Мы должны сделать весну такой, чтобы чувствовалось, что Украина движется к победе, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 357-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня у нас был такой день, который можно назвать подготовительным. Подготовительным – по международным мероприятиям, которые пройдут завтра-послезавтра. Позиция Украины, как и всегда, должна быть услышана. Поэтому готовим нашу позицию так, чтобы гарантированно она прозвучала.
Подготовительным был этот день и относительно более продолжительной перспективы. Оборонительные вопросы, экономические – и то, и другое с прицелом на весну этого года. Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне.
Любые попытки России перехватить инициативу должны сломать. И уверен, что мы это сделаем. Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно обнаружить, например, "морпеха". И наша задача сделать так, чтобы все меньше было там и желания удерживать в оккупации украинские территории.
Освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день", - сказал Зеленский.
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Про це заявила постпред США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.
"Незважаючи на неодноразові прохання України, адміністрація президента США Джо Байдена категорично відмовилася розглядати ідею відправлення винищувачів F-16 країни, що воює", - пише видання.
"В даний час Сполучені Штати не мають жодних планів щодо відправлення F-16 або будь-яких інших винищувачів", - наводяться слова Сміт.
и выразить глубокие сожаления.
Могут пианино выслать именное.Это их дело как поддерживать.
На нашу Бубочку вже без сліз дивитися не можна! Змарнів з лиця, бо все про країну, про нас з вами думає...
На зло маме обморожу себе уши.
Бригада " Эдельвейс" уже есть
Осталось еще 72й бригаде почетное звание "Мертвая голова" и 80-й "Галичина" и кому-нибуль "Нохтигаль".
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Отработаешь ***** на все 300%, пока на 100% отработочка.
А я то всё думал что он под наступлением имеет в виду,а вот он смертоносный удар.