Россиянка возмущается инсталляцией с Путиным в секс-квартале немецкого города: "Человек в крови, в какашках, пенисах, лежит в могиле! Вот так обращаются с нашим президентом!". ВИДЕО

В секс-квартале одного из немецких городов установлена инсталляция с Путиным, которая возмутила проживающую неподалеку россиянку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она сняла инсталляцию и опубликовала видеозапись в соцсетях.

"Недалеко от моего дома. В самом центре города, в этих неприличных местах, где одни проститутки... Вот так вот обращаются с нашим президентом!.. Человек реально в крови, лежит в какашках, пенисах, в могиле!..", – говорит россиянка на записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка просит оккупанта привезти трофеев для сексуальных развлечений: "Ильюша, хочу китель хахляцкий. Устроим ролевые игры". АУДИО