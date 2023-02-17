Украинские воины выполнили задание на оккупированном левобережье Херсонщины: "Горит все... Пацаны возвращаются домой". ВИДЕО
Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент возвращения с оккупированного левобережья Херсона после выполнения боевого задания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана на фоне пожара на горизонте.
"Горит все... Пацаны возвращаются домой", - говорит один из бойцов.
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+49 Олег Максимчук #400925
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+33 Luk Viktor
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*** лежа (приклад графіті)- мається на увазі "будь як усі"...
"Бл@дью називали помилку або людей що її зробили.
Це були не зовсім пристойні слова (як зараз "пеніс чи член") але руганю і образливими вони не були.
От зразу видно, що Ви - не віруючий. Бо жоден віруючий не буде замість молитви колупати стіни храму поряд з іконами.
Доброї вдачі вам і надалі, хлопці!
нахтігалько в темном гаї
хлопців зустрічає.
Довго гомоніла,
Довго, довго кров степами
Текла-червоніла.
І день, і ніч гвалт, гармати;
Земля стогне, гнеться;
Сумно, страшно, а згадаєш -
Серце усміхнеться.
https://uk.bookmate.com/authors/iIranVGl Тарас Шевченко
Гайдамаки