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Бойцы наблюдают за только что уничтоженными двумя вражескими БМП-2: "Так мы сегодня "русский мир" встретили. Красиво. Следующий, бл#дь". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили две российские БМП-2 на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удачной атаки воины записали видео, на котором они наблюдают за ее результатами и комментируют, что видят.

"Как-то так. Красиво... Следующий, бл#дь... Так будет с каждым, кто на нашу землю придет, бл#дь... Они оттуда, как крысы убегали... Мы с Макаром - он из РПК, я со своего, джаги-джаги... Так мы сегодня "русский мир" встретили... Вот так фаершоу!", - разговаривают между собой бойцы, глядя, как догорает вражеская бронетехника и детонирует боекомплект.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также: Танкисты уничтожают позицию неприятельского расчета ПТРК. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) уничтожение (7010) Авдеевка (2444) БМП (403)


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Топ комментарии
+54
Красунчики наші.
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16.02.2023 15:27
+39
Дуже гаряча зустрч-всім зустрічаючим респект...
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16.02.2023 15:27
+35
джагі-джагі, бл*дь!
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16.02.2023 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Пукають.... Тікають і пукають!
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16.02.2023 15:25 Ответить
Пукати -лускати, тріскатись
Пукати - пердіти
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16.02.2023 15:28 Ответить
Пердять,,, Але не встигли втекти!
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16.02.2023 15:32 Ответить
Ми з Макаром - він з РПК, я зі свого, джагі-джагі...Оце так файєршоу!"

козацькі джагі-джагі

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16.02.2023 15:35 Ответить
Джагі- Джавелін.
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16.02.2023 16:00 Ответить
Що таке джагі-джагі?
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16.02.2023 17:22 Ответить
ось це - ПТРК

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16.02.2023 18:50 Ответить
проти панцирників

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16.02.2023 18:58 Ответить
Це ж крилатий гусар. "Панцерні козаки" виглядали по іншому
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16.02.2023 21:47 Ответить
Слова з пісні (кацапської). Далі здогадайтесь самі. )

"Будем делать джага-джага
Полночи в разных позах"

https://youtu.be/9EYb6Nfw1Zg
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16.02.2023 18:52 Ответить
Максим Кривоніс - яскрава історична постать. гордість...бач співпало сьогодні містячковому художнику замовив копію картини "Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким"
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16.02.2023 18:47 Ответить
пишіть вірно"....зрадником українського народу Ієремією Вишневецьким"
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16.02.2023 18:51 Ответить
добре, копію підпишу саме так, бо в оригіналі не так
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16.02.2023 18:52 Ответить
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16.02.2023 18:59 Ответить
Ви міряєте ********* мірками. Правда в тому що велика частина тодішніх українців була на стороні влади а не повстанців. Інакше звідки б за поляків воювало стільки реєстровців (які постійно переходили з/на сторону повстанців. Ярема був нащадком православних руських князів, і насправді вклав величезні кошти в розбудову містечок лівобережної України, запрошував на свої землі селян і звільняв їх від податків на 10 років, давав ссуду на розбудову, що тоді було нечуваною щедрістю
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16.02.2023 21:52 Ответить
Демонізувати Ярему це все одно що демонізувати ЗЕ, і разом з ним ще половину українців. Де гарантія що ваш пращур не був одним з таких 73% що були за Ярему або за більшовиків.
З приводу Яреми раджу подивитись цікавенні розбори польотів на ютюб каналах Братів Капранових, Kozak media, Локальна історія.
Тоді ви побачите що не буває 100% героїв або антигероїв. Той же Северин Наливайко спочатку придушував повстанців Євстафія Дашкевича а потім сам повстав...
Те саме було в 1917 році коли партія 'автономістів' Центральної ради типу Вінниченка і Петлюри розігнали українізовані корпуси бо боялись армію і впливу на неї Скоропадського. А також вважали що вона не потрібна бо заглядали в очі Керенського в пошуках миру. Ще й в Липні 1917 разом з руснею подавили повстання полку Полуботка в Києві що добивався незалежності України. А їх ідеолога Миколу Міхновського і керівників відправили на фронт на м'ясо...
А потім прийшли більшовики і 'автономісти'- малороси прозріли і самі стали воювати. Але армія розбіглась, Петлюра зібрав кого міг, але це вже була агонія.
Але тепер всі вони герої шкільних підручників - люди що розвалили армію через партійні заздрощі і боротьбу за владу...
Я до чого- світ не чорно-білий. І люди теж
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16.02.2023 22:03 Ответить
Красунчики наші.
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16.02.2023 15:27 Ответить
Горіть у пеклі , москолота 🇷🇺💩Z 💥💥🔥🔥🔥
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16.02.2023 15:49 Ответить
Molodci kozaki! Ustroili peklo kacapam vonjucim!
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16.02.2023 15:50 Ответить
Дуже гаряча зустрч-всім зустрічаючим респект...
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16.02.2023 15:27 Ответить
джагі-джагі, бл*дь!
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16.02.2023 15:29 Ответить
То у кацапні пукани так рвуться?
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16.02.2023 15:30 Ответить
Коментарі під час відео-- безцінні!!! )))
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16.02.2023 15:33 Ответить
Повні бехи БК і бадабум.
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16.02.2023 15:33 Ответить
Гарно палають кацапські гобліни 👍🏼👍🏼👍🏼
Молодці наші воіни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.02.2023 15:39 Ответить
Наснаги, здоров'я та успіхів цьому воїну та його побратиму Макару!
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16.02.2023 15:41 Ответить
Красівоє!!!
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16.02.2023 15:41 Ответить
Операторы номинируются на главный приз "Лучшие спецэфекты на сегодня" ...
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16.02.2023 15:45 Ответить
Мнє нравіца сматрєть, як воно горить-вибухає...
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16.02.2023 15:49 Ответить
Тільки зараз я зрозумів, що кнопку повтору натиснув напевно разів 30. І я просто не можу зупинитися. Будь ласка, допоможіть мені.
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16.02.2023 15:50 Ответить
Гарно б/к рветься Мабуть тільки-но поповнили і вистрілять не встигли Торохтять патрони у БМП як град по підвіконню
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16.02.2023 15:52 Ответить
похоже что там не только б/к самой БМП - что-то ещё могли загрузить...
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16.02.2023 15:59 Ответить
Могли в десантне відділення у ящиках патронів накидать - якщо розраховували захопить позицію та організувать ВОП
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16.02.2023 16:08 Ответить
Не знаю, скільки в БМП-2 боєкомплект, а в БМП-1 було 2 500 патронів 7,62 мм, 40 пострілів до гармати 2А-28 "Гром", 4 ПТУРС "Малютка". Якщо приплюсувати те, що в десант входило 1 кулементник, 6 мотострілків та 1 снайпер або гранатометник,то можна порахувати скільки патронів тільки до стрілкової зброї. Думаю,що під час виїзду на бойове завдання, завантажувались ящиками ********** і поверх броні.
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16.02.2023 16:16 Ответить
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16.02.2023 15:53 Ответить
БК рвалось наружу!
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16.02.2023 15:53 Ответить
Гаряча зусріч ))))))))))))
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16.02.2023 15:54 Ответить
Де на том відео ненормативна лексика ? Хлопці розмовляють суто діловою військовою спеціалізованою мовою . Прост не всі розуміють.
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16.02.2023 15:57 Ответить
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16.02.2023 16:01 Ответить
спам, - рекомендую як репост! ))
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16.02.2023 16:31 Ответить
...нічого вже репостити пше
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16.02.2023 18:49 Ответить
І вишенка на торті "Рошен":
Порошенко з передової:

Саме ця артилерійська бригада з першого пострілу розгромила начебто «унікальний» російський арктичний «Тор». Саме вона вказала крейсеру «москва» правильний напрямок. А щоб хлопці продовжували нещадно нищити ворога на Півдні, привезли їм DAFи, Старлінки, шини, без яких зараз в поле ні пікап, ні бус не виїдуть. Також 6 тисяч грілок та інструменти. Ну і наш сюрприз для воїнів - коліматор для M777, який застосовується для точного наведення зброї на ціль. Всі наші артилерійські установки мали б використовуватися з такими коліматорами. Ми зараз робимо все, щоб зі Сполучених Штатів завезти їх нашій арті. Тепер у хлопців є все, щоб продовжувати бити окупанта, але не вистачає БПЛА «Посейдон». Тому ми відкриваємо збір на безпілотник. Половину донатите ви у фонд ГО Справа Громад, половину - закриваю я. Працюємо далі! 🇺🇦
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16.02.2023 16:58 Ответить
*вишенька ...
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16.02.2023 17:51 Ответить
Прям, как товарищ Бывалов из "Волга-Волга": "В недрах МОЕЙ системы! Благодаря МОЕМУ чуткому руководству!"
Без показухи и пиара никак.
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16.02.2023 18:18 Ответить
Хто заважає твоїм зєрмакам так "піаритись"?
Піаритись, передаючи на фронт найнеобхідніше не такий великий гріх, як обкрадання ВСУ твоїми кумирами з 95-го кварталу.

У ЗАПОРІЖЖІ ПОСАДОВЦІ КРАЛИ ГУМДОПОМОГУ МОРСЬКИМИ КОНТЕЙНЕРАМИ Й ВАГОНАМИ

30 Серпня 2022 23:21

https://www.volynnews.com/news/all/u-zaporizhzhi-posadovtsi-kraly-humdopomohu-morskymy-konteyneramy-y-vahonamy/#comments Коментарів: 9

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https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/99b32323a8333aa397049a8a2f2076b4.jpeg

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України провели низку обшуків у Запоріжжі.

Ці слідчо-оперативні дії були зумовлені фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення рф, повідомили в СБУ.

Зокрема обшуки відбулися в міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено речовини, схожі на наркотичні засоби, які відправили на експертизу, незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, велику кількість готівки.

https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/5d62bae4fc66f4a6fa4684a1eb24c0b0.jpeg

https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/8ba6981bd36cf2859f1195f296f835fe.jpeg

https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/f40d5f8fa9cf1ab2fef6278156cfa86f.jpeg
Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко повідомив про масштаби розкрадань гуманітарної допомоги: 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів.

«Посадові особи розкрадали у промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яку привозили у місто й область, і продавали її через торгові мережі «АТБ» та «Сільпо», - повідомив він.

Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі); ст. 368-5 (незаконне збагачення).

https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/b2aab2a352e1165b2f6797fe1e281eb6.jpeg

https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/7e5073a67c84c7039ff519ed3b2b5515.jpeg
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.

За словами Шевченка, підозри висувають голові Запорізької ОВА Олександру Старуху, його заступниці Златі Некрасовій, секретарю Запорізької міськради Анатолію Куртєву і депутату Запорізької міськради Віктору Щербині.

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16.02.2023 18:35 Ответить
Ти мабуть в Т-34 під №102 "Rudy" без шолома їздив та часто головою бився об броню, чи Шарик відкусив тобі залишки сорому?
Зараз не Порошенку і "Справі Громад" дорікати, а злодюгам при зє-владі, которі обкрадають воїнів на фронті.
Чи то другоє?
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16.02.2023 18:43 Ответить
Може про це поговоримо, "танкіст" подоляка?

У Дніпрі викрили схему розкрадання гуманітарки на мільйони гривень (фото, відео)

Учасники злочинної схеми отримували гумдопомогу, доставляли її на орендовані ними склади, а потім її продавали через торгівельні точки та оптові бази.

Фото dpchas.com.ua

Служба безпеки України викрила у Дніпрі волонтерів, які створили незаконну схему отримання і реалізації іноземної та вітчизняної гуманітарної допомоги на мільйони гривень.
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16.02.2023 18:48 Ответить
Подляковський "танкіст", може повідаєш нам, як зєлені в Дніпропетрівській ОДА вкрали 834 вагони!!!!!!!!!! Карл, ВІСІМСОТ ТРИДЦЯТЬ ЧОТИРИ ВАГОНИ гуманітарки? Ось посилання:
https://youtu.be/vG8mfwyWWv0
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16.02.2023 18:53 Ответить
Тобі і таким, як ти заважає допомога та піар Порошенка і ніяк не турбує тотальна корупція і безсоромне обкрадання ЗСУта зубожілого населення. Розкрадання проводяться по ВСІЙ Україні. Ось тобі розкрадання зєленню на Полтавщині:
ОБШУКИ У ПОЛТАВСЬКІЙ МІСЬКРАДІ ТА В «ІНСТИТУТІ РОЗВИТКУ МІСТА» ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЙМОВІРНОЮ КРАДІЖКОЮ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

https://i1.poltava.to/uploads/2022/04/2022-04-19/gumanitarka.jpg
Ілюстративне фото | Фото: t.me/radapoltava

Джерела «Полтавщини» повідомили, що слідчі дії у міськраді стосуються теми розкрадання «гуманітарки». Однак поки що правоохоронці не повідомляють про подробиці

Стало відомо, що саме стало причиною для відкриття кримінальної справи, в рамках якої сьогодні, 19 квітня, співробітники СБУ https://poltava.to/news/65751/ проведи слідчі дії у кабінеті міського голови та в комунальній організації «Інститут розвитку міста».

Наші компетентні джерела повідомили, що кримінальне провадження стосується можливого розкрадання гуманітарної допомоги. Для прикладу, керівниця Інституту Тетяна Татаріна наразі опікується саме цим напрямом роботи.

Сьогоднішні обшуки перекликаються із недавньою інформацією начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, що https://poltava.to/news/65701/ йому відомо про слідчі дії , які проводять правоохоронці за фактом нецільового використання гуманітарної допомоги.

Припустимо, що обласне керівництво таким кроком показує, що контролює ситуацію і не є лояльною до міської влади. Хоча міняти міського голову Дмитро Лунін https://poltava.to/news/65720/ поки не хоче .

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»
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16.02.2023 18:57 Ответить
В цьому році в зелених знов винуваті європейці: Пересічний укроїнчик ніяк не розуміє, чому він в 2019 році папріколу обрав блазня, що закатав оборонку країни в асфальт, а тепер, коли почався масштабний напад, як попереджав Порошенко, то паганий Шольц-Волєс-Байден чомусь не віддає йому всю власну зброю, здобуту важкою працею громадян, і не закриває над ним небо, поки зелені крадуть мільярди з бюджету… Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbVFyanVRbWdtUHJMYVhJbDU2Z0l3V3lRUENRUXxBQ3Jtc0ttVVJidFBMZWNjR3N1REY2QnllcGU0S3VXakUyanM5WmlWTmZPZkVFNHFIc2JtdzNhaEFfblZrMzBfYzVwTVBBTV9lc1J1T1dzSjJnMUZIVU02cHJuZmhsa1NvWExGY2JtZXpiX1dTQ0wzV3VhYUpsOA&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdmitriy_chekalkyn https://t.me/dmitriy_chekalkyn
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16.02.2023 19:34 Ответить
лапіть давай прощайся і уе...
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16.02.2023 20:24 Ответить
Чому твій З клоун накрав на відкатах на Великому Будівництві пару міліардів, а ЗСУ нафіг посилає ?
Гарне питання.
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16.02.2023 21:31 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/Ugkx-hha5GNdbIGA-p-7_poQnTutSma7v395 1 годину тому

Команда Порошенка у 2022 році на ЗСУ витратила понад 2 мільярди гривень. Зелена влада у 2023 році запланувала витратити на власний піар понад 2 мільярди гривень Головне, ви не переплутайте, хто піариться. Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa2J5aXdDaEt6cmhXbWZrUXF0bmtBLVVfQ25Jd3xBQ3Jtc0tsS3JOWG0zZDVUVXpleVZYb3hkU1h5dDJ0ckpoWFJaZ0RrVkx3ajlyMHFFVm5fRk5BZFhNNkY0OVFCZk0xV0Q3ZVgtUUI3Y0g0RGlqQ013NXRYY1VaVHJPWlNYSFdQaWJ4R3dJTFdLeXhHUDhSR0phYw&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdmitriy_chekalkyn https://t.me/dmitriy_chekalkyn
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17.02.2023 11:01 Ответить
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16.02.2023 17:01 Ответить
Попкорн готується
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16.02.2023 17:04 Ответить
Ні, ну реально ж красиво!!!
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16.02.2023 17:45 Ответить
А як багато теплих та щірих слів почули москальські "визволителі" від простого вдячного українця!!!)))))
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16.02.2023 17:46 Ответить
Бережи Бог Вас, Герої!
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16.02.2023 17:49 Ответить
Ну, а москалядщина тут з якого боку? На жаль, матюкатись в ефірі не можу. ГрІбочкІ - і далі йде ненормативна лексика від мене!!! Мене вистачило на 15 секунд перегляду тих московитів, а настрій зіпсовано на день наперед.
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16.02.2023 19:45 Ответить
Поки відповідав ту гидоту хтось видалив. Дякую!!!
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16.02.2023 19:46 Ответить
Мало того, я ще й скаргу в ютуб накатав і вже прийшло повідомлення на мою ел.пошту, що ті "грібочкі" на розгляді про блокування. Не знаю чи заблокують, але на час розгляду точно ми не побачимо того кацапського лайна.
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16.02.2023 19:55 Ответить
так само
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16.02.2023 20:25 Ответить
Попкорн
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16.02.2023 17:58 Ответить
Тяга к красивому, это у нас в крови...
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16.02.2023 18:17 Ответить
Красіво горить.
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16.02.2023 21:28 Ответить
на на#уй... комментаторы супер
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17.02.2023 08:17 Ответить
 
 