Обращение командующего ОТГ "Північ" Дмитрия Красильникова к своим войскам в декабре 2021 года накануне вторжения. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал обращение командующего ОТГ "Північ" на Донбассе бригадного генерала Дмитрия Красильникова к своим войскам в декабре 2021 года накануне вторжения РФ.
Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Это видео было доведено до личного состава каждой бригады, которые обороняли Луганскую область. Над текстом лично работал и читал сам генерал. Да, значительное количество военных не сомневалось, что Россия начнет вторжение. Именно такая инициатива со стороны многих командиров сыграла ключевую роль в эффективной обороне 2022-го", - прокомментировал журналист обращение Красильникова.
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Гетьманцев на говно изошелся в истериках,что дополнительно ВСУ не надо финансировать год назад
коли бухав з єрмаком в Буковелі він ЗНАВ,
коли заперечував він ЗНАВ,
коли розповідав про шашлики він ЗНАВ.
І свідомо нічого не робив.
ЗеКодломойские...без комммментариев...😁
Людоеды в блокадном чЛенинграде..дневник Тани Савичевой...😁👺👹👽💀
Нерукопожатный мавзолейный хмырь... уникальный видос. .😁👍💯💯💯
ЗеКодломойские не Воры...😁
в 1918 році то історика обирали то письменника
в 2019 році обрали коміка
я так думаю, наступний вибір це буде або психотерапевт або астролог
ну в крайньому разі спортсмен, але не боксер чи шахматист, а якийсь "мєтатєль іскр"
*****, але рожевим поні нічого так і не дійде! Зато красівий, єму аплодіруєт весь мір!
😅