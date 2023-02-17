"Вагнеровцы" жалуются Минобороны РФ на нехватку боеприпасов: "Полностью отрезаны от поставок, теряем сотни людей в день". ВИДЕО
Оккупанты из состава ЧВК "Вагнер" обвиняют российских генералов в том, что из-за нехватки боеприпасов несут большие потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы теряем сотни наших товарищей в день. Их могло быть вдвое меньше, если бы функционеры вовремя снабжали нас вооружением и боеприпасами. Пришлите сюда своих детей!" - говорит один из "вагнеровцев" и демонстрирует трупы погибших окупантов.
На другом видео артиллерийское подразделение ЧВК "Вагнер" жалуется на нехватку боеприпасов.
"На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Острая нехватка боеприпасов. Мы обращаемся к друзьям и коллегам из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах боеприпасы есть и мы в них остро нуждаемся. Будем очень благодарны, если вы поможете нам и поставите эти боеприпасы", – говорит один из наемников.
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а замість газівні є вагнєр
- Товарищ сержант! Патроны кончились!
- Товарищ боец! Но вы же коммунист!
...И пулемет застрочил опять... (с)
И пулемет застрочил с новой силой.
Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
А кто-то находит!"
(Кобзон Йося ***********)
Усьо.
- Как челобитную царю подаешь ? (с)
П.С.
С таким е@лом никто вам снарядов не даст.....
бо здохнете всі до одного 😡
Правда, у ЗСУ своя математика - парни любят прибавлять и умножать дохлых орков! И это они ещё до геометрической прогрессии не дошли!😉😉
Слава ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!