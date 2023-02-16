Трое россиян "200" и один - "300": спецназовцы ГУР МО Украины атаковали оккупантов в Парасковеевке близ Бахмута. ВИДЕО
Спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили и атаковали группу российских оккупантов в селе Парасковеевка на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, скорректированный удар артиллерии первым же ударом уничтожил трех оккупантов и ранил еще одного. Видеозапись атаки опубликована в соцсетях.
"9 февраля 2023 года спецназовцы ГУР МО Украины ликвидировали часть боевиков, состоявшую из двух враждебных групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка. По итогам: трое россиян 200 и один 300 после первого же попадания", - говорится в видео.
Топ комментарии
+17 Дмитро Капітун
показать весь комментарий16.02.2023 14:37
+14 MrStepanovM
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+8 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий16.02.2023 15:15
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Не Димон. К сожалению свинка таки свое получила. Метра через два как отбежала влево, на земле появились тепловые следы пролитой кровушки. Наш друган своим задом перекрыл облако осколков, и это тоже видно. Учитывая толщину шкуры в задней проекции сего бронемобиля время как раз на то что-бы систола сердца протолкнула кровь через толщину шкуры на землю.
У поросенка нервы не из стали .
Без оказания неотложки побратим не жилец. Жаль.
Хотя может москалыки и позарились на дармовую салонинку. Кутак им в челюсть!
Вот об этом не подумал)))) Хорошее замечание
Оставим ему шанс! Не будем решать судьбу нашего друга.
И хай те москали слюной удавлятся якщо камарад утече.
https://www.youtube.com/watch?v=B2DSnOX71RE
Така вона, історія…