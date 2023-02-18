Через Мелитополь на Запорожское направление проехали 43 автобуса с "вагнеровцами", - Федоров. ВИДЕО

Вчера через Мелитополь на Запорожское направление отправились 43 белых автобуса "элитных" бойцов - вагнеровцев.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера через Мелитополь на Запорожское направление "торжественно" отправилось свежее пушечное мясо.

43 белых автобуса "элитных" на России бойцов - вагнеровцев. Преступников, выманенных из тюрем воображаемым билетом на свободу.

Колонну сопровождали внедорожники с отметкой ЧВК "Вагнер", - написал Федоров.

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