бот. За количество просмотров капает бабло.
Не понятно, почему новорегам позволяют размещать ссылки, не имея хотя бы пару десятков неудалённых сообщений.
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12.02.2023 15:39 Ответить
Дурна баба, - згинь зі своїм "піроженим"!
Ще й кацапсячим "язиком".
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12.02.2023 15:41 Ответить
Американские воины которые отдали свою жизнь за Украину.
вечная память Героям!
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12.02.2023 14:41 Ответить
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12.02.2023 18:36 Ответить
Дякую морський піхоті США. - Коли ти, прижатий до стіни, і в тебе нема виходу. Пригадай хто ти є. Бо це війна, **** - https://www.youtube.com/watch?v=InRMwptcgAo https://www.youtube.com/watch?v=InRMwptcgAo

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12.02.2023 14:43 Ответить
Одна из отличительных Морской Пехоты США от всех других....если попал в засаду - go head-on, don't wait for other units to flank the enemy, you got plenty firepower behind you.
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12.02.2023 22:06 Ответить
Хто небудь передайте i want to be a teacher for your Ukrainian language my e mail [email protected]
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12.02.2023 15:25 Ответить
американець звертався до посольств, але отримав кілька відмов, адже не мав бойового досвіду

Можно подумать, все мобилизованные украинцы имели боевой опыт перед мобилизацией.
Это - совковая тупость или предательский саботаж?
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12.02.2023 15:36 Ответить
Тут е нюанс. Из иноземцев в первую очередь брали только тех, кто имеет боевой опыт.Необученных, но желающих и в Украине достаточно. Как прорвался этот - ну,только за счет своей упертости, напевно в предках Украинци.
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12.02.2023 21:09 Ответить
Разом до перемоги!!!

Good bless America and Ukraine
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12.02.2023 15:37 Ответить
і хороша зарплатня.... додав вкінці американець.
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12.02.2023 15:38 Ответить
Поэтому украинцы в очереди стоят шоб так подзаработать.
Первые Ахметов с Коломойским записались.
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12.02.2023 15:44 Ответить
Хороша в порівняні з чим? Дальнобоєм в США? Він мав там набагато більше, розвоз ягеля в Бугульмі звісно дешевше.
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12.02.2023 16:04 Ответить
Швейцарцев воюющих в Украине будут судить,светит 3 года
Закон запрещает воевать в иностранном регионе.
У них зарплата дома выше была,чем там на передовой
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12.02.2023 15:46 Ответить
Ukrainians or any other background
with Swiss passport
probably need to watch out then,
or temporarily disband Swiss citizenship.
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12.02.2023 16:41 Ответить
Бережи тебе Господь, синку!
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12.02.2023 15:47 Ответить
Дякуємо тобі, брате!
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12.02.2023 16:17 Ответить
З величезною ПОВАГОЮ ДО ЛЮДИНИ! Людини з великої літери! БЕРЕЖИ ТА ОХОРОНЯЙ ТЕБЕ, ЧОЛОВІЧЕ, ГОСПОДЬ!
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12.02.2023 17:21 Ответить
Дякую воїне! Слава США!
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12.02.2023 18:09 Ответить
Дякуємо!!! ми в боргу перед Штатами.
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12.02.2023 18:36 Ответить
Американець з великої літери.
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12.02.2023 21:59 Ответить
 
 