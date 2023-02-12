"Несмотря ни на что, стоим за украинский Бахмут": кадры с позиций 3-й ОШБр на передовой. ВИДЕО
Воины 3-й ОШБр показали кадры со своих позиций в районе Бахмута.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Героям слава!!!
Вистоїть?
А зайти рашистам звідси у сам Бахмут не дає перехрестя траси М-03 і залізничних колій, одна з яких прямує від Часового Яру і з паралельною автодорогою живить оборону міста, завертаючись біля передмістя Ягідного.
Тому міцна оборона на відрізку Ягідне-Верхівка-шосе М-03 захищатиме Бахмут з півночі.
Карти висот - тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888744389091330/photo/1
і тут:
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888727313973249/photo/1 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888727313973249/photo/1