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Введены санкции против 200 россиян, связанных со сферой атомной энергетики, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 февраля выступил с традиционным обращением к гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.

"Есть очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом я ввел в действие решение СНБО относительно санкций против двухсот человек, работающих на российскую "атомку". И мы делаем все для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну.

Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Казались. Сейчас они уже действуют – например, относительно нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, задействованные в войне, обеспечении террора и финансировании агрессии, должны быть изолированы от мировой системы.

Спасибо всем, кто работает ради нашего государства! Слава каждому и каждой, кто в бою!

Слава всем, кто защищает Бахмут, Угледар, Часов Яр, Марьинку, Авдеевку и все другие направления на Донетчине, Луганщине и по всему фронту! Стойкость, единство и взаимопомощь – это наша сила!" - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) санкции (11319) атомная энергетика (294)


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Топ комментарии
+10
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12.02.2023 21:06
+5
Следующий шаг преЗедента - санкции против Ирана и производителей мопедов. Мощь !?
Но против доморощенных коррупционеров с МО, налоговой, таможни мы вводить не будем !?
Пиар и очередное словоблудие ....
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12.02.2023 21:19
+4
ничего не скажу.... это нужно слышать..... )))
https://twitter.com/i/status/1624834961776803841
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12.02.2023 21:07
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Цілих двісті!
Теперка раші точно гаплик!
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12.02.2023 21:05 Ответить
Не треба 200, почни з рєзніка. Яке позорище!
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12.02.2023 22:03 Ответить
Я извиняюсь х........ею.
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13.02.2023 01:29 Ответить
.
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12.02.2023 21:06 Ответить
ничего не скажу.... это нужно слышать..... )))
https://twitter.com/i/status/1624834961776803841
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12.02.2023 21:07 Ответить
Їстівні! Чорти їх не схватять!
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12.02.2023 21:20 Ответить
.
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12.02.2023 21:16 Ответить
Следующий шаг преЗедента - санкции против Ирана и производителей мопедов. Мощь !?
Но против доморощенных коррупционеров с МО, налоговой, таможни мы вводить не будем !?
Пиар и очередное словоблудие ....
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12.02.2023 21:19 Ответить
А хто це такий? Чому на цьому відосіку нема ні герба, ні українських кольорів, ні стягу України?
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12.02.2023 21:22 Ответить
на 354 день голандский стид
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12.02.2023 21:28 Ответить
На съёмной квартире. После офисного корпоратива....
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12.02.2023 21:28 Ответить
Вчера подоляк- говорящая голова дерьмака, заявил, что 95 % мировых компаний не ушли из кацапии! Так почему бы зеленым соплям не ввести против них санкции ! Это будет очень круто!
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12.02.2023 21:32 Ответить
А де санкції на 200 - 300 000 загарбників, що зайшли в Україну? Забув, вони ж не співають, ... Як в Криму
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12.02.2023 21:32 Ответить
Отмазка,что бы не вводить санкции против кого надо.
Они что в Украину на зароботки собрались?
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12.02.2023 21:40 Ответить
Найзеленіший пустозвон.
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12.02.2023 21:44 Ответить
"600 000 россиян обосновались в Турции за последние несколько месяцев, экспорт и импорт товаров из России и в Россию удвоился"
Здесь он ничего санкционировать не хочет?
Всё тоже,имитация бурной деятельности,видосики.
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12.02.2023 21:50 Ответить
весь покритий зеленью абсолютно весь
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12.02.2023 22:48 Ответить
а йому ніхто не може підказати, що ці простягнені до екрану ручки виглядають занадто по-дебільному?
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12.02.2023 23:13 Ответить
де санкціі проти мародерів казнокрадів при владі .де санкціі проти зрадників з ради.
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13.02.2023 10:00 Ответить
 
 