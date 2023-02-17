Россиянка возмущается инсталляцией с Путиным в секс-квартале немецкого города: "Человек в крови, в какашках, пенисах, лежит в могиле! Вот так обращаются с нашим президентом!". ВИДЕО
В секс-квартале одного из немецких городов установлена инсталляция с Путиным, которая возмутила проживающую неподалеку россиянку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, она сняла инсталляцию и опубликовала видеозапись в соцсетях.
"Недалеко от моего дома. В самом центре города, в этих неприличных местах, где одни проститутки... Вот так вот обращаются с нашим президентом!.. Человек реально в крови, лежит в какашках, пенисах, в могиле!..", – говорит россиянка на записи.
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+110 vitaliymkua
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+104 ॐ Серж ॐ
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+90 Oleksii Magas
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справжнього куйла
до чого москоія пала і нас туди ж топить, згадуйте Медведчука, Мороза і тд
але голодомори, кроваві бані, розстріли, душегубки ...
Вони, не саме стадо, а ті що його направляють давно за гранню сприйняття психіки людини... Якщо цікаво "не люди" на ЖЖ.
Кава у них немов розведений чай.
Ну, или похорони его всем на радость!
Йой, страшна та чорна біда, геть чисто...
там х!йлу і місце
Всіх фанатів рф, армії рф, нацистської культури рф, влади рф і т.п. має чекати смерть. При чому в ідеалі в стражданнях.