"Я лично сделал минус 500 оккупантов", - оператор дрона из 10-й ОГШБр "Скыба". ВИДЕО
23-летний украинский воин за год войны уничтожил и ранил гранатами из квадрокоптера около 500 российских солдат.
Видео о солдате "Скыбе" из 10-й горно-штурмовой бригады опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, "Скыба" каждый день вылетает на разведку, корректировку и поражение. Солдат уже израсходовал для уничтожения врагов десятки ящиков гранат.
"Думаю, после пересмотра очевидно, что этот воин – настоящий герой, достойный самых высоких государственных наград", - пишет Бутусов.
По словам главреда Цензор.НЕТ, сейчас "Скыба" ищет в свою команду новых бойцов. Ему нужны люди, которые хотят найти на фронте надежных побратимов и научиться управлять дроном. Работа операторов дронов в 10-й бригаде при этом организована на высоком уровне.
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Povernys¨ zyvym 😍
На рахунок нагород - тут Герой України беззаперечно, але чи дослухається до пана Бутусова Головнокомандуючий?
чи може "дермаки-татарови-арахніди" щось загальмували, бо "неначасі" і в них досі не зникло бажання сподобатися пдрам
а ЦІ прості хлопці, звичайно, - молодці і Герої
Суки де ті гроші що виділяються ЄС і США???
Куди ви їх ***** діваєте , в матраци ховаєте??? 😡😡
Зволікання в цьому питанні коштує сотні життів воїнів і цивільних 🤬🤬🤬
Слава ЗСУ!
Андрюша, огромное тебе спасибо! 👍
Есть мысли по теме:
1. Выделить отдельного заряжающего-запускающего. Опытный оператор бесценен и его тяжело быстро заменить. Оператор должен быть всегда в укрытии под охраной.
2. Вся команда, кроме заряжающего-запускающего, должна быть в укрытии.
3. Возле заряжающего-запускающего должен быть небольшой окоп, куда можно спрятаться при неплановой активации гранаты. Ящик(и) с гранатами необходимо расположить на расстоянии 10-15 метров от позиции заряжания в отдельном укрытии, незаметном с воздуха.