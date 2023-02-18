"За несколько дней выяснилось, что "вторая" армия мира не такая уж страшная - и техника их горит, и солдаты погибают", - боец ВСУ Александр о начале российского вторжения 24 февраля 2022 года. ВИДЕО

Отец нашего 21-летнего героя, подписал контракт с ВСУ, еще задолго до полномасштабного российского вторжения. Александр постоянно был с папой на связи и через некоторое время тоже решил, что должен идти воевать.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Цензор.НЕТ Михаилу Ухману.

"Полтора года назад я подписал контракт... Служу в одном подразделении с отцом... Он часто рядом и я чувствую его поддержку - можно поговорить и вообще чувствуешь родную душу... Родня была не очень довольна моим решением идти на службу. Мама не хотела вообще сюда пускать, но смирилась со временем... 24 февраля я в наряде был... В пять утра мне поступила команда поднять личный состав... Заняли оборону и ждали приказа командира. Первая боевая задача – минирование дороги на донецком направлении. Чтобы техника окупантов не прошла. Было страшно, ведь это был мой первый боевой выход... Через несколько дней стало понятно, что "вторая армия мира" не такая уж страшная - и техника их горит, и солдаты погибают...", - сказал Александр.

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