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Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты проекта "Схемы" пообщались с 10 из 21 кандидата на должность главы НАБУ. Среди них нет детектива по делу Татарова, но есть претенденты, близкие к ОП, кандидаты без доходов, но с кредитами на полмиллиона, а также претенденты без опыта борьбы с коррупцией, вероятным уклонением от уплаты налогов, и, вероятно, родителями-гражданами РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

С конкурса в феврале исключили Руслана Габриеляна – бывшего детектива по делу Татарова. После двух тестирований он был вторым в рейтинге. Но комиссия решила, что у него нет опыта руководящей работы - хотя за месяц до того и признала, что он отвечает всем критериям.

Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ 01

Руслан Габриелян

Двое кандидатов – Виталий Власюк и Семен Кривонос – знакомы с заместителем главы Офиса президента Алексеем Кулебой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Габриеляна исключили из конкурса на директора НАБУ из-за заместителя генпрокурора Войтенко, который в течение года работал с другим кандидатом, - журналистка Седлецкая

Виталий Власюк – заместитель председателя Киевской областной военной администрации. Его брат Владислав Власюк работает в ОП советником и является секретарем рабочей группы по вопросу санкций против России, которую возглавляет руководитель ОП Андрей Ермак и экс-советник президента США по нацбезопасности, посол Майкл Макфол.

Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ 02

Виталий Власюк

У Власюка есть авто Lexus RX 350 2020 года выпуска и Tesla Model S 2017-го. Он указал в декларации, о подарке жене Rolex, и задекларировал биткоины на 1 млн грн.

По данным "Схем", Власюк в 13 раз занизил стоимостью своей криптовалюты. Кроме того, с апреля 2021 года криптокошелек Власюка – пуст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собеседование на добродетель должен пройти 21 кандидат на должность директора НАБУ, - конкурсная комиссия

Второй кандидат, который знаком заместителя председателя ОП Кулебы - Семен Кривонос. Супруга Кривоноса работала с Кулебой в Киевской городской государственной администрации.

Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ 03

Семен Кривонос

У кандидата есть две истории, связанные со взятками на одну и ту же сумму - 120 тыс. долларов. Одну в прошлом году расследовало НАБУ, и там Кривонос был обличителем. Другое дело – в 2014 году, его расследовало СБУ. Тогда глава сельсовета в Киевской области якобы в сговоре с ним требовал 120 тыс. долларов за выделение земельного участка. Кривонос говорит, что тогда версия следствия не подтвердилась. Дело закрыли.

В 2016 году Кривонос победил в конкурсе на директора Одесского теруправления НАБУ, но отказался от должности из-за "определенной манипулятивной информации". Именно тогда журналист Гнап готовил материал о декларации Кривоноса, в которой находилась квартира, несоразмерная по стоимости его тогдашнего заработка, а также о начале расследования по возможному взяточничеству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С конкурса на директора НАБУ исключили расследовавшего дело Татарова детектива-военного Габриеляна, - СМИ

Юрий Белоусов

Белоусов – руководитель департамента Офиса генпрокурора. Он – в конце рейтингового списка.

Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ 04

Юрий Белоусов

До работы в ОГП он был ученым и работал в различных общественных организациях, которые занимались правами человека.

Руслан Кравченко

Кравченко занимает первое место в рейтинге. Он работал военным прокурором во времена Анатолия Матиоса, сейчас возглавляет Бучанскую прокуратуру.

Кравченко был прокурором по делу, где экс-президент-беглец Виктор Янукович был признан виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ 05

Руслан Кравченко

Согласно декларациям кандидата, он, получив служебное жилье в декабре 2018 года, в 2019 году его приватизировал и, похоже, в том же году и продал.

Кравченко заверил, что не имеет никакой связи с Матиосом.

Также читайте: Директора НАБУ выберут через два-три месяца, - член конкурсной комиссии Кос

Александр Викул

Викул – прокурор из Винницкой области. В своей анкете он написал "рецепт" борьбы с коррупцией.

В частности, Викул написал: "прежде всего попрошу всех отказаться от коррупционных схем и взяточничества" и "украинские СМИ очень упорно распространяют новости о взяточничестве, тысячах сообщений, и совсем не уделяют внимания добру".

Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ 06

Александр Викул

В своей анкете он написал о возможных сомнениях комиссии относительно стоимости его автомобиля. По словам Викула, оценщик установил стоимость авто ниже, чем сумму, которую он отдал продавцу. Таким образом, государство получило меньше налога с продажи авто, чем имело бы.

Роман Удовиченко

Удовиченко – прокурор из Сумщины.

Он рассказал, как отец его жены приобрел 7-летний Volkswagen Passat за 30 тысяч гривен.

Также читайте: Слова Зеленского о директоре НАБУ используют для давления на комиссию. ОП надеется получить в финале кого-нибудь из своих кандидатов, - Шабунин

Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ 07

Роман Удовиченко

По его словам, авто приобрели у знакомого: "Авто было не на ходу, технически неисправно. И они занимались этим вопросом, заключили этот договор в МРЭО, какую-то цену там согласовали, поставили. Когда мне нужно было подавать декларацию, поднял все документы, учел , согласно официальным документам".

Александр Руденко

Руденко – адвокат, ранее участвовавший в конкурсе на директора Государственного бюро расследований.

Руденко, несмотря на отсутствие доходов в 2021 году, согласно его декларации, уплатил полмиллиона за кредит.

Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ 08

Александр Руденко

Отсутствие дохода за адвокатскую деятельность он объяснил так: "Помимо того, что я занимаюсь адвокатской деятельностью, я еще активно занимаюсь общественной деятельностью, непосредственно волонтерством".

Сергей Наумюк

Наумюк работает в НАБУ. С июня 2016 года – руководитель Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов.

"Схемы" обнаружили, что его отец - Анатолий Наумюк - похоже, имеет российский паспорт.

На сайте Федеральной налоговой службы РФ, учитываются данные о его индивидуальном налоговом номере и подтверждается наличие у отца претендента на директора НАБУ российского гражданства.

Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ 09

Сергей Наумюк

В то же время сам Наумюк заверил, что у его родственников нет российского гражданства.

Пока его родители проживают в США: "Будущий директор НАБУ может иметь родственников где угодно, как в РФ, США, любой другой стране. Но он должен руководствоваться только интересами украинского народа".

Сергей Гупяк

Гупяк работает в Государственном бюро расследований Хмельницкого с дислокацией в Виннице.

Конкурс на директора НАБУ: детектива по делу Татарова - исключили, а соревнуются близкие к ОП кандидаты, - СМИ 10

Сергей Гупяк

Часть имущества, в том числе половину стоимости авто Toyota RAV4 гибрид, имеет благодаря матери. Говорит, мать долго работала на разных должностях и смогла собрать около полумиллиона гривен на машину.

Конкурсная комиссия должна отобрать из 21 финалиста 3 кандидатов. Это следует сделать после собеседований на добродетель и компетентность.

20-24 февраля - состоятся собеседования о добродетели.

28 февраля - 4 марта - состоятся собеседования по соответствию кандидатов критерию компетентности.

Определить одного победителя в конкурсе на должность директора НАБУ из трех отобранных квалификационной комиссией кандидатов должен Кабинет министров.

НАБУ (4224) конкурс (1143) Офис Президента (1799) Татаров Олег (366) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+32
"прокладкам" дермакам-татаровым нужны своИ проститутки
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17.02.2023 10:03
+25
Зелені зрадники потрібні клоуну у всіх структурах влади.
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17.02.2023 10:05
+17
Невже ви такі наївні довпойопи і не розумієте, що тотальна узурпація влади, включаючи повний контроль над антикорупційними органами, потрібні оманському клоуну і його спільникам заради одного - безкарно грабувати країну!
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17.02.2023 10:13
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"прокладкам" дермакам-татаровым нужны своИ проститутки
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17.02.2023 10:03 Ответить
Зелені зрадники потрібні клоуну у всіх структурах влади.
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17.02.2023 10:05 Ответить
А хто комісія -- хто іх відбирає ? .
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17.02.2023 10:06 Ответить
Нє - а чого б Схемам не показати хто відібрав таких красавчиків .
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17.02.2023 10:34 Ответить
Про брата помощника елдака рассказывал Юра Швец, после чего сразу же был атакован оповской ботвой.
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17.02.2023 10:07 Ответить
Кацапський троль, у тебе не виникає запитань до фашиста татарова, який влаштував цей корупційний шабаш у країні? А дєрьмак чесний пацан який жодного разу не зливав операції по вагнерівцям і не віддавав накази розміновувати Чонгар. Іди краще панські сраки мий.
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17.02.2023 10:20 Ответить
Невже ви такі наївні довпойопи і не розумієте, що тотальна узурпація влади, включаючи повний контроль над антикорупційними органами, потрібні оманському клоуну і його спільникам заради одного - безкарно грабувати країну!
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17.02.2023 10:13 Ответить
Маючи таку необмежену владу, за рік потужної роботи можна прийняти всі необхідні закони для ЄС, почистити всю вертикаль влади від колосальної корупції і тим самим дати потужний сигнал інвесторам іти в Україну після Перемоги відбудовувати країну і її економіку. Однак замість реальних кроків до світлого майбутнього, рашист Ze і його пособники ведуть країну у прірву злиднів і корупції без майбутнього для українського народу.
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17.02.2023 10:17 Ответить
блеск
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17.02.2023 10:14 Ответить
одні злодюги!!!
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17.02.2023 10:21 Ответить
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17.02.2023 10:22 Ответить
а е там хоч одін кто любить украіну а не татарова зеленського
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17.02.2023 10:22 Ответить
Перевірок має бути більше !! 90 вістотків із кандидатів, як на мене, не відповідають вимогам... Руслан Габрієлян МАЄ право на учвсть !!!
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17.02.2023 10:30 Ответить
"рашистський корупційний дах НАБУ" для рашистських "зелених слуг-грабіжників українського народу"
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17.02.2023 10:30 Ответить
Зелена тля хоче скрізь своїх задрипанців понаставляти. Ех прийде час будуть вони драпати з України аж гай шумітиме! Не довго вам музика гратиме!!!
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17.02.2023 10:32 Ответить
Остается один вопрос: Как украинцы могут влиять на власть?
Ответ: Н И К А К.
И дело даже не в том, что "майданы" во время войны - это самоубийство. Дело в том, что менять не на кого ...
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17.02.2023 10:35 Ответить
Якщо ви не бачите на кого міняти, то краще сидіть дома, а не голосуйте заКогоУгодно, як ***** веліло.
Українці все зроблять самі.
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17.02.2023 10:54 Ответить
ДУМАЙТЕ!!!!

https://www.youtube.com/@Chekalkyn

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/Ugkx-hha5GNdbIGA-p-7_poQnTutSma7v395 1 годину тому

Команда Порошенка у 2022 році на ЗСУ витратила понад 2 мільярди гривень. Зелена влада у 2023 році запланувала витратити на власний піар понад 2 мільярди гривень Головне, ви не переплутайте, хто піариться. Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa2J5aXdDaEt6cmhXbWZrUXF0bmtBLVVfQ25Jd3xBQ3Jtc0tsS3JOWG0zZDVUVXpleVZYb3hkU1h5dDJ0ckpoWFJaZ0RrVkx3ajlyMHFFVm5fRk5BZFhNNkY0OVFCZk0xV0Q3ZVgtUUI3Y0g0RGlqQ013NXRYY1VaVHJPWlNYSFdQaWJ4R3dJTFdLeXhHUDhSR0phYw&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdmitriy_chekalkyn https://t.me/dmitriy_chekalkyn
Показати менше

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17.02.2023 11:09 Ответить
Я не любитель два раза на одни грабли наступать. За дискуссию про Порошенко на этом форуме банят. Поэтому каждый останется при своем мнении.
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17.02.2023 11:46 Ответить
Так хто ж тебе неволить мучитись нам цьому форумі?!
"https://www.youtube.com/watch?v=PDIe-ZNM2Sg Имя сестра, имя! Назови мне его имя сестра!" (Дюма "Три мушкетери")
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17.02.2023 11:53 Ответить
А с чего ты взял, что я "мучаюсь"? Высказываю свои мысли, общаюсь. Все норм. На этом форуме нельзя критиковать Порошенко. Рекламировать можно, а критиковать нельзя. Ок. Принято. Нет проблем. Везде свои правила.
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17.02.2023 12:00 Ответить
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17.02.2023 11:54 Ответить
ЗЕ-рмак проводить вибори на директора НА.БУ.
Думає, Захід не бачить, чи стерпить?
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17.02.2023 10:50 Ответить
Надо избрать на эту должность человека из адвокатуры, без какого-либо опыта работы в правоохранительных органах, а вместо этого - с опытом правозащитной деятельности. А то в работе НАБУ слишком сильно проявляется профессиональная деформация и показушничество в последнее время. Они из антикоррупционного органа в какую-то пиар-инквизицию превращаются.

Надо им начальником бывшего адвоката, который будет фильтровать бред детективов НАБУ - или, проще говоря, который будет выкидывать в мусорную корзину 3-4 из 10 уголовных дел, хотя бы (это как раз соответствует показателям оправдательных приговоров в Великобритании, США и ЕС).

Если ещё 1-2 зарубит Специализированная антикоррупционная прокуратура и 1-2 Высший антикоррупционный суд, то оставшиеся пару дел как раз будут реальными преступлениями с хорошей доказательной базой, а не пиар-продукцией НАБУ / САП.
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17.02.2023 10:55 Ответить
На жаль влада так ще і не "вкурила", що після війни так, як було до 24 лютого, ВЖЕ НЕ БУДЕ! Просто зараз всі активні пасіонарії на фронті, або ж зайняти волонтерством і просто не хочуть вдаватись до радикальних дій, тому як це буде тільки на користь ворога. Але ж війна все одно скінчиться НАШОЮ ПЕРЕМОГОЮ, а там дійде справа і до тих, хто робив все, аби у важкі часи послабити країну та "урвати" собі якомога більше. "Щось" мені підказує, що в майбутньому реакція суспільства на всі "косяки" влади буде швидкою і дуже радикальною! Але ж поки що всі ці "можновладці" про це або не здогадуються, або ж просто так впевнені у власній "захищеності", що намагаються і далі будувати в Україні "країну 404" на кшталт московії з її беззаконням, владою криміналітету та придушенням активного суспільства. Що буде далі? Все залежить лише від дій влади: або вони остаточно відмовляються від намагань зберегти в Україні владу "олігархи + їхній почет" і активно вибудовують в країні демократичне суспільство на кшталт європейського, або продовжують і далі "грати дурня", намагаючись зберегти власну владу і владу "олігархів з причепою", маскуючи все це "під демократію". У першому випадку особисто для них все буде добре (хіба що доведеться повернути награбоване), в другому... Просто скажу, що життя 30-50 тисяч ПОТВОР варте того, аби в майбутньому мільйони жили "довго та щасливо"! Ось і все...
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17.02.2023 10:59 Ответить
так.
бо, або щось крадуть, або захоплюють владу
а таких людей зняти чи притягнути по закону не можливо
вихід???
фізичне знищення.....
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17.02.2023 15:15 Ответить
ЗеЄрмаки з цирку Бені вже звично обссали своїх виборців та іншу потерпілу малоросьню, яка їм повірила

Гортаємо далі😁
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17.02.2023 11:04 Ответить
Дуже неочікувано
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17.02.2023 11:30 Ответить
Це треш.. один гірше іншого..
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17.02.2023 11:57 Ответить
За словами Вілкула, оцінщик встановив вартість авто ніжче, ніж суму, яку він віддав продавцю. Таким чином держава отримала менше податку з продажу авто, ніж мала б. Джерело:

А що заважало поставити в договір куплі продажу реальну суму продажу автівки та сплатити з неї податок з доходів?
Совість не дозволяла сплатити податок, коли його можна було більш менш законно занизити та не сплачувати в повному обсязі))

Але саме з такими справами - не справами повного ухилення а справами мінімізації - ця людина буде мати мету своєї антикорупційної діяльності як керівника Набу.
Тому що це ж не рівень перевірки та виявлення точки розливу спирту без акцизу алкашам, де все незаконно від початку до кінця.

Це рівень схем де все саме законно юридично більш менш, але сутність Набу переривати такі схеми, де начебто формально все і законно, але по факту крадуть мільярди з бюджету та відчувають безкарність тому що мають можливість використовувати закон як інструмент свого корупційного діяння на мільярди доларів.
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17.02.2023 12:25 Ответить
мені найбільше (сподобались) ті кандидати які не можуть підтвердити свої статки і без доходів. Ганьба куди воно лізе..........
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17.02.2023 13:29 Ответить
Навіщо такі конкурси коли заздалегідь знаємо що виберуть ворога та злодія ?
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17.02.2023 15:05 Ответить
Пам'ятаю як один Підарас розказував, що всі корупціонери покинули країну....
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17.02.2023 16:35 Ответить
 
 