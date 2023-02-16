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Трое россиян "200" и один - "300": спецназовцы ГУР МО Украины атаковали оккупантов в Парасковеевке близ Бахмута. ВИДЕО

Спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили и атаковали группу российских оккупантов в селе Парасковеевка на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, скорректированный удар артиллерии первым же ударом уничтожил трех оккупантов и ранил еще одного. Видеозапись атаки опубликована в соцсетях.

"9 февраля 2023 года спецназовцы ГУР МО Украины ликвидировали часть боевиков, состоявшую из двух враждебных групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка. По итогам: трое россиян 200 и один 300 после первого же попадания", - говорится в видео.

Читайте также: Танкисты уничтожают позицию неприятельского расчета ПТРК. ВИДЕО

Автор: 

спецназ (617) уничтожение (7010) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+17
Це ж не собака, а свиня. Тому і неушкоджена, бо їй дрібні уламки від ВОГів до сраки (в даному випадку - в буквальному сенсі).
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16.02.2023 14:37
+14
головне що собака не ушкоджена!
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16.02.2023 14:33
+8
під час з'йомок жодна тваринка не постраждала, задвухсотили тільки животних
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16.02.2023 15:15
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Буданов там ? А я думаю - куди подівся!
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16.02.2023 14:32 Ответить
головне що собака не ушкоджена!
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16.02.2023 14:33 Ответить
під час з'йомок жодна тваринка не постраждала, задвухсотили тільки животних
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16.02.2023 15:15 Ответить
Надіюсь, на дрони із тепловізорами не волонтери "скидалися"?
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16.02.2023 14:36 Ответить
Це ж не собака, а свиня. Тому і неушкоджена, бо їй дрібні уламки від ВОГів до сраки (в даному випадку - в буквальному сенсі).
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16.02.2023 14:37 Ответить
Найкращий коментар! Я так сміявся, що мені зараз потрібно змінитися.
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16.02.2023 14:41 Ответить
Я просто пам'ятаю, скільки там свиней бігає бесхозних - працював в Соледарі у жовтні 2022, жили як раз в Парасковіївці. Під Соледаром, мабуть, була якась велика свиноферма, якій трохи прилетіло і свині розбіглися по околицях... то там їх більше, ніж фазанів було.
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16.02.2023 15:18 Ответить
б...,дь, я думаю, що за дивний мотоцикл
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16.02.2023 14:57 Ответить
Хрюлей-Хрякінсон )))
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16.02.2023 15:20 Ответить
Действительно, упитаный такой кабанчик, видно знал и готовился попировать. А собачка тоже есть на видео и выглядит по-другому, как собака. От 58 сек. в правой стороне видео на дороге.
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17.02.2023 01:27 Ответить
Це ж не собака, а свиня. Тому і неушкоджена, бо їй дрібні уламки від ВОГів до сраки (в даному випадку - в буквальному сенсі).
Не Димон. К сожалению свинка таки свое получила. Метра через два как отбежала влево, на земле появились тепловые следы пролитой кровушки. Наш друган своим задом перекрыл облако осколков, и это тоже видно. Учитывая толщину шкуры в задней проекции сего бронемобиля время как раз на то что-бы систола сердца протолкнула кровь через толщину шкуры на землю.
У поросенка нервы не из стали .
Без оказания неотложки побратим не жилец. Жаль.
Хотя может москалыки и позарились на дармовую салонинку. Кутак им в челюсть!

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17.02.2023 11:44 Ответить
Кровушку бачив... але це не схоже на масивну кровотечу, до того ж, низька зовнішня температура сприятиме згортанню крові. Сподіваюся, свинка ще трохи послужить, а салом з неї будуть ласувати вже наші хлопці
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17.02.2023 11:53 Ответить
до попереднього коментарю: а це ще й може бути і не кров )))) як правильно кажете - нерви у порося не зі сталі, могло і щось інше проштовхнутися з "задньої проекції", що теж має схожі теплові сліди )))
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17.02.2023 11:59 Ответить
а це ще й може бути і не кров ))))

Вот об этом не подумал)))) Хорошее замечание
Оставим ему шанс! Не будем решать судьбу нашего друга.
И хай те москали слюной удавлятся якщо камарад утече.
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17.02.2023 14:36 Ответить
ГУРовському режисеру потрібно у "МАДЯРА" вчитися уміння надавати насолоду до ранкової кави!
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16.02.2023 14:40 Ответить
Де ви таких розмірів собак бачили?) То справжнісіньки півтони української люті у вигляді бойового кабана-диверсанта
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16.02.2023 15:17 Ответить
Шарику респект !
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16.02.2023 15:28 Ответить
Молодці, респект!!!
https://www.youtube.com/watch?v=B2DSnOX71RE

Така вона, історія…
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16.02.2023 15:52 Ответить
У першій частині роліку здається 4 200 і 1 300... Ще один був самісінько в епіцентрі вибуху!
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16.02.2023 16:51 Ответить
кацапы хороши в тепловизоре. Можно селфи публиковать в инстаграм
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16.02.2023 18:39 Ответить
Точно - то свиня, а не собака. Наїсться тваринка нормально тепер.
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17.02.2023 09:50 Ответить
 
 