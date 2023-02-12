Введены санкции против 200 россиян, связанных со сферой атомной энергетики, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 февраля выступил с традиционным обращением к гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.

"Есть очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом я ввел в действие решение СНБО относительно санкций против двухсот человек, работающих на российскую "атомку". И мы делаем все для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну.

Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Казались. Сейчас они уже действуют – например, относительно нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, задействованные в войне, обеспечении террора и финансировании агрессии, должны быть изолированы от мировой системы.

Спасибо всем, кто работает ради нашего государства! Слава каждому и каждой, кто в бою!

Слава всем, кто защищает Бахмут, Угледар, Часов Яр, Марьинку, Авдеевку и все другие направления на Донетчине, Луганщине и по всему фронту! Стойкость, единство и взаимопомощь – это наша сила!" - подчеркнул Зеленский.