Бой пехотинцев с оккупантами на окраине Бухмута: "Пацаны, пригнитесь, я тоже поработаю". ВИДЕО
Видеозапись фрагмента боевой работы вблизи Бахмута была опубликована украинскими воинами в соцсети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи группа украинских пехотинцев находится в окопе. Некоторые из воинов стреляют в направлении вражеских позиций. На записи слышна работа пулемета.
"Пацаны, пригнитесь, я тоже поработаю", - говорит один из воинов своим побратимам и тоже начинает стрелять в оккупантов.
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https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
https://novosti-n.org/ua/news/-Zabraly-z-okopa-u-Mykolayevi-suddya-vidpustyv-kapitana-ZSU-a-prokurora-zaklykav-pokaraty-261926