"Я лично сделал минус 500 оккупантов", - оператор дрона из 10-й ОГШБр "Скыба". ВИДЕО

23-летний украинский воин за год войны уничтожил и ранил гранатами из квадрокоптера около 500 российских солдат.

Видео о солдате "Скыбе" из 10-й горно-штурмовой бригады опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, "Скыба" каждый день вылетает на разведку, корректировку и поражение. Солдат уже израсходовал для уничтожения врагов десятки ящиков гранат.

"Думаю, после пересмотра очевидно, что этот воин – настоящий герой, достойный самых высоких государственных наград", - пишет Бутусов.

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По словам главреда Цензор.НЕТ, сейчас "Скыба" ищет в свою команду новых бойцов. Ему нужны люди, которые хотят найти на фронте надежных побратимов и научиться управлять дроном. Работа операторов дронов в 10-й бригаде при этом организована на высоком уровне.