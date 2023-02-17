Лукашенко – Путину: Как будто бы я мог не согласиться к вам приехать!. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко шутил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ироническими фразами Лукашенко и Путин обменялись в начале пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Между ними состоялся такой диалог:

- Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.

- Как будто бы я мог не согласиться!

- Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома...

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После этого Путин принялся рассказывать, что смотрел накануне пресс-конференцию Лукашенко.

- Лучше б не смотрели. Расстроились, наверное... - предположил белорусский диктатор.