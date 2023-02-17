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Лукашенко – Путину: Как будто бы я мог не согласиться к вам приехать!. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко шутил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ироническими фразами Лукашенко и Путин обменялись в начале пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Между ними состоялся такой диалог:

- Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.

- Как будто бы я мог не согласиться!

- Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома...

Читайте: Надеюсь, что Беларусь не вступит в войну. Если это произойдет – будем бороться и выживем, - Зеленский

После этого Путин принялся рассказывать, что смотрел накануне пресс-конференцию Лукашенко.

- Лучше б не смотрели. Расстроились, наверное... - предположил белорусский диктатор.

Беларусь (7901) Лукашенко Александр (3613) путин владимир (31328) россия (95687)


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Топ комментарии
+63
Два гандона.
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17.02.2023 15:05
+45
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17.02.2023 15:16
+29
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17.02.2023 15:16
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Два гандона.
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17.02.2023 15:05 Ответить
Цілком згоден 👍
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17.02.2023 15:07 Ответить
не оскорбляйте гандоны они делают великое и благостное дело не позволяя превратиться головастику с яйцеклеткой в таких вы///лядков как Путин и Лукашенко..
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17.02.2023 17:12 Ответить
Два гандони, будьте вдома!!
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17.02.2023 15:07 Ответить
Две презухи вечерком
Пропихнулись перед сном...
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17.02.2023 15:11 Ответить
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17.02.2023 15:16 Ответить
використаних!
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17.02.2023 15:47 Ответить
Повадки у таракана, как у легкодоступной девки.
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17.02.2023 15:05 Ответить
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17.02.2023 15:16 Ответить
приехаль отсосать -- хатите в.в. я вам карту пакажу
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17.02.2023 15:38 Ответить
наиболее блювотворные отношения между бульбашенко и пуйлом возникают в тот момент, когда бульбашенко находится внутри пуйла))
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17.02.2023 22:09 Ответить
Повія за викликом приїхала до клієнта.
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17.02.2023 15:24 Ответить
Два долбойоба
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17.02.2023 15:05 Ответить
Буба і Боба...
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17.02.2023 18:41 Ответить
"крёстного пахана" теперь из него лепят )))
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17.02.2023 15:06 Ответить
Щось путлєр зовсім не контролює рух своїх скрючених ніг))
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17.02.2023 15:06 Ответить
Йорзаєт дуплом, простату масує
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17.02.2023 15:12 Ответить
"Я разделяю ваши позиции (рачком) и подходы (вперед очком)..."
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17.02.2023 15:10 Ответить

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17.02.2023 15:10 Ответить
не всьо так однозначно
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17.02.2023 15:14 Ответить
жувала жаба гадюку, але ось... підійшли котики
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17.02.2023 15:18 Ответить
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17.02.2023 15:11 Ответить
Біба і Боба - два дов***ба.
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17.02.2023 15:11 Ответить
дупа з вусами приїхало лисої ******
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17.02.2023 15:13 Ответить
Не міг. Бо ти - раб, який не може відмовити хазяїну. Але добре, що ти це усвідомлюєш, і не в захваті від такого.
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17.02.2023 15:17 Ответить
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17.02.2023 15:17 Ответить
***** бульбофуреру подлизует , или показалось ...

З.Ы. лукашенко смотрит на путина как на гавно.
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17.02.2023 15:18 Ответить
Я уже давно заметил шо все президенты стран СНГ начали ему грубить и в открытую презрение показывать.Представить еще года два назад было невозможно,шо Пашинян в прямом эфире пошлет Пуйло и откажется подписывать договор безопасности ОДКБ,глава Казахстана на камерах заявит в лицо шо не признает никогда никакие Денееры
А Рахмон заявит вове шоб был попроще,так как азиатские республики не его колонии.
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17.02.2023 15:34 Ответить
Свежий (7/23) номер чешского журнала Reflex:
https://ibb.co/xjV8JRR
https://www.ikiosek.cz/reflex
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17.02.2023 19:52 Ответить
тут важно что? тут важно не забыть привезти кондомы. а то у хозяина их может и не быть. тогда григорича нужно будет переименовать в монику.
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17.02.2023 15:19 Ответить
Усатая минетчица приехала деньги клянчить у *******
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17.02.2023 15:23 Ответить
"Как будто бы я мог не раздвинуть ягодицы".
Да, Лукаш?
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17.02.2023 15:24 Ответить
Можно подумать, что у этой усатой колхозной ************ был выбор.
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17.02.2023 15:25 Ответить
Вот и поговорили... Лукаш уже в открытую тролит пуйло.
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17.02.2023 15:27 Ответить
Лукаш постоянно шутит от волнения, чем смущает пуйла. как девственница и девственник на первом свидании ))
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17.02.2023 15:29 Ответить
А усатый чык-чырык открыто стебается над раковым карликом-шизоидом))) Ниче, через полгода после окончательного разгрома вражеских(московитских) войск оба будут наперегонки выкрикивать Слава Украине! Героям Слава!
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17.02.2023 15:30 Ответить
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17.02.2023 15:30 Ответить
Когда я себе зову, то ко мне на всех четырех костях торопятся. (Горбатый, "Место встречи изменить нельзя")
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17.02.2023 15:31 Ответить
По первому звонку ,еще не высохло.
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17.02.2023 15:32 Ответить
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17.02.2023 15:33 Ответить
Крохмальпаша став про щось здогадуватись...
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17.02.2023 15:37 Ответить
Пуйло ещё и пресконференции смотрит...интересно Арестовича ему показывали? Он там у Латыниной такое вчера завернул...дескать мы нехера не колония мы имперцы и конкуренты Москвы за преемственность Руси....типа это мы настоящие руськие а орки это болотные московиты.
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17.02.2023 15:41 Ответить
иди на буй, старая, гибкая шлюха лукашенка
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17.02.2023 15:46 Ответить
Вот на этом видео прекрасно видно что Пуйло нехера не дворовой пацан из подворотни,за которого его хотят выдать.Лукаш с ним разговаривает по простому по крестьянских а этот ,как дама из пансиона благородных девиц крутится от смущения и не знает как разговор правильно повести с этим беспардонным нахалом.

Ботаник он очкастый ..интелегентишка плешивый а не гопник.
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17.02.2023 15:51 Ответить
Два старих мерзенних підараса
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17.02.2023 16:24 Ответить
Вот почему каяться надо сразу, как только понял, что согрешил.
А так всю жизнь тебя будут шантажировать. Жалко колхозника, копал бы себе бульбу да спал спокойно - нет же, порулить захотелось
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17.02.2023 16:31 Ответить
Каароч, 2 зладостано-шлепера, та й годi.
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17.02.2023 17:12 Ответить
Таке відчуття, що бацька вирішив звалити в найближчий час.....
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17.02.2023 17:12 Ответить
такое впечатление что таракан стебется с пуйла
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17.02.2023 17:30 Ответить
Цікава відповідь Луки… Несподівано! Спочатку хоче зустрітися з Байденом чогось, тепер відповідь з натяком…вже не боїться. Є над чим замислитись, але це нам на користь!
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17.02.2023 19:28 Ответить
Після встрЄчі з ****** бульбопідар провів тест на вагітність.Засунув картофан в задній прохід ,чи не надгризена.І в цей раз пронесло, не надгризена ...
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18.02.2023 10:06 Ответить
встретились два ****** публично...
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18.02.2023 12:59 Ответить
"- Как будто бы я мог не согласиться!"

Лукошко подаёт сигналы! Онo зохваченo!!!

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18.02.2023 15:06 Ответить
"- Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома..."

Наворотила бульба дел, теперь они у прокурора!
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18.02.2023 15:07 Ответить
Гэбист шизофреник..... как он по гэбистки съехал вытянув руку и переключился в другую плоскость от очередного под...*** картофельного который хотел западу передать что мол у меня нет выбора
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18.02.2023 18:11 Ответить
 
 