Мы должны сделать весну такой, чтобы чувствовалось, что Украина движется к победе, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 357-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас был такой день, который можно назвать подготовительным. Подготовительным – по международным мероприятиям, которые пройдут завтра-послезавтра. Позиция Украины, как и всегда, должна быть услышана. Поэтому готовим нашу позицию так, чтобы гарантированно она прозвучала.

Подготовительным был этот день и относительно более продолжительной перспективы. Оборонительные вопросы, экономические – и то, и другое с прицелом на весну этого года. Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне.

Любые попытки России перехватить инициативу должны сломать. И уверен, что мы это сделаем. Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно обнаружить, например, "морпеха". И наша задача сделать так, чтобы все меньше было там и желания удерживать в оккупации украинские территории.

Освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день", - сказал Зеленский.

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