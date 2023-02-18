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"За несколько дней выяснилось, что "вторая" армия мира не такая уж страшная - и техника их горит, и солдаты погибают", - боец ВСУ Александр о начале российского вторжения 24 февраля 2022 года. ВИДЕО

Отец нашего 21-летнего героя, подписал контракт с ВСУ, еще задолго до полномасштабного российского вторжения. Александр постоянно был с папой на связи и через некоторое время тоже решил, что должен идти воевать.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Цензор.НЕТ Михаилу Ухману.

"Полтора года назад я подписал контракт... Служу в одном подразделении с отцом... Он часто рядом и я чувствую его поддержку - можно поговорить и вообще чувствуешь родную душу... Родня была не очень довольна моим решением идти на службу. Мама не хотела вообще сюда пускать, но смирилась со временем... 24 февраля я в наряде был... В пять утра мне поступила команда поднять личный состав... Заняли оборону и ждали приказа командира. Первая боевая задача – минирование дороги на донецком направлении. Чтобы техника окупантов не прошла. Было страшно, ведь это был мой первый боевой выход... Через несколько дней стало понятно, что "вторая армия мира" не такая уж страшная - и техника их горит, и солдаты погибают...", - сказал Александр.

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Автор: 

Ухман Михаил (236)


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не понимаю почему 2-я? по логике и бюджете 1-я сша 2-я китай. по технологиям 3-я Израиль .
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18.02.2023 10:22 Ответить
количество яо,непонятно в каком оно состоянии если в таком же как и вся армия то ***** козломордім будет от своих же ракет во время часа Ч.
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18.02.2023 10:34 Ответить
Слава Герою !
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18.02.2023 10:27 Ответить
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
Дякую, Герої !
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18.02.2023 10:38 Ответить
Ця армія, може, не така й страшна, але страшно, що гинуть наші люди, руйнуються наші міста і села!
А нашим воїнам слава, полеглим - вічна пам'ять!
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18.02.2023 10:51 Ответить
Хай щастить тобі, мужній воїне!
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18.02.2023 11:28 Ответить
тут прикол в том, что с баблом и технологиями у них, при желании, все оченьб даже норм. Даже образование и навыки на уровне середины прошлого века... Но вся суть русни в том, что они дебилы. И дебилу можно дать хоть Мерседес, хоть Томагавк, хоть американский детектор лжи, но использовать это оно не сможет, ибо оно дебил. И дебил - это не ругательство, это констотация фактического состояния сознания этих животных.
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18.02.2023 12:48 Ответить
 
 