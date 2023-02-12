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"Несмотря ни на что, стоим за украинский Бахмут": кадры с позиций 3-й ОШБр на передовой. ВИДЕО

Воины 3-й ОШБр показали кадры со своих позиций в районе Бахмута.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Немецкие журналисты в Бахмуте попали под обстрел россиян. ВИДЕО

Автор: 

Бахмут (1603) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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Топ комментарии
+21
Bozhe, zahysty nashyh voiniv!
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12.02.2023 21:52
+18
Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.02.2023 22:03
+12
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯💯💯💯💯
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12.02.2023 22:10
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Bozhe, zahysty nashyh voiniv!
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12.02.2023 21:52 Ответить
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12.02.2023 21:56 Ответить
Пока конечно еще не сметено, ну так и прошло-то всего каких-то жалких 8760 часов
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12.02.2023 22:36 Ответить
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13.02.2023 08:44 Ответить
Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.02.2023 22:03 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.02.2023 22:08 Ответить
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯💯💯💯💯
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12.02.2023 22:10 Ответить
Моя любимая Авдеевка мочит Мавзолейных Обезьян 👹👺с 3 марта 2014 года...🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава Джавелину и Стингеру 🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🥇🥇🥇 Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱
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12.02.2023 22:14 Ответить
Що буде з Бахмутом після того, як захоплено селище Красна Гора? 😟

Вистоїть?
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12.02.2023 22:16 Ответить
Ничего не будет,это далеко от Бахмута еще. Если Часов Яр заблокируют,вот тогда будет плохо...
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12.02.2023 23:12 Ответить
Красна Гора знаходиться в низині пойми річки Бахмутка, а західніше - вже підіймаються висоти Донецького кряжу, які обійти чи швидко пройти супротивнику не вийде.
А зайти рашистам звідси у сам Бахмут не дає перехрестя траси М-03 і залізничних колій, одна з яких прямує від Часового Яру і з паралельною автодорогою живить оборону міста, завертаючись біля передмістя Ягідного.
Тому міцна оборона на відрізку Ягідне-Верхівка-шосе М-03 захищатиме Бахмут з півночі.

Карти висот - тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888744389091330/photo/1

і тут:
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888727313973249/photo/1 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888727313973249/photo/1

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12.02.2023 23:57 Ответить
Дуже дякую за роз'яснення! 👍
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13.02.2023 00:49 Ответить
Хорошо если там всё по прежнему, вот только уже неделя как земля белая
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12.02.2023 22:28 Ответить
З такими хлопцями тай помирати не страшно за рідну землю!
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12.02.2023 23:22 Ответить
КОГДА УЖЕ ПУТИНА УБЬЮТ !!!
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13.02.2023 01:33 Ответить
 
 