Сотни гробов с телами ликвидированных оккупантов ждут отправки в Россию в крупном производственном цехе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты гробы с телами ликвидированных в Украине российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, готовят уничтоженных захватчиков для отправки в Россию в огромном производственном цехе. Его пол полностью заставлен гробами, в которых лежат черные мешки.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 140 460 человек (+690 за сутки), 287 вертолетов, 3296 танков, 2306 артсистем, 6517 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА