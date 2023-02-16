Бой пехотинцев с оккупантами на окраине Бухмута: "Пацаны, пригнитесь, я тоже поработаю". ВИДЕО

Видеозапись фрагмента боевой работы вблизи Бахмута была опубликована украинскими воинами в соцсети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи группа украинских пехотинцев находится в окопе. Некоторые из воинов стреляют в направлении вражеских позиций. На записи слышна работа пулемета.

"Пацаны, пригнитесь, я тоже поработаю", - говорит один из воинов своим побратимам и тоже начинает стрелять в оккупантов.

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