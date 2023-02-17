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Новости Видео Война
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"Вагнеровцы" жалуются Минобороны РФ на нехватку боеприпасов: "Полностью отрезаны от поставок, теряем сотни людей в день". ВИДЕО

Оккупанты из состава ЧВК "Вагнер" обвиняют российских генералов в том, что из-за нехватки боеприпасов несут большие потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы теряем сотни наших товарищей в день. Их могло быть вдвое меньше, если бы функционеры вовремя снабжали нас вооружением и боеприпасами. Пришлите сюда своих детей!" - говорит один из "вагнеровцев" и демонстрирует трупы погибших окупантов.

На другом видео артиллерийское подразделение ЧВК "Вагнер" жалуется на нехватку боеприпасов.

"На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Острая нехватка боеприпасов. Мы обращаемся к друзьям и коллегам из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах боеприпасы есть и мы в них остро нуждаемся. Будем очень благодарны, если вы поможете нам и поставите эти боеприпасы", – говорит один из наемников.

Также читайте: Россиянам все сложнее подвозить боеприпасы на восток, - Череватый

армия РФ (19387) боеприпасы (2346) Минобороны рф (933) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+17
Гарна картина на другому відео! ))) "Сваю зємлю" цей гондон "защіщаєт"? Бажаю і йому якнайшвидше опинитись поруч з біосміттям на підлозі!!!
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17.02.2023 14:59
+14
Ну як не згадати старезне:

- Товарищ сержант! Патроны кончились!
- Товарищ боец! Но вы же коммунист!
...И пулемет застрочил опять... (с)
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17.02.2023 14:55
+10
Так пяздуйте домой
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17.02.2023 14:54
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собаці- собача смерть.. хоч назви його чайковским
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17.02.2023 14:54 Ответить
Де серед цих підорів люди?
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17.02.2023 15:26 Ответить
путін це гітлер... власного народу

а замість газівні є вагнєр

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17.02.2023 15:28 Ответить
Я дуже, дуже!!! прошу, не порівнювати генетичний непотріб, якимось боком причетний до вищих приматів, до тварин, які служать людству самовіддано і вірно декілька тисяч років! Будь ласка, не принижуйте собак!
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17.02.2023 16:31 Ответить
Так пяздуйте домой
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17.02.2023 14:54 Ответить
в пакетах!
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17.02.2023 14:56 Ответить
Пакет це нагорода. Звичайна доля для "музикантів" бути погризеними собачками, лисицями, чи свинками. Хіба що бути спаленими, кому пощастить.
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17.02.2023 15:07 Ответить
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17.02.2023 15:11 Ответить
Ну як не згадати старезне:

- Товарищ сержант! Патроны кончились!
- Товарищ боец! Но вы же коммунист!
...И пулемет застрочил опять... (с)
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17.02.2023 14:55 Ответить
- Но ты же коммунист, Иванов!
И пулемет застрочил с новой силой.
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17.02.2023 14:58 Ответить
Гарна картина на другому відео! ))) "Сваю зємлю" цей гондон "защіщаєт"? Бажаю і йому якнайшвидше опинитись поруч з біосміттям на підлозі!!!
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17.02.2023 14:59 Ответить
Здихайте,підари дешеві.
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17.02.2023 15:01 Ответить
Им же дали понять что ими тут не рады. Как ВСУ так МО РФ. Пусть валит обратно в свои *****.
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17.02.2023 15:04 Ответить
"Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
А кто-то находит!"

(Кобзон Йося ***********)
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17.02.2023 15:05 Ответить
Я схвильований
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17.02.2023 15:06 Ответить
Яку вашу країну, ти що геть кацайобнувся???
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17.02.2023 15:10 Ответить
Какашенков сказал патерь нет.
Усьо.
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17.02.2023 15:13 Ответить
звиждешь и провокация
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17.02.2023 15:13 Ответить
Собакам собача смерть. Дебіли. Тварини. Смерть ворогам.
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17.02.2023 15:13 Ответить
Сразу вспоминается из фильма:
- Как челобитную царю подаешь ? (с)
П.С.
С таким е@лом никто вам снарядов не даст.....
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17.02.2023 15:20 Ответить
Правильно путинХуйло правильно!скоро тысячи в день питухов твоих будет удобрять землю!а ты путинХуйло интересно как хочеш?СДОХНУТЬ?к Ленину тебя не положат и вместо него тоже!тыж ***** а Ленин Революционер!а да сольют тебя в поРашу на поРаше!
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17.02.2023 15:22 Ответить
Кажуть вагнерівців відрізали не тільки від поставок ***********, але і від поставок зеків. Тобто чувакам повний капець.
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17.02.2023 15:23 Ответить
Та так,МО рашки забрало собі зеків,нууу відповідно і **********.
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17.02.2023 15:41 Ответить
Я ще чув одну точку зору, що єдина мета вагнерівців була за будь яку ціну тримати ЗСУ в тонусі поки парашкінська армія відмобілізує та навчить з якої сторони братися за калаша натовп мʼяса. Тіпа ніхто і не сподівався шо зеки шось там навоюють. І з цією задачею вагнер справився. Ну а тепер мавр зробив свою справу і нікому вже не цікаво шо з ними буде.
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17.02.2023 15:48 Ответить
То є файно, що сотні в день. А більше зможете - наприклад тисячі?
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17.02.2023 15:24 Ответить
"Нравицца, не нравится - терпите красавицы"...
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17.02.2023 15:27 Ответить
Кацапи , тікайте на@ уй з Украіни ,
бо здохнете всі до одного 😡
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17.02.2023 15:31 Ответить
кросівоє
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17.02.2023 15:36 Ответить
155 мм снаряд больше и лучше
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17.02.2023 15:43 Ответить
ржака, работают в частной компании и просят у государства пожрать
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17.02.2023 15:46 Ответить
Мне кажется єти підари одети в нашу форму. Оно і понятно, своя совсем говно....
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17.02.2023 15:50 Ответить
А чому їх жмуріки в одних трусах? Форму живі забрали?
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17.02.2023 16:02 Ответить
Так они всегда делают
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17.02.2023 21:57 Ответить
Математик, ***... Уже даже и посчитал, что потери могут быть в два раза меньше! Любит отнимать и делить. Клали два батальона в день, а можно класть один, и это будет зашибись!)))
Правда, у ЗСУ своя математика - парни любят прибавлять и умножать дохлых орков! И это они ещё до геометрической прогрессии не дошли!😉😉
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17.02.2023 16:22 Ответить
так же ш вагнерівці податки не платять. Вони "лишние" на цьому святі життя
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17.02.2023 16:36 Ответить
Смерть ворогам!!!!!
Слава ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!
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17.02.2023 17:07 Ответить
русскій, где это ты защищаешь свою страну??? ты не чё не попутал???
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17.02.2023 17:33 Ответить
вагнер уже всё списали ..
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17.02.2023 18:12 Ответить
Я дуже стурбований. Нехай надають свої точнi координати, ми їм усе пришлемо.
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17.02.2023 19:05 Ответить
 
 