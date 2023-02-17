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Россиянка возмущается инсталляцией с Путиным в секс-квартале немецкого города: "Человек в крови, в какашках, пенисах, лежит в могиле! Вот так обращаются с нашим президентом!". ВИДЕО

В секс-квартале одного из немецких городов установлена инсталляция с Путиным, которая возмутила проживающую неподалеку россиянку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она сняла инсталляцию и опубликовала видеозапись в соцсетях.

"Недалеко от моего дома. В самом центре города, в этих неприличных местах, где одни проститутки... Вот так вот обращаются с нашим президентом!.. Человек реально в крови, лежит в какашках, пенисах, в могиле!..", – говорит россиянка на записи.

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Германия (6988) путин владимир (31328) секс (358)


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Топ комментарии
+110
І не сидиться ж кацапам у своїх ******.
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17.02.2023 09:38
+104
Так чого ж ти в Німеччині,а не біля свого Путіна...
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17.02.2023 09:39
+90
кому і ***** президент
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17.02.2023 09:38
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Цікаво що її дім в кварталі проституток, чому б це?
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17.02.2023 11:01 Ответить
пеніс і магіла доля *****)
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17.02.2023 11:02 Ответить
Що ж вона робила "в этих неприличных местах, где одни проститутки"?
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17.02.2023 11:08 Ответить
это туристический маршрут "молодое ***** на задании в Германии", основанный на реальных событиях и показаниях очевидцев
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17.02.2023 14:28 Ответить
шла на работу)
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17.02.2023 20:28 Ответить
Ця кацапка, така сама смердюча курва, як ті, на кого вона посилається.
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07.10.2024 12:18 Ответить
Закордонна подорож
справжнього куйла
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17.02.2023 11:16 Ответить
Шо побила к.цапка в місцях "де одні проститутки"? Мабуть заробіток шукала. Хоча в її випадку без варіантів...
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17.02.2023 11:19 Ответить
певно ця інсталяція відлякує її "заробітчан"
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17.02.2023 12:31 Ответить
в московії самки орків вже навпаки окрестили хто там заробляє через стяг...

до чого москоія пала і нас туди ж топить, згадуйте Медведчука, Мороза і тд

але голодомори, кроваві бані, розстріли, душегубки ...

Вони, не саме стадо, а ті що його направляють давно за гранню сприйняття психіки людини... Якщо цікаво "не люди" на ЖЖ.
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17.02.2023 13:14 Ответить
Тимчасово проживає вона там..ясно ж написано.
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17.02.2023 17:14 Ответить
Марамойка мокшанская...Так едь в свой задрыщинск,какого хера ты в Гамбурге сидишь.Раскудахтолось оно..
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17.02.2023 11:19 Ответить
Твій президент це німецький президент дебілка, це по перше, а по друге жити в лайні для кацапа це природно.
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17.02.2023 11:25 Ответить
Ложись рядом со своей любовью. Под стекло.
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17.02.2023 11:28 Ответить
Депортувати суку на рашку, на болота!
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17.02.2023 11:30 Ответить
Молодець, курка)))! Тупо пропіарила як до Пуйла в світі ставляться.
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17.02.2023 11:30 Ответить
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17.02.2023 11:31 Ответить
Погана реклама.
Кава у них немов розведений чай.
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17.02.2023 11:34 Ответить
так би одразу й написали: Кава "Боневтік"...
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17.02.2023 11:55 Ответить
І черга зникла
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17.02.2023 12:05 Ответить
І що дебіли, які підуть після побаченого, будуть уявляти коли питимуть цю каву. Скільки ж ще ідіотів в Україні,жесть.
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17.02.2023 12:12 Ответить
Хоча б кафе людей не дурить, непогана така антипропаганда
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17.02.2023 12:13 Ответить
А почему ты шляешься по местах, где одни проститутки? Это ж-ж неспроста
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17.02.2023 11:32 Ответить
Хай їде славити путіна в рашку і заробляє там, а то бачте ходить по секс-кварталах Німеччини, працює мабуть там.
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17.02.2023 11:34 Ответить
Ну судя по всему инсталляция сработала. Как ватники возбуждаются
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17.02.2023 11:34 Ответить
так живи **** в раше и люби ***** там ,чё ты тварь к фашистам приперлась?
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17.02.2023 11:36 Ответить
"Недалеко от моего дома. В самом центре города, в этих неприличных местах, где одни проститутки... Джерело:
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17.02.2023 11:41 Ответить
И никого не смущает что украинский флаг висит в квартале для проституток.
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17.02.2023 11:41 Ответить
Так эти проститутки порядочней чем ермаки арахамиии и прочая шваль в окружении зелупы.
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17.02.2023 12:20 Ответить
Он висит над могилою пукина.
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17.02.2023 22:08 Ответить
Це частина інсталяції, дебіл.
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18.02.2023 12:47 Ответить
"...мы гуляем по Риппербану, недалеко от моего дома..." а может, рядом с твоим местом работы!? Пыню, говоришь, жалко!? Так ехай на парашку, отмой его, очисти... Ему сечас так не хватает такой лаптеногой, как ты!
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17.02.2023 11:45 Ответить
Вона ж сама признається, що живе в тому секс кварталі, це її робоче місце. Де працює, там і спить. Всі повії в Німеччині - росіянки, як та Прохорова, ви памʼятаєте. За тим склом має бути вона, голяка вихляти сракою. А вони там її улюбленого Пупа виклали, та ще й в гівні всього. Заняли, так бы мовити, її робоче місце. От вона і сумує.
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17.02.2023 11:46 Ответить
Сагласєн на усє 100 % ! Ета нє нармальна ! Он должен лєжать в грабу глибако пад зємльой !!!
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17.02.2023 11:54 Ответить
После того, что он сделал, нормально все.
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17.02.2023 12:04 Ответить
дело тут то не в нём, а во всём роzzийско - фашистском народе ! и пока в мире не пойму, что от этих анти людей нужно избавиться, дела не будет ...
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17.02.2023 12:17 Ответить
руска простітутка Наташа знайшла свого сутенера на робочій вулиці в не зовсім охайному вигляді
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17.02.2023 12:19 Ответить
Можешь прилечь рядом, места хватит.
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17.02.2023 12:22 Ответить
правильно сказала, я в квартале где одни проститутки.
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17.02.2023 12:33 Ответить
Мнє,напрімєр,очень нравицца!👍
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17.02.2023 12:54 Ответить
А шо ж ты убогая хотела? Чего посеяли то и пожинайте. А шо не нравится шо вами правит кремлёвский педофил- ***** обнулённый уже больше 20-ть с лишним лет. Толи ещё будет ой-ёй-ёй. Готовься к концерту у кобздона.
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17.02.2023 13:05 Ответить
Zaвидует
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17.02.2023 13:08 Ответить
"І навіщо вона пішла туди,де її всі знають!?"
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17.02.2023 13:08 Ответить
Так выкупи своего путю, отмой, накорми, дай новые шмотки, купи ему новую будку - дай скотне новую жизнь!
Ну, или похорони его всем на радость!
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17.02.2023 13:11 Ответить
І чого та російська шмара взагалі в цивілізованій Європі шляється... сиділа би в своєму мухосранскі, та молилась б на царя.
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17.02.2023 13:25 Ответить
каже а сама рахуе гроші, які отримуеть від куратора,така собі ФСБешна МАТА ХАРІ, яка отримуе повний рот сперми і трошки інфи о настрію місцевих бургерів
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17.02.2023 13:27 Ответить
Любая европейская проститутка лучше чем ты лахудра и твой конченный президент.
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17.02.2023 14:00 Ответить
ваш президент?!тогда собирай манатки,проблядь кацапская и ****** в говнорашку!**** ты в Германии сидишь?!
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17.02.2023 14:02 Ответить
А що си стало? У лаптєлапої мадами від того вужосу зкріпи заскрипіли?
Йой, страшна та чорна біда, геть чисто...
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17.02.2023 14:23 Ответить
На радние болота відправити суку кацапську
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17.02.2023 15:32 Ответить
дуже нормально
там х!йлу і місце
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17.02.2023 18:48 Ответить
Ідентифікувати та стратити.

Всіх фанатів рф, армії рф, нацистської культури рф, влади рф і т.п. має чекати смерть. При чому в ідеалі в стражданнях.
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17.02.2023 19:02 Ответить
Ку шо...- хорошо лежит... В чем проблема ? ))
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17.02.2023 20:35 Ответить
Яка ж гарна інсталяція! Чого в нас ніхто такої не зробить?
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17.02.2023 20:50 Ответить
Так а почему рюсссськая прпоститутка гуляет по немецкому городу,а нигде нибудь в паРаше?
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17.02.2023 22:20 Ответить
Почему эта кацапка не стала на колени и не начала целовать стекло витрины со словами "смилуйся, не ведают они чего творят, окаянные!"
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18.02.2023 02:21 Ответить
Жалкое відео по отношению к этой женщине, а Путин там красавчик, быстрейшего ему такого пути с фаласами и нечистот! Слава Україні!!! Ворогам Смерть!!!
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18.02.2023 07:07 Ответить
Це Сара з Натаном берега поплутали. Курва має доступ до інформаціі але обрала свідомо рашизм. Це фашис, хейтер і злочинець.
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18.02.2023 12:45 Ответить
спалилась мокшанка))) ...где одни проститутки
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18.02.2023 17:17 Ответить
Так шуруй в свою рашку ,какого ты шоркаешся в Германии да ещё по кварталу где живут проститутки ??? Заберай своих киндеров их уже ждут в путлер югент !!!
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19.02.2023 14:04 Ответить
А что натурально выглядит. Какашка как какашка
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19.02.2023 16:16 Ответить
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