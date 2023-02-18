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Через Мелитополь на Запорожское направление проехали 43 автобуса с "вагнеровцами", - Федоров. ВИДЕО

Вчера через Мелитополь на Запорожское направление отправились 43 белых автобуса "элитных" бойцов - вагнеровцев.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера через Мелитополь на Запорожское направление "торжественно" отправилось свежее пушечное мясо.

43 белых автобуса "элитных" на России бойцов - вагнеровцев. Преступников, выманенных из тюрем воображаемым билетом на свободу.

Колонну сопровождали внедорожники с отметкой ЧВК "Вагнер", - написал Федоров.

Читайте также: На временно оккупированной части Запорожской области наблюдается ротация рашистов, - Федоров

Автор: 

армия РФ (19387) Мелитополь (614) ЧВК Вагнер (1332) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+14
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18.02.2023 10:44
+13
Робота для наших хлопців з ЗСУ. Коли вже ці чвк-овські півні закінчаться?
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18.02.2023 10:11
+10
На вооружении украинской армии появился новый беспилотник, который причиняет российским оккупантам серьезные «неприятности», буквально разрывая на куски российскую бронетехнику. О появлении нового БПЛА захватчики, воюющие на разных направлениях, заявляют уже около месяца.
Ни один загадочный аппарат россиянам сбить пока не удалось, пугающую их технику захватчики между собой называют «Бабой Ягой». Об этом пишет Telegram-канал https://t.me/dosye_shpiona/248 «Досье Шпиона» , сопровождая пост фото разнесенной в хлам российской техники.
«За последний месяц уже трое военнослужащих ВС РФ из разных подразделений и направлений обратились с сообщением об обнаружении нового вида беспилотного летательного аппарата на вооружении противника. Ни один из них сбить и идентифицировать не удалось, так что пока ему присвоено рабочее название - «Баба Яга», - пишет паблик.
Согласно сообщению, о загадочных украинских дронах враг знает немного. По большому счету - лишь то, что по размерам этот БПЛА достаточно крупный, и несет он на себе мощный боезаряд, который впоследствии сбрасывается на цель.
"Военнослужащие сообщают, что «Баба Яга» представляет собой крупный дрон, оснащенный мощным сбрасываемым боезарядом. Как правило, сопровождается группой из 2-3 дронов-разведчиков, которые обеспечивают наблюдение и безопасность основной машины. Боезаряд настолько мощный, что способен «в щепки» разнести небольшое здание или военную технику, а также нанести существенный урон живой силе противника!», - отмечает автор паблика.
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18.02.2023 10:23
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Робота для наших хлопців з ЗСУ. Коли вже ці чвк-овські півні закінчаться?
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18.02.2023 10:11 Ответить
40 автобусів = 2000 солдат.

2000 якось мало для "главнава удара".
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18.02.2023 10:24 Ответить
Досвід драння тюремних параш?
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18.02.2023 11:24 Ответить
Може і порожні,але символічні - білі.
Білі автобуси -білі тапочки,білі жигулі ...
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19.02.2023 23:25 Ответить
Учитывая, что под Угледаром и Соледаром 40 тыс вагиновцев подохло. То 2 тыс на Запорожье явно мало.
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18.02.2023 10:37 Ответить
Данные по потерям разные есть. Я такую цифру слышал.
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18.02.2023 10:43 Ответить
Есть другое мнение. Потери точно составляют десятки тысяч, и цифра в 40 тысяч - реальна. Бахмут они более полугода штурмуют. Возможно раненых там не держат.
https://focus.ua/*******-novosti/549754-dni-chvk-vagner-sochteny-perevedut-li-naemnikov-iz-ukrainy-v-afriku
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18.02.2023 19:38 Ответить
може загальна кількість а не вбитими
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20.02.2023 07:43 Ответить
От би прямо туди ракет пару штук....щоб "вєсєлійше" їхати було "асвабадітєлям"....
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18.02.2023 10:12 Ответить
Колонные стараются обстреливать. Но не всегда есть чем и не так просто попасть в движущиеся цели.
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18.02.2023 10:35 Ответить
Навіщо Ви мені пишете язиком свино-собак?
P. S. #Рюззкій язик - идинах¥й!
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18.02.2023 11:03 Ответить
Питання мови завжди використовують провакатори, які служать *****. Або дебіли. Щоб розділити та послабити українську націю. Я російськомовний українець, як і мільйони моїх співвітчизників. І не хочу ганьбитися поганим знанням мови. Але не тобі мене вказувати, якою мовою писати. Ми маємо вільну країну.
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18.02.2023 19:35 Ответить
Вивчу обов'язково. Я чудово розумію українську, із задоволенням дивлюся фільми українською, Ютуб. Але я живу в Україні у російськомовному середовищі. І держава жодних умов вивчення мови не створює. В усіх нормальних країнах є безкоштовні курси державної мови. Де вони в Україні?
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18.02.2023 22:01 Ответить
Гідна відповідь. Вибачте що назвав вас дурко, я помилився(видаляю). Мову знати країни своєї потрібно.
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18.02.2023 22:58 Ответить
І що, ньюсмейкер, що ми маємо з цього розуміти?
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18.02.2023 10:15 Ответить
Проявляе активнiсть, щоб бува про нього не забули.
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18.02.2023 10:25 Ответить
Просто ще один «рахувальник», на додачу до Кіма…
Чимось же треба займатись за зарплату в 100 тисяч.
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18.02.2023 10:28 Ответить
підрахуй (сленг))
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18.02.2023 11:01 Ответить
На вооружении украинской армии появился новый беспилотник, который причиняет российским оккупантам серьезные «неприятности», буквально разрывая на куски российскую бронетехнику. О появлении нового БПЛА захватчики, воюющие на разных направлениях, заявляют уже около месяца.
Ни один загадочный аппарат россиянам сбить пока не удалось, пугающую их технику захватчики между собой называют «Бабой Ягой». Об этом пишет Telegram-канал https://t.me/dosye_shpiona/248 «Досье Шпиона» , сопровождая пост фото разнесенной в хлам российской техники.
«За последний месяц уже трое военнослужащих ВС РФ из разных подразделений и направлений обратились с сообщением об обнаружении нового вида беспилотного летательного аппарата на вооружении противника. Ни один из них сбить и идентифицировать не удалось, так что пока ему присвоено рабочее название - «Баба Яга», - пишет паблик.
Согласно сообщению, о загадочных украинских дронах враг знает немного. По большому счету - лишь то, что по размерам этот БПЛА достаточно крупный, и несет он на себе мощный боезаряд, который впоследствии сбрасывается на цель.
"Военнослужащие сообщают, что «Баба Яга» представляет собой крупный дрон, оснащенный мощным сбрасываемым боезарядом. Как правило, сопровождается группой из 2-3 дронов-разведчиков, которые обеспечивают наблюдение и безопасность основной машины. Боезаряд настолько мощный, что способен «в щепки» разнести небольшое здание или военную технику, а также нанести существенный урон живой силе противника!», - отмечает автор паблика.
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18.02.2023 10:23 Ответить
Может быть эта Баба Яга )
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18.02.2023 11:06 Ответить
Ударно-тактический беспилотник Ace One, украинских разработчиков, способен разгоняться до звуковой скорости 0,95 Маха, поднимается на высоту до 13,7 км ..Довели до ума )
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18.02.2023 11:07 Ответить
Российский танк, которому не посчастливилось встретиться с "Бабой Ягой", буквально разорвало на куски.
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18.02.2023 14:24 Ответить
А вони там в автобусах точно сидять? Федоровна власні очі бачив?
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18.02.2023 10:25 Ответить
Гарне питання
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18.02.2023 10:31 Ответить
А може вони вже лежать?...
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18.02.2023 10:59 Ответить
Мёясо на фарш повезли...
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18.02.2023 10:27 Ответить
галимая "постанова". окна тряпками позавешивали и как всегда пытаются выдать желаемое за действительное. ******** "чепуха врунгель"
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18.02.2023 10:29 Ответить
Тентована "газель" з целофановими пакетами поїхала іншим шляхом в тому ж напрямку.
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18.02.2023 10:30 Ответить
так и в атаку пойдут?
Прогресс.
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18.02.2023 10:32 Ответить
спішать здохнути,
автобуси б нам пригодились
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18.02.2023 10:42 Ответить
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18.02.2023 10:44 Ответить
З м'яска власного ж дохлого загарбника, щоб не пропадало
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18.02.2023 10:54 Ответить
"... 43 білих автобуси "елітних" на росії бійців Джерело:
Хочуть падлюки на контрасті зіграти: на запорізький напрямок - 43 білих автобуси з елітними бійцями, а з запорізького напрямку - 43 чорних вантажівки зі звичайними трупами цих елітних бійців. Сподіваються нас поставити у емоційний тупик.
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18.02.2023 10:46 Ответить
тупик = глухий кут
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18.02.2023 11:01 Ответить
Ну приблизно так думають вагнерівці. 😊
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18.02.2023 11:07 Ответить
Про синоніми чув у школі?
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20.02.2023 06:34 Ответить
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18.02.2023 10:47 Ответить
Автобуси є ідеальним тз на війні ))близько 50 сидячих місць,розрив одного снаряду хаймарса поряд - результат відмінний)Слава ЗСУ.
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18.02.2023 10:51 Ответить
Один из выживших рашистов в Угледаре: «Там просто полнейший п***ец. Всё взрывается, горит и дымится. Непонятно, откуда прилетает. Я ни одного украинца и их техники не видел. Гремело, гремело, а потом выяснилось, что нас разгромили почти полностью»
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18.02.2023 10:54 Ответить
А вдолъ дорог мертвые с косами стоят (с)
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18.02.2023 11:03 Ответить
Сейчас более ~ 85% живой силы врага уничтожается артиллерией и реактивными системами, за время войны они вообще могут не увидеть ни одного украинца..
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18.02.2023 11:17 Ответить
хотьбы пакетов для свинособачек хватило..............СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!
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18.02.2023 10:58 Ответить
свіженьке мясо ))💯🖕

*костлявої дороги,пси дикі!
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18.02.2023 11:04 Ответить
откуда уних заггранични бцсы в параше..или спижженые..?
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18.02.2023 12:00 Ответить
Саме робота для ракет «Асфальт», одним залпом можна було накрити, але наш ПреЗедент всі гроші на армію потратив особливо на харчі та дрони.
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18.02.2023 12:40 Ответить
Je ne savais pas que les corbillards russes étaient blancs. Peut-être seront-ils repeints en noir pour le retour ?
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18.02.2023 15:22 Ответить
Сподіваюсь, що дорога "атрємантіравана і асвєтлєна"?
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18.02.2023 16:29 Ответить
а фарш назад кто буде забирати
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18.02.2023 17:26 Ответить
- Паслушайте, "хахлы"! А пачыму у вас земля такая пладародная?
- Тому що в ній загарбники в три шари лежать Покладем вас - ще родючішою буде!
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20.02.2023 06:38 Ответить
 
 