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Новости Видео Война
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Сотни гробов с телами ликвидированных оккупантов ждут отправки в Россию в крупном производственном цехе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты гробы с телами ликвидированных в Украине российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, готовят уничтоженных захватчиков для отправки в Россию в огромном производственном цехе. Его пол полностью заставлен гробами, в которых лежат черные мешки.

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Автор: 

армия РФ (19358) смерть (9230) уничтожение (7010)


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Топ комментарии
+72
Як на заводі, тількі цей цех шльопає в дві зміни хорошіх рюзкіх
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16.02.2023 13:23
+50
Сколько много хороших руське 🥰
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16.02.2023 13:25
+41
сльози радості мешают мне гаварить...
авто ВАЗ -готуй тазіки з гайками
пушно мех-готуй шуби боярские соболіние
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16.02.2023 13:26
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Як на заводі, тількі цей цех шльопає в дві зміни хорошіх рюзкіх
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16.02.2023 13:23 Ответить
Уйня. Баби ще нарожають.
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16.02.2023 13:45 Ответить
Но уже в соседнем цеху!
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16.02.2023 14:24 Ответить
"Вы лучше лес рубите на гробы, впрорыв идут кацапськи батальоны!"👍👍👍
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16.02.2023 15:04 Ответить
Сколько много хороших руське 🥰
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16.02.2023 13:25 Ответить
Харошіх Рюззкіх много НЕ БУВАЄ!
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16.02.2023 14:46 Ответить
сльози радості мешают мне гаварить...
авто ВАЗ -готуй тазіки з гайками
пушно мех-готуй шуби боярские соболіние
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16.02.2023 13:26 Ответить
як вони їх обирають - кому у домовину, а кому перетворитися на український чорнозем?
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16.02.2023 13:26 Ответить
Так само як обирають за кого дати ладу, за кого шубу, кого до крематорія, а кто буде годувати собак. БЕЗПРОГРАШНОЮ ЛОТЕРЕЄЮ!
А взагалі може по національності? Типу, чеченець в будь-якому разі має повернутися, ще якийсь "-нець" -50/50 залежно від товарного вигляду, а вєлікій рус Ванька взагалі нічого не вартий, нехай валяється.
Хто їх, свинособак, зрозуміє?
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16.02.2023 13:43 Ответить
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16.02.2023 13:27 Ответить
Дамой.
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16.02.2023 13:27 Ответить
К Кобздону и к доктору Лизе .
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16.02.2023 14:25 Ответить
СМЕРТЬ окупантам рашистам !!!
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16.02.2023 13:30 Ответить
Бесславные кавалеры ордена ченых пакетов гниют и смердят в ожидании отправки хотябы до момента превратится в смердящую слизь...
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16.02.2023 13:32 Ответить
Всё по классике - "Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь!.." (с)
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16.02.2023 13:33 Ответить
В 100000 разів більше треба....
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16.02.2023 13:35 Ответить
стільки дохлих кацапів не можуть не радувати око.
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16.02.2023 13:36 Ответить
...там русью пахнет...
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16.02.2023 13:37 Ответить
А может это цех, изготовления мясных консервов?Из сои ж дерьмо,какое то клепают...
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16.02.2023 13:40 Ответить
Отработали братья
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16.02.2023 13:41 Ответить
І тут вони беруть кількістю
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16.02.2023 13:41 Ответить
Этому повезло больше... Живой.

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16.02.2023 13:41 Ответить
гуттаперчевый мальчик )) теперь шоб в дворовых удобствах штаны снять-натянуть зубами, разовьёт супергибкость!
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16.02.2023 14:06 Ответить
лучше б ему настольний биллиард подарили
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16.02.2023 14:47 Ответить
или гитару. можно даже рояль
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16.02.2023 17:37 Ответить
домовинний цех трупооброблювального заводу імені путіна
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16.02.2023 13:43 Ответить
В индустриальных масштабах, как говорится …
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16.02.2023 13:46 Ответить
https://youtu.be/F2R11RK5_ds ...

Бывший министр финансов рабZeи Михаил Задорнов о шансах рабZeи в войне с Украиной...по факту шансов ноль целых ничего десятых..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱💪✊🔱💙💛🔱👍💯💯💯
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16.02.2023 13:47 Ответить
Хто ще не бачів?
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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16.02.2023 13:48 Ответить
Хороші росіянці відправляються в родния іпеня.
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16.02.2023 13:51 Ответить
...на правах реклами
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16.02.2023 13:54 Ответить
От дивлюсь на цю картину і такий сум накочується
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16.02.2023 13:55 Ответить
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16.02.2023 13:58 Ответить
та ета фсьо фєйк, патаму шта патєрь нєт. )
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16.02.2023 14:01 Ответить
А это не гробы)это ящики))перемололи бы и могли бы похоронить сразу в Братском контейнере и хоронить и перевозить удобнее.
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16.02.2023 14:02 Ответить
"хоть камні с неба, скоро будем на родіне"
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16.02.2023 14:03 Ответить
созревают парашные тварюшки))) шоб в радные бєбєня вже прийшли готовим копальхеном ))
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16.02.2023 14:03 Ответить
Translator

Это мобилизация и прибыли мобилизованные?
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16.02.2023 14:08 Ответить
парковка "белых жигулей"
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16.02.2023 14:12 Ответить
Гробосборочный цех мастера Безенчука
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16.02.2023 14:27 Ответить
А цинк-то пожалели.
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16.02.2023 14:30 Ответить
А как радовались-то вначале!
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16.02.2023 14:36 Ответить
https://youtu.be/nSykl99WKrQ ...

Сергій Стерненко каже що Шайга та повар фюрера Пригожин воюють між собою....😁🦍👹😁 два дебіла це вже не сила 🤣
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16.02.2023 14:43 Ответить
Аж хочеться заспівати пісню-"Мама, приезжай и меня забери.

Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.

Мама, я сгорел"
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16.02.2023 14:43 Ответить
гарно так , рядками лежать. репетиція на парад побєди
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16.02.2023 14:45 Ответить
Ла....ла-ла ла-ла а ***** всьо мала.... кацапська пісня.
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16.02.2023 14:47 Ответить
патерь нет(с)
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16.02.2023 14:48 Ответить
дамбас паражняк не гоніт!!!
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16.02.2023 14:48 Ответить
Непрерывное производство
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16.02.2023 14:52 Ответить
Та говорят это наша погибшие
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16.02.2023 14:59 Ответить
А ти більше слухай! 😎
В кінці стрічки, там де кришки прибивають до трун бачиш якихось осіб в військовій формі? Той, що справа, в формі, якої в ВСУ нема, і малюнок камуфляжу не наш. А у лівого нарукавна біла пов*язка. Кацапи якраз носять білі та червоні. Наші сині та зелені.
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16.02.2023 15:51 Ответить
Та я понимаю что это русня но лежат наши. Они сняли ролик и выложили
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16.02.2023 16:00 Ответить
Ты сегодбя зарегистрировалось шоб разносить русское инфодерьмо? Хавай его сам.
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16.02.2023 18:04 Ответить
Задай себе один вопрос: зачем кацапам укладывать погибших украинских солдат в гробы? Тела погибших , переданные в раньших обменах перевозились в черных мешках.
Так что переставай нести юхню здесь.
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17.02.2023 00:00 Ответить
Ну какого хера, если своих мозгов нет, запускаешь фейки врага. Видео выложили на каналах вагнера. А теперь смотри и рассуждай. Снимают как попало, украдкой, тайком, качество замуленное. Явно это видео снималось не для того чтобы показать: вот мол передаем тела ЗСУ. Тогда бы и качество было выше, и показали бы крупным планом нашивки и другие опознавательные знаки во многих гробах. Но этого нет. Значит, кто-то снимал для себя, без разрешения, пораженный страшными потерями. И лишь потом они сделали приписку про якобы тела украинцев и выложили в сеть. Короче, включай мозги, рассуждай. Гробы едут на расию. Бабы будут довольны...
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16.02.2023 17:52 Ответить
Да никто не стал бы заморачиваться в мордоре с гробами, если бы это были тела солдат ВСУ. Загрузили бы в Камаз и отвезли на обмен. Так что скорее всего разнон про украинских солдат запустили сами рашисты, когда поняли, что видео с убитыми орками утекло в сеть.
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16.02.2023 23:59 Ответить
Хтось вкинув і вже понесли сюди
Це наші солдати, відео взяли з каналу вагнера.
Це втрати в Солідарі і на заводі Красної Гори.
Яка гнида не перевіряє інформацію?
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16.02.2023 15:00 Ответить
рузьке наших солдат запаковывают? ты о них хорошего мнения, в буче просто в яму всех бросали...
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16.02.2023 16:48 Ответить
Це відео навмисно поганої якості є доказом, що хтось з рашистів знімав, як рашисти готують падлу вагнерівців до відправки в ерефію. Якщо в тебе є інформатори в пвк вагнер, розкажи що не так, і що тобі відомо.
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16.02.2023 21:57 Ответить
Яка гнида не перевіряє інформацію?"

Гниду зовут "Сергей Кузнечиков". Эта гнида не попробовала включить мозги и подумать, зачем руснявым класть солдат ВСУ в гробы, а сразу понесла зраду в массы.
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17.02.2023 00:02 Ответить
Гандон шарій каже шо це тіла воїнів зсу

Як зрозуміти чиї це тіла ?
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16.02.2023 15:03 Ответить
А вообще Шарий широко известен достоверностью своих заявлений, да?
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17.02.2023 00:04 Ответить
аж ніяк

просто які пруфи шо це вагнер ?
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17.02.2023 11:17 Ответить
готова декорація для фільму жахів "Смерть в мішках"
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16.02.2023 15:05 Ответить
фільм жахів "Бахмут,іскатєлі могіл"
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16.02.2023 16:19 Ответить
Зверніть увагу на саме пакування: ящики для падла збиті аби як з кривих дощечок від піддонів. Дуже добре це видно на кришках.
Це все, що потрібно знати про сруську якість
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16.02.2023 15:09 Ответить
Сергій! А чи є різниця між падлою і стервою? Чи все одно це однакова кацапська пропастина?
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16.02.2023 17:55 Ответить
Мало
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16.02.2023 15:41 Ответить
замовлю собі таку картину додому з хорошіми руцькими в домовинах
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16.02.2023 16:17 Ответить
Атслужу як надо і вернусь!
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16.02.2023 16:19 Ответить
Да не! Голливуд! Постанова! Они уже пришли убитыми!
Их мама как покатала их на 9 мая в танчике вместо коляски, так моСК у них и умер сразу!
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16.02.2023 16:37 Ответить
счастья и здоровья безвременно усопшим
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16.02.2023 17:09 Ответить
Там такий "руський дух" .... стоить в цеху. Ні яких дезиків не хватить
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16.02.2023 18:41 Ответить
Сдох Максим ну и х... с ним.
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16.02.2023 19:37 Ответить
патєрь нєт
це аналагавнєта способ спать
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16.02.2023 20:40 Ответить
Як барани йдуть самовільно на забій
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16.02.2023 23:10 Ответить
Как удачно съездили хохлов пострелять, теперь попадут в рашистский рай, а могли бы просто сдохнуть лет через 30-50.
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16.02.2023 23:55 Ответить
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно -путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы -история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия.
Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще ( примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное. ( их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
Невзоров
https://t.me/nevzorovtv @nevzorovtv
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17.02.2023 14:02 Ответить
 
 