Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты проекта "Схемы" пообщались с 10 из 21 кандидата на должность главы НАБУ. Среди них нет детектива по делу Татарова, но есть претенденты, близкие к ОП, кандидаты без доходов, но с кредитами на полмиллиона, а также претенденты без опыта борьбы с коррупцией, вероятным уклонением от уплаты налогов, и, вероятно, родителями-гражданами РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

С конкурса в феврале исключили Руслана Габриеляна – бывшего детектива по делу Татарова. После двух тестирований он был вторым в рейтинге. Но комиссия решила, что у него нет опыта руководящей работы - хотя за месяц до того и признала, что он отвечает всем критериям.

Руслан Габриелян

Двое кандидатов – Виталий Власюк и Семен Кривонос – знакомы с заместителем главы Офиса президента Алексеем Кулебой.

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Виталий Власюк – заместитель председателя Киевской областной военной администрации. Его брат Владислав Власюк работает в ОП советником и является секретарем рабочей группы по вопросу санкций против России, которую возглавляет руководитель ОП Андрей Ермак и экс-советник президента США по нацбезопасности, посол Майкл Макфол.

Виталий Власюк

У Власюка есть авто Lexus RX 350 2020 года выпуска и Tesla Model S 2017-го. Он указал в декларации, о подарке жене Rolex, и задекларировал биткоины на 1 млн грн.

По данным "Схем", Власюк в 13 раз занизил стоимостью своей криптовалюты. Кроме того, с апреля 2021 года криптокошелек Власюка – пуст.

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Второй кандидат, который знаком заместителя председателя ОП Кулебы - Семен Кривонос. Супруга Кривоноса работала с Кулебой в Киевской городской государственной администрации.

Семен Кривонос

У кандидата есть две истории, связанные со взятками на одну и ту же сумму - 120 тыс. долларов. Одну в прошлом году расследовало НАБУ, и там Кривонос был обличителем. Другое дело – в 2014 году, его расследовало СБУ. Тогда глава сельсовета в Киевской области якобы в сговоре с ним требовал 120 тыс. долларов за выделение земельного участка. Кривонос говорит, что тогда версия следствия не подтвердилась. Дело закрыли.

В 2016 году Кривонос победил в конкурсе на директора Одесского теруправления НАБУ, но отказался от должности из-за "определенной манипулятивной информации". Именно тогда журналист Гнап готовил материал о декларации Кривоноса, в которой находилась квартира, несоразмерная по стоимости его тогдашнего заработка, а также о начале расследования по возможному взяточничеству.

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Юрий Белоусов

Белоусов – руководитель департамента Офиса генпрокурора. Он – в конце рейтингового списка.

Юрий Белоусов

До работы в ОГП он был ученым и работал в различных общественных организациях, которые занимались правами человека.

Руслан Кравченко

Кравченко занимает первое место в рейтинге. Он работал военным прокурором во времена Анатолия Матиоса, сейчас возглавляет Бучанскую прокуратуру.

Кравченко был прокурором по делу, где экс-президент-беглец Виктор Янукович был признан виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Руслан Кравченко

Согласно декларациям кандидата, он, получив служебное жилье в декабре 2018 года, в 2019 году его приватизировал и, похоже, в том же году и продал.

Кравченко заверил, что не имеет никакой связи с Матиосом.

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Александр Викул

Викул – прокурор из Винницкой области. В своей анкете он написал "рецепт" борьбы с коррупцией.

В частности, Викул написал: "прежде всего попрошу всех отказаться от коррупционных схем и взяточничества" и "украинские СМИ очень упорно распространяют новости о взяточничестве, тысячах сообщений, и совсем не уделяют внимания добру".

Александр Викул

В своей анкете он написал о возможных сомнениях комиссии относительно стоимости его автомобиля. По словам Викула, оценщик установил стоимость авто ниже, чем сумму, которую он отдал продавцу. Таким образом, государство получило меньше налога с продажи авто, чем имело бы.

Роман Удовиченко

Удовиченко – прокурор из Сумщины.

Он рассказал, как отец его жены приобрел 7-летний Volkswagen Passat за 30 тысяч гривен.

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Роман Удовиченко

По его словам, авто приобрели у знакомого: "Авто было не на ходу, технически неисправно. И они занимались этим вопросом, заключили этот договор в МРЭО, какую-то цену там согласовали, поставили. Когда мне нужно было подавать декларацию, поднял все документы, учел , согласно официальным документам".

Александр Руденко

Руденко – адвокат, ранее участвовавший в конкурсе на директора Государственного бюро расследований.

Руденко, несмотря на отсутствие доходов в 2021 году, согласно его декларации, уплатил полмиллиона за кредит.

Александр Руденко

Отсутствие дохода за адвокатскую деятельность он объяснил так: "Помимо того, что я занимаюсь адвокатской деятельностью, я еще активно занимаюсь общественной деятельностью, непосредственно волонтерством".

Сергей Наумюк

Наумюк работает в НАБУ. С июня 2016 года – руководитель Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов.

"Схемы" обнаружили, что его отец - Анатолий Наумюк - похоже, имеет российский паспорт.

На сайте Федеральной налоговой службы РФ, учитываются данные о его индивидуальном налоговом номере и подтверждается наличие у отца претендента на директора НАБУ российского гражданства.

Сергей Наумюк

В то же время сам Наумюк заверил, что у его родственников нет российского гражданства.

Пока его родители проживают в США: "Будущий директор НАБУ может иметь родственников где угодно, как в РФ, США, любой другой стране. Но он должен руководствоваться только интересами украинского народа".

Сергей Гупяк

Гупяк работает в Государственном бюро расследований Хмельницкого с дислокацией в Виннице.

Сергей Гупяк

Часть имущества, в том числе половину стоимости авто Toyota RAV4 гибрид, имеет благодаря матери. Говорит, мать долго работала на разных должностях и смогла собрать около полумиллиона гривен на машину.

Конкурсная комиссия должна отобрать из 21 финалиста 3 кандидатов. Это следует сделать после собеседований на добродетель и компетентность.

20-24 февраля - состоятся собеседования о добродетели.

28 февраля - 4 марта - состоятся собеседования по соответствию кандидатов критерию компетентности.

Определить одного победителя в конкурсе на должность директора НАБУ из трех отобранных квалификационной комиссией кандидатов должен Кабинет министров.