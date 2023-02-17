Лукашенко – Путину: Как будто бы я мог не согласиться к вам приехать!. ВИДЕО
Белорусский диктатор Александр Лукашенко шутил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Ироническими фразами Лукашенко и Путин обменялись в начале пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
Между ними состоялся такой диалог:
- Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.
- Как будто бы я мог не согласиться!
- Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома...
После этого Путин принялся рассказывать, что смотрел накануне пресс-конференцию Лукашенко.
- Лучше б не смотрели. Расстроились, наверное... - предположил белорусский диктатор.
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+29 Владимир #467749
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З.Ы. лукашенко смотрит на путина как на гавно.
А Рахмон заявит вове шоб был попроще,так как азиатские республики не его колонии.
https://ibb.co/xjV8JRR
https://www.ikiosek.cz/reflex
Да, Лукаш?
Ботаник он очкастый ..интелегентишка плешивый а не гопник.
А так всю жизнь тебя будут шантажировать. Жалко колхозника, копал бы себе бульбу да спал спокойно - нет же, порулить захотелось
Лукошко подаёт сигналы! Онo зохваченo!!!
Наворотила бульба дел, теперь они у прокурора!