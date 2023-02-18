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Новости Видео Война
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"Я лично сделал минус 500 оккупантов", - оператор дрона из 10-й ОГШБр "Скыба". ВИДЕО

23-летний украинский воин за год войны уничтожил и ранил гранатами из квадрокоптера около 500 российских солдат.

Видео о солдате "Скыбе" из 10-й горно-штурмовой бригады опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, "Скыба" каждый день вылетает на разведку, корректировку и поражение. Солдат уже израсходовал для уничтожения врагов десятки ящиков гранат.

"Думаю, после пересмотра очевидно, что этот воин – настоящий герой, достойный самых высоких государственных наград", - пишет Бутусов.

Смотрите также: В траншеях Первой мировой под Бахмутом. Репортаж Юрия Бутусова. ВИДЕО

По словам главреда Цензор.НЕТ, сейчас "Скыба" ищет в свою команду новых бойцов. Ему нужны люди, которые хотят найти на фронте надежных побратимов и научиться управлять дроном. Работа операторов дронов в 10-й бригаде при этом организована на высоком уровне.

Автор: 

Бутусов Юрий (4369) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) дроны (3980)


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Топ комментарии
+37
Ану нагадайте хто казав що мавікі військовим не потрібні? Не Рєзніков часом?
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18.02.2023 13:30
+35
нерозумно викладати дані про цього Героя та відео тим більше під час війни.
На рахунок нагород - тут Герой України беззаперечно, але чи дослухається до пана Бутусова Головнокомандуючий?
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18.02.2023 13:31
+26
Оце діло!
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18.02.2023 13:27
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Оце діло!
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18.02.2023 13:27 Ответить
а "герой" почему то бойко....
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18.02.2023 13:48 Ответить
Ану нагадайте хто казав що мавікі військовим не потрібні? Не Рєзніков часом?
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18.02.2023 13:30 Ответить
для дурних вже написали не лише хто, а й чому так сказав
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18.02.2023 13:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p20QpLQHneM
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18.02.2023 13:37 Ответить
"рєзніков" може більше знищити лише одним "твиттом". Як "мендель" колись стабілізувала курс гривні
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18.02.2023 16:32 Ответить
Djakuemo tobi, koza4e

Povernys¨ zyvym 😍
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18.02.2023 13:30 Ответить
Так это с помощью самоделок, а если были настящие дроны камикадзе такие как у Азербайджана в Карабахе
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18.02.2023 13:31 Ответить
нерозумно викладати дані про цього Героя та відео тим більше під час війни.
На рахунок нагород - тут Герой України беззаперечно, але чи дослухається до пана Бутусова Головнокомандуючий?
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18.02.2023 13:31 Ответить
В героях ходять бойки, богуслаєви, літвіни, звягільські
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18.02.2023 13:45 Ответить
да какой же ви євгєй,ви жє герой....
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18.02.2023 13:59 Ответить
Молоток парень, ще й за того парня отработал,за ватана , шо отбивался возле Привоза от призыва. Шо-та молчок, упекли его в тюрягу , за сопротивление военным в военное время?
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18.02.2023 13:38 Ответить
Слава Герою!!! Ящик гранат на день - це сильно!
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18.02.2023 13:40 Ответить
а нагороди отримують...забув, як там того, з целюлітною головою?
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18.02.2023 13:43 Ответить
Не удивлюсь, если со временем, Андрюха (как бывший помощник машиниста) скинет на орков тепловоз !
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18.02.2023 13:45 Ответить
..щось нічо не чуть про роботу 800? потужних тайванських "револьверних дронів для мін"..
чи може "дермаки-татарови-арахніди" щось загальмували, бо "неначасі" і в них досі не зникло бажання сподобатися пдрам
а ЦІ прості хлопці, звичайно, - молодці і Герої
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18.02.2023 13:45 Ответить
це і є справжній Герой Українець . Бажаю здоровя !
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18.02.2023 13:50 Ответить
В війську нема " особисто". Хтось прикривав, хтось забезпечував відхід. хтось купив дрон. Війна "гра" командна
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18.02.2023 13:51 Ответить
Я про тих безіменних героїв, які кожен день, кожну мить, на своїх плечах наближають нашу перемогу
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18.02.2023 13:54 Ответить
Недавно на Шоубісиках вийшло інтерв'ю,на тему дронів, так от ми відстаємо від росії в цьому плані, головна проблема в тому, що Міноборони не хоче чи не може профінансувати закупку і розробку безпілотників різних типів. Виробники говорять, окей дайте нам аванс на закупку оптики і інших західних технологій а чиновники говорять у нас немає на це грошей🤦🤦🤦
Суки де ті гроші що виділяються ЄС і США???
Куди ви їх ***** діваєте , в матраци ховаєте??? 😡😡
Зволікання в цьому питанні коштує сотні життів воїнів і цивільних 🤬🤬🤬
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18.02.2023 14:20 Ответить
Яйця по 17 грн. купують
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18.02.2023 15:16 Ответить
До знищенийх козломордів треба ще додати кількість врятованих життів наших людей, яких могли би вбити ті потвори, як би залишились живими!! Переоцінити такий внесок нашого бійця неможливо!!
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18.02.2023 14:21 Ответить
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18.02.2023 14:27 Ответить
Цензор! Навіщо підставляти наших героїв? Приберіть це.
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18.02.2023 14:28 Ответить
Ну да, один герой- "боневтік"
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18.02.2023 14:33 Ответить
Дякую тобі хлопче! Бережи тебе Бог! Мочи рашистів і в хвіст і в гриву! Слава ЗСУ!
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18.02.2023 14:47 Ответить
Ото і добре ! Там ще снайпери є ! Мабуть теж у деяких більше 100.
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18.02.2023 14:47 Ответить
Слава хлопчині і його побратимам !!!
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18.02.2023 14:58 Ответить
от за це, тобі врізали виплати.....
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18.02.2023 15:02 Ответить
Шо за припоцаный посыл парню? Вы - кацапа?
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18.02.2023 15:39 Ответить
Не зупиняйся, герою, а продовжуй свою справу, адже є ще стільки гарних чисел!
Слава ЗСУ!
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18.02.2023 15:21 Ответить
Це інформативне відео буде коштувати життя сотням, а то і тисячам наших воїнів. Росія, яка колись скопіювала американську атомну бомбу, до літа зможе налагодити випуск десятків тисяч дронів, і сховатися від них буде неможливо. Пане Бутусов, спробуйте видалити відео, краще запізно, але все ж спробуйте
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18.02.2023 18:14 Ответить
Україна повинна знати справжніх героїв, бо з такою інформативністю як на бенямарафоні виявляється, що основними "фронтовиками" у нас є Боневтік, Завгосп і ОПшна шобла зі слугами.
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18.02.2023 23:07 Ответить
Глядя на Андрея горжусь Украиной и ее невероятным народом-героем!
Андрюша, огромное тебе спасибо! 👍
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19.02.2023 13:30 Ответить
Зарано викладати відео про героя
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19.02.2023 20:15 Ответить
Парню респект за труд!

Есть мысли по теме:

1. Выделить отдельного заряжающего-запускающего. Опытный оператор бесценен и его тяжело быстро заменить. Оператор должен быть всегда в укрытии под охраной.
2. Вся команда, кроме заряжающего-запускающего, должна быть в укрытии.
3. Возле заряжающего-запускающего должен быть небольшой окоп, куда можно спрятаться при неплановой активации гранаты. Ящик(и) с гранатами необходимо расположить на расстоянии 10-15 метров от позиции заряжания в отдельном укрытии, незаметном с воздуха.
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19.02.2023 22:23 Ответить
На фоні цього бійця Рєзніков виглядає повним ідіотом. А злодійкуватий ідіот на чолі МО не наближає нашої перемоги.
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20.02.2023 08:14 Ответить
 
 