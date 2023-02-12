Доброволец из США с позывным Red Eye: Я приехал защитить свободную страну, которая заслуживает свободы. ВИДЕО
Американец из Виргинии отслужил 8 лет в морской пехоте. Когда он узнал о том, как украинцы сражаются за свободу, то понял, что не может оставаться в стороне.
Доброволец служит в Отдельной президентской бригаде им. гетьмана Богдана Хмельницкого, сообщает Цензор.НЕТ.
Red Eye работал водителем грузовика в компании Amazon. О полномасштабном вторжении РФ он узнал из радиопередач, постоянно слушавших за рулем. Мужчина говорит, что не мог оставаться в стороне борьбы украинцев. И стал искать возможности присоединиться к ВСУ.
На это ушло три месяца: американец обращался в посольства, но получил несколько отказов, ведь не имел боевого опыта – только подготовку в морской пехоте. В конце концов, после ряда "нет" он услышал "да" и в мае 2022 года отправился в Украину.
Теперь Red Eye отстаивает Украину на восточном направлении, несколько раз был на выездах под Бахмутом.
По словам американцев, за время службы он спас шесть человек.
Это одна из самых продвинутых и одновременно классических войн, которые я когда-то видел или о которых слышал. Это Вторая мировая: ужасная, кровавая и тяжелая. У нас - окопная война, и в то же время над головой летают дроны, плюс ракеты и артиллерия ", – говорит он.
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Спасибо Вам большое Нина.
Не понятно, почему новорегам позволяют размещать ссылки, не имея хотя бы пару десятков неудалённых сообщений.
Ще й кацапсячим "язиком".
вечная память Героям!
Можно подумать, все мобилизованные украинцы имели боевой опыт перед мобилизацией.
Это - совковая тупость или предательский саботаж?
Good bless America and Ukraine
Первые Ахметов с Коломойским записались.
Закон запрещает воевать в иностранном регионе.
У них зарплата дома выше была,чем там на передовой
with Swiss passport
probably need to watch out then,
or temporarily disband Swiss citizenship.