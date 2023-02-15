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Новости Видео Война
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Мы должны сделать весну такой, чтобы чувствовалось, что Украина движется к победе, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 357-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас был такой день, который можно назвать подготовительным. Подготовительным – по международным мероприятиям, которые пройдут завтра-послезавтра. Позиция Украины, как и всегда, должна быть услышана. Поэтому готовим нашу позицию так, чтобы гарантированно она прозвучала.

Подготовительным был этот день и относительно более продолжительной перспективы. Оборонительные вопросы, экономические – и то, и другое с прицелом на весну этого года. Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне.

Любые попытки России перехватить инициативу должны сломать. И уверен, что мы это сделаем. Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно обнаружить, например, "морпеха". И наша задача сделать так, чтобы все меньше было там и желания удерживать в оккупации украинские территории.

Освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский о ситуации в Бахмуте: "Сложно, держатся"

Автор: 

Зеленский Владимир (20482)


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Топ комментарии
+18
Наприклад - запустити свій ВПК, наштампувати ракет, дронів та іншої зброї, щоб менше залежати від чужих поставок? Так це треба було робити ще рік тому.
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15.02.2023 23:32
+18
Хоч би нумерували в ОПі ці відосики,щоб можна було цей серіал передивитися.Не здивуюся,якщо цю "нєтлєнку" в шкільну програму введуть.Буде у дітей домашнє завдання-передивитися 257-ме звернення *********** до народу.
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15.02.2023 23:34
+13
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15.02.2023 23:32
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Правила форума Совет форумчан
Іншими словами, щось типу "Зігріємо Сонце!"...
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15.02.2023 23:26 Ответить
Угу..Піднімемо температуру всесвіту на 2 градуси по Цельсію.
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15.02.2023 23:37 Ответить
Шашльікі на дєвятаМай (с)
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16.02.2023 04:47 Ответить
Черговий відосик від 95 кварталу, на більше просто не тягне.
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16.02.2023 09:47 Ответить
Про Резнікова - Партнер компанії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81 «Астерс» (листопад 2018https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] -березень 2020https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] ), заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської міськадміністрації (з квітня 2016 по вересень 2018 року), заступник https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 міського голови - секретар https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської міської ради (з червня 2014 по грудень 2015 року),
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15.02.2023 23:30 Ответить
Вибачаюся не в тему - до чого це я , почитайте про Юридичну компанію Астерс , в якій до входження у владу ЗЕ ПРАЦЮВАВ РЄЗНІКОВ , до березня 2020 року . Як Ви думаєте, він знав хто з ОПУ КЕРУЄ СУДІВСЬКИМ КОДЛОМ ? А сьогодні цього замісника Єрмака попалила УП . Робимо висновки, чому ЗЕ РЕКОМЕНДУВАЛИ ЗАЛИШИТИ РЄЗНІКОВА МІНІСТРОМ? Гарячу лінію ревізорів США ВИКОРИСТАВ.😆
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15.02.2023 23:37 Ответить
Заява АСТЕРС - березень 2020 року ( рік праці ПРи владі ЗЕ , й одразу після відсторонення Андрія Богдана на місце котрого ПРийшов Єрмак ) й покликав у віцепремжри свого партнера по бізнесу у Києві
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15.02.2023 23:43 Ответить
То чи справді раптом ненароком випливають справи замісника Єрмака у розслідуванні журналіста УП? Сірьожа Лещенко теж книжку амбарну Януковича колись знайшов і став соросьонком за гроші Пінчука й служить тепер Єрмаку
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15.02.2023 23:59 Ответить
Да ну,Вавасік,нашо нагнітати,інвесторів порозганяєш такими заявами,може краще шашлики на майскіє ?
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15.02.2023 23:31 Ответить
Наприклад - запустити свій ВПК, наштампувати ракет, дронів та іншої зброї, щоб менше залежати від чужих поставок? Так це треба було робити ще рік тому.
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15.02.2023 23:32 Ответить
так роби щось ! вижени хоч одного злодія з МО.
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15.02.2023 23:32 Ответить
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15.02.2023 23:32 Ответить
Ну да, Буданов в марте этого года уже всё "деоккупировал", если кто помнит
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15.02.2023 23:33 Ответить
Хоч би нумерували в ОПі ці відосики,щоб можна було цей серіал передивитися.Не здивуюся,якщо цю "нєтлєнку" в шкільну програму введуть.Буде у дітей домашнє завдання-передивитися 257-ме звернення *********** до народу.
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15.02.2023 23:34 Ответить
Та тьху на Вас, ото нашим дітям таке бажати проти ночі)
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16.02.2023 00:27 Ответить
"Малая Земля" Брєжнєва когось надихнула. І він так хоче, але "по соврєменному"
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16.02.2023 02:10 Ответить
В Китае во времена Великого кормчего (Мао) были изданы цитатники с его изречениями. Может, пора бы уже и нам придумать что-то подобное? И пусть цитаты величайшего изучают не только дети? Дарю идею, не благодарите.
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16.02.2023 07:14 Ответить
Идея уже украдена (у "слуг" по другому не бывает) и пошла в печать.
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16.02.2023 10:51 Ответить
Це він вже стільки виродив??
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16.02.2023 11:13 Ответить
Найвеличніший у всьому.
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16.02.2023 11:18 Ответить
це що? п'ятдесят відттінків зеленського?
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17.02.2023 00:49 Ответить
и язык еще поворачивается.......
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15.02.2023 23:36 Ответить
Ввечорі перестане. Нюхне й буде щось незрозуміле бебать
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16.02.2023 11:33 Ответить
зачем ждать вечера, если это можно сделать прямо сейчас! ))
https://twitter.com/i/status/1592105056777736193
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16.02.2023 11:48 Ответить
Та то капець..то вже навіть не іспанський сором..це ж не тільки ми бачимо...ладно оті гундосики з запихуванням кулачків і рила у відеосуфлер з камерою, та почухування шнобеля..реально руки прив'язувати на людях треба
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16.02.2023 12:03 Ответить
это зеля в Херсон сразу после деоккупации приехал... )
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16.02.2023 12:12 Ответить
Клоун знов про весну. А коли ж саджатимеш? Тріпло.
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15.02.2023 23:41 Ответить
Ні..він так заволав "ЦІ ДНІ" - в мене кішка підскочила - типу що? Вже пора?
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15.02.2023 23:54 Ответить

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16.02.2023 00:03 Ответить
А как он сам себя посадит?
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16.02.2023 07:01 Ответить
Только он имел в виду деревья что прогорели))
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16.02.2023 13:10 Ответить
гундосик записал видосик, есть же мудаки которые это смотрят
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15.02.2023 23:42 Ответить
Треба хоч частинами..щоз знати, що воно ще там мухлює
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15.02.2023 23:55 Ответить
мабуть, лисому другий орден видасть
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15.02.2023 23:42 Ответить
Умнічка! Про Чонгар щось розкажеш?
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15.02.2023 23:45 Ответить
Найзеленіший перемогатель виліз.
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15.02.2023 23:47 Ответить
США й надалі підтримуватимуть Україну, але не планують відправляти Києву винищувачі.

Про це заявила постпред США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.

"Незважаючи на неодноразові прохання України, адміністрація президента США Джо Байдена категорично відмовилася розглядати ідею відправлення винищувачів F-16 країни, що воює", - пише видання.

"В даний час Сполучені Штати не мають жодних планів щодо відправлення F-16 або будь-яких інших винищувачів", - наводяться слова Сміт.
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15.02.2023 23:47 Ответить
Та даже если и дадут те истребители толку будет ноль. Уже год что-то дают - и легендарные Хаймарсы, "оружие победы" и прочее фуфло теперь приедет - а воз и ныне там. И где те миллиарды от всего мира - они были? Или по кишеням попрятаны? Тем временем волонтёры на ПНВ, БПЛА и прочую дешёвку по копейке собирают. Парадокс
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16.02.2023 01:15 Ответить
Пидтрымуваты можно и хорошим видосом, медальки раздавать,передать пламенный привет
и выразить глубокие сожаления.
Могут пианино выслать именное.Это их дело как поддерживать.
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16.02.2023 07:49 Ответить
гєзніков має, гєзніков гухається.
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15.02.2023 23:52 Ответить
І тут Остапа понесло... Нюхнув, мабуть, трішечки. )))
На нашу Бубочку вже без сліз дивитися не можна! Змарнів з лиця, бо все про країну, про нас з вами думає...
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16.02.2023 00:02 Ответить
Махнув зерно на кокс..
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16.02.2023 00:29 Ответить
Змарнів, це точно. В телевізор пика не вміщається, треба більший купувати, а пенсія мала...
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16.02.2023 07:17 Ответить
БЛТЬ, ні копійки для армії не пожертвував, південь здав, а тепер цьому ПОЦУ треба видимість перемоги...**** ПОВІСИТЬ БИ МАЛОРОСА ЗА КРАШАНКИ !!!
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16.02.2023 00:09 Ответить
Цікаво, як багато людей вже не можуть більше переносити, слухати, їх тошнить від безкінечної брехні цього кривавого клоуна. Навіть війна, стільки жерт нічого в ньому не змінило.
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16.02.2023 00:30 Ответить
Особисто мені гидко дивитись навіть на світлину із цією істотою. Що там вже казати про відео... Можу спокійно і з насолодою переглянути відео, де кацапам в Чечні ріжуть голови, а ось від ********* зелених гундосиків мене одразу ж вивертає.
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16.02.2023 00:41 Ответить
Если бы не ты-зеленое лайно,то до перемолоть бы мы рухались намного быстрей,а скорей всего перемогли бы уже
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16.02.2023 00:48 Ответить
если бы не зеленое говно, то полномасштабного вторжения не было бы.
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16.02.2023 08:01 Ответить
на шашлички на майские да? как год назад *****!!!
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16.02.2023 01:05 Ответить
Какой же ж умничка! Вот мама Римма гордится сыном! И папа тоже, так себе думаю.
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16.02.2023 01:11 Ответить
Этой пешке Зе уже давно пора ультиматум поставить - или даёте то вооружение что нам надо и наёмников, всё что нужно для победы, или Украина сдаётся и завтра путлеровцы будут под Варшавой. А это уже 5 статья НАТО, если что... Думаю только в этом случае НАТА смешная зашевелилась бы
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16.02.2023 01:28 Ответить
Так Вовуся его и поставил:"Не подарите всего чего я желаю,то наступать отказываюсь."
На зло маме обморожу себе уши.
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16.02.2023 07:35 Ответить
Готувати до здачі вони почали не сьогодні.
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16.02.2023 07:19 Ответить
це ж треба вийти на площу та заграти пісюном на роялі. але для Найкращого В Світі Надувного Президента нема нічого неможливого
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16.02.2023 05:54 Ответить
То не гавкай тоді..бо задовбав вже своїми відосіками. Блювотина. Тьфу... ***...
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16.02.2023 06:22 Ответить
Ты вчера уже начал делать, тупой идиот!
Бригада " Эдельвейс" уже есть
Осталось еще 72й бригаде почетное звание "Мертвая голова" и 80-й "Галичина" и кому-нибуль "Нохтигаль".
=============
Отработаешь ***** на все 300%, пока на 100% отработочка.
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16.02.2023 07:00 Ответить
А як же шашлики, мільйони дерев, «весна прийде - саджати будемо»?
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16.02.2023 07:30 Ответить
Сильный видос, уверен кацы уже пакуют чемоданы и до дому валят.
А я то всё думал что он под наступлением имеет в виду,а вот он смертоносный удар.
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16.02.2023 07:31 Ответить
Травневі шашлики.
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16.02.2023 07:41 Ответить
таки да... придет весна - будут посадки... и само собой шашлычок на улице с каким-то названием...
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16.02.2023 07:46 Ответить
От зеуйопипиську на стлуп за шию, на Банковій - вмомент потепліє...
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16.02.2023 08:06 Ответить
Загальні фрази, тупий погляд... Знову пацаня накурилося.
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16.02.2023 08:13 Ответить
Он не курить. Він серьозний нарком.Кокос і тільки кокос...
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16.02.2023 08:34 Ответить
Підемо мля на шашлики по новому мля асвальті
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16.02.2023 08:30 Ответить
Видно йому руки звязали,щоби на тер клюв ,яким затягував "доріжку"...))))
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16.02.2023 08:32 Ответить
Сьогодні Володі краще помовчати і їздити тихо до Європи і США і просити те, що мав був робити сам три роки до активної фази нападу, а не зупиняти оборонні підприємства, заспокоювати громадян і кликати на шашлики і дивитися в очі пуйла. То хто там не хотів закінчити війну, Порошенко? То він наживався на війні? А хто ж це робить чотири роки? Ляпати язиком з папірця переможні речі, не будувати танки, ракети і дрони.
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16.02.2023 09:38 Ответить
Що тільки ми не робили кожної весни: і саджали і шашлики їли...
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16.02.2023 10:23 Ответить
Тепер он кокс нюхати став частіше...
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16.02.2023 11:28 Ответить
н-да..
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16.02.2023 14:31 Ответить
 
 