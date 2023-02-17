Украинские воины выполнили задание на оккупированном левобережье Херсонщины: "Горит все... Пацаны возвращаются домой". ВИДЕО

Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент возвращения с оккупированного левобережья Херсона после выполнения боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана на фоне пожара на горизонте.

"Горит все... Пацаны возвращаются домой", - говорит один из бойцов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 16 населенных пунктов в Донецкой, Луганщине и Херсонской области, - Генштаб