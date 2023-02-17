"Вагнеровцы" жалуются Минобороны РФ на нехватку боеприпасов: "Полностью отрезаны от поставок, теряем сотни людей в день". ВИДЕО

Оккупанты из состава ЧВК "Вагнер" обвиняют российских генералов в том, что из-за нехватки боеприпасов несут большие потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы теряем сотни наших товарищей в день. Их могло быть вдвое меньше, если бы функционеры вовремя снабжали нас вооружением и боеприпасами. Пришлите сюда своих детей!" - говорит один из "вагнеровцев" и демонстрирует трупы погибших окупантов.

На другом видео артиллерийское подразделение ЧВК "Вагнер" жалуется на нехватку боеприпасов.

"На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Острая нехватка боеприпасов. Мы обращаемся к друзьям и коллегам из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах боеприпасы есть и мы в них остро нуждаемся. Будем очень благодарны, если вы поможете нам и поставите эти боеприпасы", – говорит один из наемников.

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