Обращение командующего ОТГ "Північ" Дмитрия Красильникова к своим войскам в декабре 2021 года накануне вторжения. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал обращение командующего ОТГ "Північ" на Донбассе бригадного генерала Дмитрия Красильникова к своим войскам в декабре 2021 года накануне вторжения РФ.

Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Это видео было доведено до личного состава каждой бригады, которые обороняли Луганскую область. Над текстом лично работал и читал сам генерал. Да, значительное количество военных не сомневалось, что Россия начнет вторжение. Именно такая инициатива со стороны многих командиров сыграла ключевую роль в эффективной обороне 2022-го", - прокомментировал журналист обращение Красильникова.

Смотрите также: В траншеях Первой мировой под Бахмутом. Репортаж Юрия Бутусова. ВИДЕО