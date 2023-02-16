Трое россиян "200" и один - "300": спецназовцы ГУР МО Украины атаковали оккупантов в Парасковеевке близ Бахмута. ВИДЕО

Спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили и атаковали группу российских оккупантов в селе Парасковеевка на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, скорректированный удар артиллерии первым же ударом уничтожил трех оккупантов и ранил еще одного. Видеозапись атаки опубликована в соцсетях.

"9 февраля 2023 года спецназовцы ГУР МО Украины ликвидировали часть боевиков, состоявшую из двух враждебных групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка. По итогам: трое россиян 200 и один 300 после первого же попадания", - говорится в видео.

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