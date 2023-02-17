Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ. ВИДЕО
Журналисты проекта "Схемы" пообщались с 10 из 21 кандидата на должность главы НАБУ. Среди них нет детектива по делу Татарова, но есть претенденты, близкие к ОП, кандидаты без доходов, но с кредитами на полмиллиона, а также претенденты без опыта борьбы с коррупцией, вероятным уклонением от уплаты налогов, и, вероятно, родителями-гражданами РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
С конкурса в феврале исключили Руслана Габриеляна – бывшего детектива по делу Татарова. После двух тестирований он был вторым в рейтинге. Но комиссия решила, что у него нет опыта руководящей работы - хотя за месяц до того и признала, что он отвечает всем критериям.
Руслан Габриелян
Двое кандидатов – Виталий Власюк и Семен Кривонос – знакомы с заместителем главы Офиса президента Алексеем Кулебой.
Виталий Власюк – заместитель председателя Киевской областной военной администрации. Его брат Владислав Власюк работает в ОП советником и является секретарем рабочей группы по вопросу санкций против России, которую возглавляет руководитель ОП Андрей Ермак и экс-советник президента США по нацбезопасности, посол Майкл Макфол.
Виталий Власюк
У Власюка есть авто Lexus RX 350 2020 года выпуска и Tesla Model S 2017-го. Он указал в декларации, о подарке жене Rolex, и задекларировал биткоины на 1 млн грн.
По данным "Схем", Власюк в 13 раз занизил стоимостью своей криптовалюты. Кроме того, с апреля 2021 года криптокошелек Власюка – пуст.
Второй кандидат, который знаком заместителя председателя ОП Кулебы - Семен Кривонос. Супруга Кривоноса работала с Кулебой в Киевской городской государственной администрации.
Семен Кривонос
У кандидата есть две истории, связанные со взятками на одну и ту же сумму - 120 тыс. долларов. Одну в прошлом году расследовало НАБУ, и там Кривонос был обличителем. Другое дело – в 2014 году, его расследовало СБУ. Тогда глава сельсовета в Киевской области якобы в сговоре с ним требовал 120 тыс. долларов за выделение земельного участка. Кривонос говорит, что тогда версия следствия не подтвердилась. Дело закрыли.
В 2016 году Кривонос победил в конкурсе на директора Одесского теруправления НАБУ, но отказался от должности из-за "определенной манипулятивной информации". Именно тогда журналист Гнап готовил материал о декларации Кривоноса, в которой находилась квартира, несоразмерная по стоимости его тогдашнего заработка, а также о начале расследования по возможному взяточничеству.
Юрий Белоусов
Белоусов – руководитель департамента Офиса генпрокурора. Он – в конце рейтингового списка.
Юрий Белоусов
До работы в ОГП он был ученым и работал в различных общественных организациях, которые занимались правами человека.
Руслан Кравченко
Кравченко занимает первое место в рейтинге. Он работал военным прокурором во времена Анатолия Матиоса, сейчас возглавляет Бучанскую прокуратуру.
Кравченко был прокурором по делу, где экс-президент-беглец Виктор Янукович был признан виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Руслан Кравченко
Согласно декларациям кандидата, он, получив служебное жилье в декабре 2018 года, в 2019 году его приватизировал и, похоже, в том же году и продал.
Кравченко заверил, что не имеет никакой связи с Матиосом.
Александр Викул
Викул – прокурор из Винницкой области. В своей анкете он написал "рецепт" борьбы с коррупцией.
В частности, Викул написал: "прежде всего попрошу всех отказаться от коррупционных схем и взяточничества" и "украинские СМИ очень упорно распространяют новости о взяточничестве, тысячах сообщений, и совсем не уделяют внимания добру".
Александр Викул
В своей анкете он написал о возможных сомнениях комиссии относительно стоимости его автомобиля. По словам Викула, оценщик установил стоимость авто ниже, чем сумму, которую он отдал продавцу. Таким образом, государство получило меньше налога с продажи авто, чем имело бы.
Роман Удовиченко
Удовиченко – прокурор из Сумщины.
Он рассказал, как отец его жены приобрел 7-летний Volkswagen Passat за 30 тысяч гривен.
Роман Удовиченко
По его словам, авто приобрели у знакомого: "Авто было не на ходу, технически неисправно. И они занимались этим вопросом, заключили этот договор в МРЭО, какую-то цену там согласовали, поставили. Когда мне нужно было подавать декларацию, поднял все документы, учел , согласно официальным документам".
Александр Руденко
Руденко – адвокат, ранее участвовавший в конкурсе на директора Государственного бюро расследований.
Руденко, несмотря на отсутствие доходов в 2021 году, согласно его декларации, уплатил полмиллиона за кредит.
Александр Руденко
Отсутствие дохода за адвокатскую деятельность он объяснил так: "Помимо того, что я занимаюсь адвокатской деятельностью, я еще активно занимаюсь общественной деятельностью, непосредственно волонтерством".
Сергей Наумюк
Наумюк работает в НАБУ. С июня 2016 года – руководитель Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов.
"Схемы" обнаружили, что его отец - Анатолий Наумюк - похоже, имеет российский паспорт.
На сайте Федеральной налоговой службы РФ, учитываются данные о его индивидуальном налоговом номере и подтверждается наличие у отца претендента на директора НАБУ российского гражданства.
Сергей Наумюк
В то же время сам Наумюк заверил, что у его родственников нет российского гражданства.
Пока его родители проживают в США: "Будущий директор НАБУ может иметь родственников где угодно, как в РФ, США, любой другой стране. Но он должен руководствоваться только интересами украинского народа".
Сергей Гупяк
Гупяк работает в Государственном бюро расследований Хмельницкого с дислокацией в Виннице.
Сергей Гупяк
Часть имущества, в том числе половину стоимости авто Toyota RAV4 гибрид, имеет благодаря матери. Говорит, мать долго работала на разных должностях и смогла собрать около полумиллиона гривен на машину.
Конкурсная комиссия должна отобрать из 21 финалиста 3 кандидатов. Это следует сделать после собеседований на добродетель и компетентность.
20-24 февраля - состоятся собеседования о добродетели.
28 февраля - 4 марта - состоятся собеседования по соответствию кандидатов критерию компетентности.
Определить одного победителя в конкурсе на должность директора НАБУ из трех отобранных квалификационной комиссией кандидатов должен Кабинет министров.
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Ответ: Н И К А К.
И дело даже не в том, что "майданы" во время войны - это самоубийство. Дело в том, что менять не на кого ...
Українці все зроблять самі.
https://www.youtube.com/@Chekalkyn
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/Ugkx-hha5GNdbIGA-p-7_poQnTutSma7v395 1 годину тому
Команда Порошенка у 2022 році на ЗСУ витратила понад 2 мільярди гривень. Зелена влада у 2023 році запланувала витратити на власний піар понад 2 мільярди гривень Головне, ви не переплутайте, хто піариться. Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa2J5aXdDaEt6cmhXbWZrUXF0bmtBLVVfQ25Jd3xBQ3Jtc0tsS3JOWG0zZDVUVXpleVZYb3hkU1h5dDJ0ckpoWFJaZ0RrVkx3ajlyMHFFVm5fRk5BZFhNNkY0OVFCZk0xV0Q3ZVgtUUI3Y0g0RGlqQ013NXRYY1VaVHJPWlNYSFdQaWJ4R3dJTFdLeXhHUDhSR0phYw&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdmitriy_chekalkyn https://t.me/dmitriy_chekalkyn
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"https://www.youtube.com/watch?v=PDIe-ZNM2Sg Имя сестра, имя! Назови мне его имя сестра!" (Дюма "Три мушкетери")
Думає, Захід не бачить, чи стерпить?
Надо им начальником бывшего адвоката, который будет фильтровать бред детективов НАБУ - или, проще говоря, который будет выкидывать в мусорную корзину 3-4 из 10 уголовных дел, хотя бы (это как раз соответствует показателям оправдательных приговоров в Великобритании, США и ЕС).
Если ещё 1-2 зарубит Специализированная антикоррупционная прокуратура и 1-2 Высший антикоррупционный суд, то оставшиеся пару дел как раз будут реальными преступлениями с хорошей доказательной базой, а не пиар-продукцией НАБУ / САП.
бо, або щось крадуть, або захоплюють владу
а таких людей зняти чи притягнути по закону не можливо
вихід???
фізичне знищення.....
Гортаємо далі😁
А що заважало поставити в договір куплі продажу реальну суму продажу автівки та сплатити з неї податок з доходів?
Совість не дозволяла сплатити податок, коли його можна було більш менш законно занизити та не сплачувати в повному обсязі))
Але саме з такими справами - не справами повного ухилення а справами мінімізації - ця людина буде мати мету своєї антикорупційної діяльності як керівника Набу.
Тому що це ж не рівень перевірки та виявлення точки розливу спирту без акцизу алкашам, де все незаконно від початку до кінця.
Це рівень схем де все саме законно юридично більш менш, але сутність Набу переривати такі схеми, де начебто формально все і законно, але по факту крадуть мільярди з бюджету та відчувають безкарність тому що мають можливість використовувати закон як інструмент свого корупційного діяння на мільярди доларів.