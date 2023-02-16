Бойцы наблюдают за только что уничтоженными двумя вражескими БМП-2: "Так мы сегодня "русский мир" встретили. Красиво. Следующий, бл#дь". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили две российские БМП-2 на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удачной атаки воины записали видео, на котором они наблюдают за ее результатами и комментируют, что видят.

"Как-то так. Красиво... Следующий, бл#дь... Так будет с каждым, кто на нашу землю придет, бл#дь... Они оттуда, как крысы убегали... Мы с Макаром - он из РПК, я со своего, джаги-джаги... Так мы сегодня "русский мир" встретили... Вот так фаершоу!", - разговаривают между собой бойцы, глядя, как догорает вражеская бронетехника и детонирует боекомплект.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также: Танкисты уничтожают позицию неприятельского расчета ПТРК. ВИДЕО