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Новости Видео Война
20 091 38

Бой пехотинцев с оккупантами на окраине Бухмута: "Пацаны, пригнитесь, я тоже поработаю". ВИДЕО

Видеозапись фрагмента боевой работы вблизи Бахмута была опубликована украинскими воинами в соцсети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи группа украинских пехотинцев находится в окопе. Некоторые из воинов стреляют в направлении вражеских позиций. На записи слышна работа пулемета.

"Пацаны, пригнитесь, я тоже поработаю", - говорит один из воинов своим побратимам и тоже начинает стрелять в оккупантов.

Читайте также: Воины 3-й ОШБр штурмуют позиции оккупантов-"вагнеровцев" вблизи Бахмута. ВИДЕО боя

Автор: 

боевые действия (4120) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+41
Руськомовні пліч-о-пліч з україномовними проти татаро-монгольської агресії. Ось така має бути вільна демократична Україна.
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16.02.2023 12:13
+22
Бийте рашиську наволоч, рідненькі наші хлопчики! Аби й згадки про них не залишилося на святій українській землі!
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16.02.2023 12:16
+21
ДБР туди не доїде.... всереться.
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16.02.2023 12:39
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Руськомовні пліч-о-пліч з україномовними проти татаро-монгольської агресії. Ось така має бути вільна демократична Україна.
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16.02.2023 12:13 Ответить
а навіщо нам той татаро монгольський язик..украна буде вільна коли тут не буде того смердючого язика
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16.02.2023 19:56 Ответить
а ти не путай мову нашу з татаромонгольським язиком..чи ти з когорти тих кому нема різниці тоді тобі місце не тут а на раша тудей
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16.02.2023 20:09 Ответить
коли моі предки іли віделкою. предки москалів ще жаб сирими іли на болоті
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16.02.2023 20:11 Ответить
москаль .на тебе потвора і часу шкода. вали в спам огризок
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16.02.2023 20:29 Ответить
приходь.. в нашій землі москалів багато прикиданих..от тіки москаль не бачити тобі нашоі землі і нашоі украіни...******
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16.02.2023 20:39 Ответить
Не "тіки", а "тільки", не "нашоі", а "нашої", не "украіни", а "України". Навчись спочатку сам писати українською мовою, а потім будеш інших повчати. І май повагу до України! Назву держави пишуть з великої літери! Кацап смердючий!
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16.02.2023 20:49 Ответить
не "моі", а "мої", не "іли", а "їли", не "віделкою", а "виделкою"! телепень неосвічений!
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16.02.2023 20:48 Ответить
Извините, а вы сами где воюете, где бьетесь с носителями смердючего языка?
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16.02.2023 22:39 Ответить
не пробачаю .згинь носітель зарази
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17.02.2023 09:36 Ответить
ще заспівай мені про дружбу навіки..це вже було..бачімо кожен день твоіх друзів через приціл
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16.02.2023 19:58 Ответить
Класний фільм: "Потєрь нєт"
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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16.02.2023 12:15 Ответить
Жадібність у щурів більше за страх.... та й вони розраховуючи що Поліція й НГ їх захистять.
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16.02.2023 12:38 Ответить
Поліцейські, нацгваардійці , сбу , " Альфа "деж воюють на нулю. Не но не всі, але просто нагадаю вам. А ви вже думайте, чи хтось їх захистить ? )
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16.02.2023 13:06 Ответить
Бийте рашиську наволоч, рідненькі наші хлопчики! Аби й згадки про них не залишилося на святій українській землі!
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16.02.2023 12:16 Ответить
Щас ДБР возбудится и начнёт искать бойца, который дал характеристику зе-власти и что с ними будет !
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16.02.2023 12:35 Ответить
ДБР туди не доїде.... всереться.
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16.02.2023 12:39 Ответить
Та ті покидьки щось придумають....
https://novosti-n.org/ua/news/-Zabraly-z-okopa-u-Mykolayevi-suddya-vidpustyv-kapitana-ZSU-a-prokurora-zaklykav-pokaraty-261926
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16.02.2023 12:48 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.02.2023 12:42 Ответить
Бубочке покажите, особенно конец.
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16.02.2023 14:28 Ответить
Цілком згоден з останніми словами 👍👍👍 Слава нашим героям 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.02.2023 14:30 Ответить
у наших хлопців настрій такий, що уже готові до Криму звільняти наші землі!
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16.02.2023 14:46 Ответить
крим то крим... але спочатку необхідно - конче необхідно - звільнити Київ! а далі піде як по маслу...
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17.02.2023 06:46 Ответить
КРАСУНЧИКИ!!!!
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16.02.2023 16:35 Ответить
Они километра три от Бахмута наверно.Или два
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16.02.2023 17:56 Ответить
лапоть ми дома..
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16.02.2023 20:00 Ответить
Ой... НЕЛЬЗЯ ТАК ДОЛГО стрелять с одного места !!!!
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16.02.2023 23:09 Ответить
Якщо відео виклали, то значить можна було) це ж як лотерея, не знаєш де на тебе і що чекатиме. Одні можуть постійно переміщуватися, бути підготовленими, все правильно робити, а їм там снаряд взяв в окоп і прилетів, який не повинен був прилетіли, а він прилетів, через знос ствола у орків не туди, куди "повинен", або побачили, куди перемістилися з коптеру орки, а наші думали, що тут можна ще посидіти і т.п. Звісно краще все робити по військовій науці, але елемент везіння також не скасуєш тут.
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17.02.2023 11:08 Ответить
То что ты написал - это то,что "от тебя не зависит"... И этого достаточно много, что бы игнорировать элементарные меры предосторожности - "не вести долго огонь с одного места "...
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17.02.2023 17:12 Ответить
 
 