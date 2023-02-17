РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10996 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 545 29

Украинские воины выполнили задание на оккупированном левобережье Херсонщины: "Горит все... Пацаны возвращаются домой". ВИДЕО

Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент возвращения с оккупированного левобережья Херсона после выполнения боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана на фоне пожара на горизонте.

"Горит все... Пацаны возвращаются домой", - говорит один из бойцов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 16 населенных пунктов в Донецкой, Луганщине и Херсонской области, - Генштаб

спецназ (618) уничтожение (7030) Херсонская область (4807)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+49
Дай Боже Вам захисту і здоров'я!!!!
показать весь комментарий
17.02.2023 12:26
+33
Слава воїнам нашим!!!
показать весь комментарий
17.02.2023 12:26
+17
Хтось з місцевих за кермом човна - бо ті Дніпровськи плавні на Херсонщіні - ще той гемор - ночю заблукать, як два пальці об асфальт.
показать весь комментарий
17.02.2023 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай Боже Вам захисту і здоров'я!!!!
показать весь комментарий
17.02.2023 12:26 Ответить
Слава воїнам нашим!!!
показать весь комментарий
17.02.2023 12:26 Ответить
Какой там фисды... Кацапы слиняли ужа за 90-ый км, подумали , шо почалося...
показать весь комментарий
17.02.2023 12:27 Ответить
Хтось з місцевих за кермом човна - бо ті Дніпровськи плавні на Херсонщіні - ще той гемор - ночю заблукать, як два пальці об асфальт.
показать весь комментарий
17.02.2023 12:28 Ответить
вночі
показать весь комментарий
17.02.2023 12:31 Ответить
Дякую. Та то маленький косячок.
показать весь комментарий
17.02.2023 12:32 Ответить
Дніпровські плавні скрізь гемор, але не требя кацапні підказувати варіанти. Ці ж виродки і дітей живцем з'їсти зможуть аби наказ командування виконати.
показать весь комментарий
17.02.2023 12:33 Ответить
Нащадки запорожців згадали свою сильну сторону по рейдам серед Дніпровських плавнів
показать весь комментарий
17.02.2023 13:21 Ответить
там и днем можно на веки остатся .................
показать весь комментарий
17.02.2023 15:33 Ответить
Знову щось розх**рили... скучать не доводиться.
показать весь комментарий
17.02.2023 12:34 Ответить
"Ненормативная лексика"),вся армия- сплошные "в и на", детям и слабонервным не об этом.
показать весь комментарий
17.02.2023 12:38 Ответить
москальске "наслєдіє" так швидко не лікується. Після нашої перемоги наступні покоління зможуть вичистити з себе цю словесну грязь.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:09 Ответить
Нісенітниця. Зайдіть в святу Софію в Києві і подивіться графіті на стінах за 10 століття. Там буде з пів десятка слів які зараз вважаються матами. Москвлів тоді ще не було. Просто такі слова як ****@, ***#ь, бл@дь - дуже давні і тоді вони не були матюками.
*** лежа (приклад графіті)- мається на увазі "будь як усі"...
"Бл@дью називали помилку або людей що її зробили.
Це були не зовсім пристойні слова (як зараз "пеніс чи член") але руганю і образливими вони не були.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:30 Ответить
москалів не було тоді? Це виходить, що саме українці дряпали чи мазали сажою стіни у храмі - місці де "возносять" молитви до Бога? Вам не здається що тхне давньою кацапською іпсо? Може це жарти пізніших реставраторів та істориків московського розливу? На берестяних Новгородських грамотах теж зустрічаються кацапські матюки. І у суспільства формується думка: расєя була на цих територіях всєгда. Бо он і в Новгороді, і в Києві наші матюки повсюди. Про рускіє бєрьозки і балакать нічого.
От зразу видно, що Ви - не віруючий. Бо жоден віруючий не буде замість молитви колупати стіни храму поряд з іконами.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:55 Ответить
Так і в грецькій мові є слово *Х""Й. означає погану звичку. Я вперше як почула від дуже поважних людей. оторопіла. Вже потім мені роз*яснили.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:32 Ответить
Після перемоги повернуться додому, зникне лихослів'я.
показать весь комментарий
17.02.2023 17:51 Ответить
Усі живі, усі веселі - красота)))
Доброї вдачі вам і надалі, хлопці!
показать весь комментарий
17.02.2023 12:38 Ответить
які хороші хлопчики! козаки!
показать весь комментарий
17.02.2023 12:49 Ответить
Тиха украинская ночь
показать весь комментарий
17.02.2023 12:49 Ответить
там в Єнакієво знов якесь ПТУ №19.
показать весь комментарий
17.02.2023 12:51 Ответить
Зсилка є? Якщо не телеграм дуже прошу.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WhUZtaI9Kxs 300 "вагнеровцев" не успели выдвинуться на передовую
показать весь комментарий
17.02.2023 14:56 Ответить
****** !!!!!!
показать весь комментарий
17.02.2023 15:36 Ответить
Посилання.
показать весь комментарий
17.02.2023 16:16 Ответить
Світає, край неба палає,
нахтігалько в темном гаї
хлопців зустрічає.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:10 Ответить
Прямо хокку якесь. Про нахтігалька справді сподобалось.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:38 Ответить
В темнім гаї ...
показать весь комментарий
17.02.2023 17:52 Ответить
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
17.02.2023 17:53 Ответить
Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кров степами
Текла-червоніла.
І день, і ніч гвалт, гармати;
Земля стогне, гнеться;
Сумно, страшно, а згадаєш -
Серце усміхнеться.
https://uk.bookmate.com/authors/iIranVGl Тарас Шевченко

Гайдамаки
показать весь комментарий
17.02.2023 18:16 Ответить
 
 