Введены санкции против 200 россиян, связанных со сферой атомной энергетики, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 февраля выступил с традиционным обращением к гражданам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.
"Есть очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом я ввел в действие решение СНБО относительно санкций против двухсот человек, работающих на российскую "атомку". И мы делаем все для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну.
Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Казались. Сейчас они уже действуют – например, относительно нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, задействованные в войне, обеспечении террора и финансировании агрессии, должны быть изолированы от мировой системы.
Спасибо всем, кто работает ради нашего государства! Слава каждому и каждой, кто в бою!
Слава всем, кто защищает Бахмут, Угледар, Часов Яр, Марьинку, Авдеевку и все другие направления на Донетчине, Луганщине и по всему фронту! Стойкость, единство и взаимопомощь – это наша сила!" - подчеркнул Зеленский.
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Теперка раші точно гаплик!
https://twitter.com/i/status/1624834961776803841
Но против доморощенных коррупционеров с МО, налоговой, таможни мы вводить не будем !?
Пиар и очередное словоблудие ....
Они что в Украину на зароботки собрались?
Здесь он ничего санкционировать не хочет?
Всё тоже,имитация бурной деятельности,видосики.